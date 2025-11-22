Новая реальность
Определены самые доступные электромобили

В России зафиксирован рост продаж электромобилей. Похоже, наши автомобилисты распробовали все плюсы инновационного транспорта.

В новом выпуске «Разборки недели» смотрим, как разбивают электромобили, и делаем аккумулятор из картошки. Кто создаст самую «дальноходную» батарею, завоюет мир. Изобретателям пообещали «неимоверные деньги». Шанс – у белорусских ученых!

В этом выпуске:

  • Главная международная премьера состоялась в Дубае – самый быстрый в истории Porsche Cayenne. До «двух сотен» электрокроссовер разгоняется быстрее пяти секунд!
  • Exeed Exlantix ET с нетерпением ждет русскую зиму.
  • Гоняем на Zeekr и Voyah.
  • Вспоминаем культовую «электричку» на базе ВАЗ-2102, которая работала на московской Олимпиаде задолго до рождения марки Tesla.
  • Рейтинг самых доступных электрокаров удивляет: в нем есть автомобиль стоимостью до миллиона.
22.11.2025 
