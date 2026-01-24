Какие автомобили еще можно купить на «ручке»?
Опубликован новый выпуск «Разборки недели» от «За рулем»
В этом выпуске «Разборки недели»:
- Президент России Владимир Путин провел совещание по автономному транспорту. По некоторым направлениям наметилось отставание, и темп внедрения новых видов техники надо ускорить. В частности, речь шла о беспилотных такси и сельхозтехнике. Разбираемся в вопросе.
- Сегодня почти все автопроизводители с маниакальным упрямством увеличивают количество и размер экранов в автомобильных салонах. Фактически машины теперь управляются, как смартфоны, через многочисленные «тач-скрины». Зачастую это увеличивает время подачи команды от человека к системе и даже снижает безопасность. Это стали понимать в крупных европейских автокомпаниях и решили вернуться к физическим кнопкам.
- На рынок выходит индийский кроссовер Tata Punch. Больше всего удивляет цена – 6200 американских долларов, то есть менее 500 000 рублей. Но это в Индии. А у нас такая машина стоила бы раза в три дороже. Как индийцам удается делать такие дешевые авто?
- Среди молодежи трудно найти мастеров, которые умеют управлять автомобилем с механической КП. Для тех, кто вопреки всему хочет купить машину на «ручке», наш обзор. Пишите в комментариях, не разучились ли вы ездить на автомобилях с механической КП.
