Самые доступные полноприводные автомобили для плохих дорог

На ремонт региональных дорог планируют дополнительно выделить 75 миллиардов рублей





В этом выпуске:

На ремонт дорог в ближайшие три года государство собирается дополнительно выделить внушительную сумму. Давайте поможем дорожникам! Просим зрителей «Разборки недели» присылать координаты дорог, которые требуют срочного обновления. Мы соберем предложения в единый документ и отправим тем, кто занимается строительством и обслуживанием автодорог.

Автомобильный юрист объясняет, как получить компенсацию, если в ДТП виновата плохая дорога.

Там, где нет хороших дорог, пригодятся автомобили повышенной проходимости. Смотрите рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом.

УАЗ Патриот поставили на рельсы и превратили в железнодорожный транспорт.

В крышу внедорожника вмонтировали дрон. Летающий аппарат помогает находить объезды и снимать замечательное видео.

Журналист «За рулем» Кирилл Милешкин отправляется на автосалон в Гуанчжоу, откуда будет вести репортажи о громких мировых премьерах.