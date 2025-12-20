Хватит ли миллиарда на покупку автомобиля с пробегом?

В этом выпуске «Разборки недели»:

На первые роли ожидаемо выходят китайские модели, за которыми следуют машины российского и японского происхождения. Какие модели выбились в лидеры на вторичке и хватит ли миллиарда рублей на покупку самого дорогого автомобиля с пробегом?

E xeed Exlantix ET получил 5 звезд в краш-тестах агентства безопасности Euro NCAP .

Едем в Авито, чтобы взять интервью у сооснователя сервиса Haraba Гаджи Курбанова. Что такое «рынок покупателя» и почему на таком рынке профессиональным продавцам выгодно работать честно?

«Разборка недели» нашла самые необычные автомобили с пробегом, которые может купить любой желающий.

Ведущая «Разборки» Олеся Лаврентьева звонит профессиональному продавцу и покупает BMW.