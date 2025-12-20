#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Хватит ли миллиарда на покупку автомобиля с пробегом?

Вторичный авторынок бьет рекорды по объему продаж! Что выбирают россияне?


В этом выпуске «Разборки недели»:

  • На первые роли ожидаемо выходят китайские модели, за которыми следуют машины российского и японского происхождения. Какие модели выбились в лидеры на вторичке и хватит ли миллиарда рублей на покупку самого дорогого автомобиля с пробегом?
  • Exeed Exlantix ET получил 5 звезд в краш-тестах агентства безопасности Euro NCAP.
  • Едем в Авито, чтобы взять интервью у сооснователя сервиса Haraba Гаджи Курбанова. Что такое «рынок покупателя» и почему на таком рынке профессиональным продавцам выгодно работать честно?
  • «Разборка недели» нашла самые необычные автомобили с пробегом, которые может купить любой желающий.
  • Ведущая «Разборки» Олеся Лаврентьева звонит профессиональному продавцу и покупает BMW.
  • Кто получил годовую подписку на журнал «За рулем» за правильный ответ на вопрос из прошлой программы?

20.12.2025 
