BAIC BJ40 Extended Range Intelligent Edition
16 ноября
Рама, полный привод, смешной расход — новая версия серьезного внедорожника
Новый босс Renault рассказал, с чего начинается старение автопарка в любой стране
16 ноября
Новый босс Renault рассказал, с чего начинается старение автопарка в любой стране
Jeep Wrangler Moab 392
16 ноября
Знаменитый американский внедорожник получил легендарный V8 и подешевел
Самые доступные полноприводные автомобили для плохих дорог

На ремонт региональных дорог планируют дополнительно выделить 75 миллиардов рублей


В этом выпуске:

На ремонт дорог в ближайшие три года государство собирается дополнительно выделить внушительную сумму. Давайте поможем дорожникам! Просим зрителей «Разборки недели» присылать координаты дорог, которые требуют срочного обновления. Мы соберем предложения в единый документ и отправим тем, кто занимается строительством и обслуживанием автодорог.

  • Автомобильный юрист объясняет, как получить компенсацию, если в ДТП виновата плохая дорога.
  • Там, где нет хороших дорог, пригодятся автомобили повышенной проходимости. Смотрите рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом.
  • УАЗ Патриот поставили на рельсы и превратили в железнодорожный транспорт.
  • В крышу внедорожника вмонтировали дрон. Летающий аппарат помогает находить объезды и снимать замечательное видео.
  • Журналист «За рулем» Кирилл Милешкин отправляется на автосалон в Гуанчжоу, откуда будет вести репортажи о громких мировых премьерах.
15.11.2025 
