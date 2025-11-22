Определены самые доступные электромобили
В России зафиксирован рост продаж электромобилей. Похоже, наши автомобилисты распробовали все плюсы инновационного транспорта.
В новом выпуске «Разборки недели» смотрим, как разбивают электромобили, и делаем аккумулятор из картошки. Кто создаст самую «дальноходную» батарею, завоюет мир. Изобретателям пообещали «неимоверные деньги». Шанс – у белорусских ученых!
В этом выпуске:
- Главная международная премьера состоялась в Дубае – самый быстрый в истории Porsche Cayenne. До «двух сотен» электрокроссовер разгоняется быстрее пяти секунд!
- Exeed Exlantix ET с нетерпением ждет русскую зиму.
- Гоняем на Zeekr и Voyah.
- Вспоминаем культовую «электричку» на базе ВАЗ-2102, которая работала на московской Олимпиаде задолго до рождения марки Tesla.
- Рейтинг самых доступных электрокаров удивляет: в нем есть автомобиль стоимостью до миллиона.
