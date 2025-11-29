Новые машины, которые появятся у нас в наступающем году

Обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает о главных новинках автосалона в Гуанчжоу. В Китае снова полюбили универсалы. Свои премьеры устроили не только китайские производители. Компании Toyota и Volvo похвастались моделями RAV4 и XC70 . Компания BYD представила мегаваттную зарядную станцию для электромобилей – пять минут и можно ехать.

Новые модели готовит для России GAC . Недавно гиперкар этой компании - Hyptec SSR – установил мировой рекорд по дрифту. «Разборка недели» нашла рекордсмена на Авито. Суперкар можно купить уже сегодня. Сколько он стоит?

Новые «москвичи», которые встанут на московский конвейер в ближайшее время, могут оказаться моделями известного бренда MG . Разбираемся в вариантах.

Индийский производитель TATA готовит серьезного конкурента Hyundai Creta . Не исключено, что новый кроссовер начнут поставлять в России по доступной цене.

Как продлить жизнь шин? Есть ли у шин срок годности? Что выбрать: шипы или «липучку»? Важные вопросы разбирает заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.