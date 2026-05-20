«Китайцы» без аварий: названы три самых надежных бренда
20 мая
Оформлять пьяных водителей теперь будет проще и дешевле

Совфед одобрил новый способ оформления нетрезвых водителей

Совет Федерации утвердил законодательную инициативу, призванную упростить бюрократическую процедуру при проверке автомобилистов на состояние опьянения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания, трансляция которого доступна на официальном канале верхней палаты парламента.

Сейчас, если у водителя заметны признаки опьянения, инспекторам приходится оформлять целую кипу бумаг – от трех до пяти протоколов разом. В перечень обязательных документов входят протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и, наконец, протокол о задержании автомобиля.

Новый закон вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. На деле это значит, что гаишникам больше не придется составлять отдельный протокол об отстранении водителя от руля – достаточно будет просто сделать пометку в акте освидетельствования на алкоголь либо в другом процессуальном документе, включая постановление по делу.

Причём аналогичная история и с задержанием машины. Запись об этом можно будет внести прямо в тот же протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела – отдельный документ для этого больше не потребуется.

Подсчитано, что такие послабления позволят экономить почти 33,6 тысячи человеко-часов в год. Плюс ко всему бюджет перестанет тратить лишние деньги на закупку бланков.

Этот законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму еще в начале текущего года. Однако, чтобы он полноценно заработал, требуется финальное одобрение президента России.

Источник:  Rutub-канал Совета Федерации
Ушакова Ирина
Количество просмотров 7
20.05.2026 
