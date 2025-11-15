Самые доступные полноприводные автомобили для плохих дорог
На ремонт региональных дорог планируют дополнительно выделить 75 миллиардов рублей
В этом выпуске:
На ремонт дорог в ближайшие три года государство собирается дополнительно выделить внушительную сумму. Давайте поможем дорожникам! Просим зрителей «Разборки недели» присылать координаты дорог, которые требуют срочного обновления. Мы соберем предложения в единый документ и отправим тем, кто занимается строительством и обслуживанием автодорог.
- Автомобильный юрист объясняет, как получить компенсацию, если в ДТП виновата плохая дорога.
- Там, где нет хороших дорог, пригодятся автомобили повышенной проходимости. Смотрите рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом.
- УАЗ Патриот поставили на рельсы и превратили в железнодорожный транспорт.
- В крышу внедорожника вмонтировали дрон. Летающий аппарат помогает находить объезды и снимать замечательное видео.
- Журналист «За рулем» Кирилл Милешкин отправляется на автосалон в Гуанчжоу, откуда будет вести репортажи о громких мировых премьерах.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
15.11.2025
