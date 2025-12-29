Самые крутые автомобили, которые начнут продавать в ближайшее время
В начале 2026 года на мировом авторынке состоятся несколько громких премьер
В этом выпуске «Разборки недели»:
- В январе стартует Ferrari 849 Testarossa — спортивное купе, представляет подзаряжаемый гибрид, приводимый в движение V-образной турбированной «восьмеркой» мощностью 830 л.с. и тремя электродвигателями общей мощностью 220 л.с. Суммарная мощность модели составляет 1050 л.с. Разгон до 100 км/ч - 2,3 сек., до 200 км/ч -6,3 сек., максимальная скорость Ferrari — 330 км/ч.
- Mazda CX-5 — популярный у россиян полноприводный кроссовер добавил пространства для задних пассажиров и багажа, но остается верен моторам внутреннего сгорания. Оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с.. Однако, следуя велению времени, в 2027 году Мазда планирует гибридную версию CX-5 с мотором Skyactiv-Z.
- Porsche Cayenne Electric — самый мощный автомобиль в истории компании. В версии Turbo он выдает 850 кВт мощности или 1156 л.с. Динамика сопоставима со спортивным Ferrari: 2,5 сек. при разгоне до «сотни» и 7,4 сек. — до 200 км/ч. Максимальная скорость 260 км/ч. В отличии от «жеребцов из Маранелло» электрический Cayenne может тащить 3,5-тонный прицеп. Конструкторы обещают заряжать батарею до 80% емкости менее чем за 16 минут.
- Toyota Hilux — новый рамный пикап от ведущего японского автопроизводителя. Брутальность во внешности, надежный 2,8-литровый дизель под капотом. Стартер-генератор помогает при разгоне и рекуперирует энергию при торможении. Это так называемый мягкий гибрид. Мощность — 204 л.с. Но готовится версия помощнее с гибридной установкой, способной развивать до 326 л.с.
- Jeep Recon — полностью электрический джип, пожалуй, самая безумная новинка будущего года. Recon предлагает снять двери и отрыть крышу. Внедорожник оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с., разгоном до «сотни» 3,6 сек. и дальностью хода до 400 км.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
12142
29.12.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0