Хватит ли миллиарда на покупку автомобиля с пробегом?
Вторичный авторынок бьет рекорды по объему продаж! Что выбирают россияне?
В этом выпуске «Разборки недели»:
- На первые роли ожидаемо выходят китайские модели, за которыми следуют машины российского и японского происхождения. Какие модели выбились в лидеры на вторичке и хватит ли миллиарда рублей на покупку самого дорогого автомобиля с пробегом?
- Exeed Exlantix ET получил 5 звезд в краш-тестах агентства безопасности Euro NCAP.
- Едем в Авито, чтобы взять интервью у сооснователя сервиса Haraba Гаджи Курбанова. Что такое «рынок покупателя» и почему на таком рынке профессиональным продавцам выгодно работать честно?
- «Разборка недели» нашла самые необычные автомобили с пробегом, которые может купить любой желающий.
- Ведущая «Разборки» Олеся Лаврентьева звонит профессиональному продавцу и покупает BMW.
- Кто получил годовую подписку на журнал «За рулем» за правильный ответ на вопрос из прошлой программы?
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
20.12.2025
