#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как автозапуск убивает мотор? Эксперт назвал главные причины
7 февраля
Как автозапуск убивает мотор? Эксперт назвал главные причины
Эксперт Корнев перечислил основные недостатки...
Интерьер Jetta VS5
7 февраля
Надежный мотор и классический автомат — отличный кроссовер за полтора миллиона
Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях...
Чем опасен дистанционный запуск мотора?
7 февраля
Чем опасен дистанционный запуск мотора?
Автоэксперт Ершов: Удаленный запуск может...

Электромобили ставят рекорды по дальности пробега

В продажу поступают первые LADA AURA 2026 модельного года. «Разборка недели» знакомит с новыми функциями.

В этом выпуске «Разборки недели»:

  • На калининградском «Автоторе» освоили выпуск гибрида. Скоро новинка появится у дилеров.
  • На калужском заводе АГР, где выпускают модели TENET, произошло возгорание. Последствия ликвидированы. Предприятие продолжает штатную работу.
  • Тысячи российских автомобилей ежегодно отправляют на экспорт в разные страны. Разбираемся, кто и что покупает за границей.
  • Начало года стало рекордным по количеству премьер автомобилей, которые используют для своей работы электричество. Речь идет как об электромобилях, так и о гибридах, которые начали превосходить машины с ДВС по дальности пробега. Российский «кибертрак» анонсировали в Перми, где готовят к производству необычную альтернативу «ГАЗЕЛИ».

В разгаре Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в семи номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать, пройдя по ссылке. Это шанс выиграть автомобиль LADA ISKRA 11 марта!

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5575
31.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0