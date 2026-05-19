Первые SKM M7 уже у дилеров: что предложил АВТОВАЗ

Подготовлен к российским условиям: главные преимущества новых SKM М7 от АВТОВАЗа

АВТОВАЗ открыл продажи автомобилей SKM М7. Рекомендуемая розничная стоимость начинается от 2 863 000 рублей. Крупноузловую сборку машин наладили на дочернем предприятии «ВИС-Авто». Первая партия уже отправилась в дилерские центры Lada.

В линейке – две версии: грузовой «Практик» и пассажирский «Комфорт», рассчитанный на семерых человек вместе с водителем. Под капотом у обеих модификаций стоит 2,0-литровый атмосферник мощностью 137 лошадиных сил (крутящий момент – 194 Н·м). Агрегатируется он с 5-ступенчатой механикой. Привод – задний, а сзади установлена рессорная подвеска.

Машина неплохо адаптирована к местным реалиям. Производитель ставит защиту силового агрегата и бензобака, подножки для удобства входа-выхода, а кузовные панели проходят оцинковку. Заливать можно 92-й бензин.

Каждый собранный автомобиль проверяют на нескольких контрольных постах: тестируют на роликовых стендах, прогоняют по искусственным неровностям и обязательно отправляют в дождевальную камеру.

Базовая комплектация весьма богата: две подушки безопасности, кондиционер, электропривод зеркал, медиасистема с камерой заднего вида и подогрев передних кресел. В наличии ЭРА-ГЛОНАСС, телематика и система курсовой устойчивости. Для пассажирской версии предусмотрены крепления Isofix, а фургон получил стационарные такелажные петли. Грузоподъемность последнего – 715 кг, объем отсека – 5 кубических метров.

SKM 7

Спрос и первые предзаказы

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, что ещё до старта отгрузок компания собрала более 100 подтвержденных заказов. По его словам, это говорит о востребованности модели и нового подхода к реализации легкого коммерческого транспорта через направление Lada Business, где клиенту предлагают не просто авто, а целое решение для бизнеса.

Ранее президент концерна Максим Соколов отмечал, что в 2026-м завод планирует продать несколько тысяч машин под маркой SKM.

«Это пробный шар. Мы не ждем десятков тысяч, – говорил он. – Но в пределах нескольких тысяч, думаю, получится произвести и реализовать».

Мнение рынка: ниша или засада?

Глава ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин считает, что у новинки неплохие шансы. Он обращает внимание, что в сегменте легких коммерческих автомобилей до 2 млн рублей конкурентов не так уж много. «Здесь УАЗ с его 17-18 тысячами машин в год, ГАЗ с более дорогими моделями и "Соллерс". Сама ниша LCV – это порядка 100 тысяч машин в удачные годы. Правда, сейчас коммерческий транспорт просел из-за лизинга, который жестко привязан к ключевой ставке. Но дилеры готовы, ниша перспективная», – высказался Подщеколдин. Также он добавил, что машину весом до полутора тонн легко обслуживать на обычных подъемниках.

Конкуренты и преимущества

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский называет главным противником SKM M7 Sollers SF1. Это прямой соперник, выпускающийся в тех же кузовах – фургон и пассажирский минивэн. Правда, SKM M7 меньше «Газели», но крупнее Lada Largus. К тому же у него задний привод и более мощный атмосферный мотор.

К преимуществам модели эксперт относит хорошую адаптацию к российским условиям, частичную локализацию компонентов, качественную систему контроля, которая аналогична той, что используется на основном конвейере АВТОВАЗа, и богатую базовую комплектацию.

Грузовой вариант «Практик» отлично подходит для перевозки больших партий товаров – стационарные петли фиксируют груз надежно. А вот пассажирская версия оснащена съемным третьим рядом сидений, что позволяет при необходимости превратить салон в грузовой. Есть три крепления для детских кресел, дополнительный замок и блокировка задних дверей. Отдельно стоит отметить дополнительный отопитель, который быстро прогревает салон.