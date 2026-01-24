Какие автомобили еще можно купить на «ручке»?

В этом выпуске «Разборки недели»:

Президент России Владимир Путин провел совещание по автономному транспорту. По некоторым направлениям наметилось отставание, и темп внедрения новых видов техники надо ускорить. В частности, речь шла о беспилотных такси и сельхозтехнике. Разбираемся в вопросе.

Сегодня почти все автопроизводители с маниакальным упрямством увеличивают количество и размер экранов в автомобильных салонах. Фактически машины теперь управляются, как смартфоны, через многочисленные «тач-скрины». Зачастую это увеличивает время подачи команды от человека к системе и даже снижает безопасность. Это стали понимать в крупных европейских автокомпаниях и решили вернуться к физическим кнопкам.

На рынок выходит индийский кроссовер Tata Punch . Больше всего удивляет цена – 6200 американских долларов, то есть менее 500 000 рублей. Но это в Индии. А у нас такая машина стоила бы раза в три дороже. Как индийцам удается делать такие дешевые авто?