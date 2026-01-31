Электромобили ставят рекорды по дальности пробега

В продажу поступают первые LADA AURA 2026 модельного года. «Разборка недели» знакомит с новыми функциями.

В этом выпуске «Разборки недели»:

На калининградском «Автоторе» освоили выпуск гибрида. Скоро новинка появится у дилеров.

На калужском заводе АГР, где выпускают модели TENET, произошло возгорание. Последствия ликвидированы. Предприятие продолжает штатную работу.

Тысячи российских автомобилей ежегодно отправляют на экспорт в разные страны. Разбираемся, кто и что покупает за границей.

Начало года стало рекордным по количеству премьер автомобилей, которые используют для своей работы электричество. Речь идет как об электромобилях, так и о гибридах, которые начали превосходить машины с ДВС по дальности пробега. Российский «кибертрак» анонсировали в Перми, где готовят к производству необычную альтернативу «ГАЗЕЛИ».

В разгаре Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в семи номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать, пройдя по ссылке. Это шанс выиграть автомобиль LADA ISKRA 11 марта!