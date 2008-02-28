Женева-2008

Зарисовки с Женевского автосалона

Фото из Женевы. Часть 2

Второй пресс-день на мотор-шоу в Женеве богат на события. Представляем вторую часть фотоотчета с выставки.

Первые фото женевского автосалона

Михаил Гзовский, наш корреспондент в Женеве, начинает свой репортаж с выставки.

Lotus Exige 270E Audi R8 V12 TDI Lamborghini Gallardo

Seat Bocanegra

На основе этого концепта будет построен новый Seat Ibiza. Серийное производство модели должно начаться в течение следующих 12 месяцев. Испанский хэтчбек будет выпускаться как в трехдверном, так и пятидверном вариантах кузова.

Brabus Bullit Tehart GT Street Porsche Brabus SLR

Volkswagen Golf Estate 4Motion

Под капотом «Гольфа» расположился 105-сильный дизельный двигатель с турбонаддувом. Подобный силовой агрегат позволяет разогнать универсал до первой сотни за 12,9 секунды, а максимальная скорость равна 185 км/ч.

Volkswagen Scirocco

Немецкое купе появится в продаже во второй половине августа этого года. Покупателям предложат широкую гамму бензиновых и дизельных силовых агрегатов мощностью от 122 до 200 лошадиных сил. Остальные подробности пока засекречены.

Mazda 2

Европейским покупателям этого трехдверного хэтчбека предложат либо 1,4-литровый дизель с турбонаддувом, либо бензиновые моторы рабочими объемами 1,3 и 1,5 литра (103 л.с.). Российские продажи модели стартуют в апреле.

Кроме «двойки» японская компания привезет обновленную RX-8 и концепт Taiki с роторным двигателем.

Mazda RX-8 обновилась внутри и снаружи, а так же прибавила мощности. Теперь роторный двигатель Renesis развивает на выбор 212 или 232 л.с. В список опций вошли амортизаторы Bilstein. Автомобиль уже можно купить в США.

Mazda RX-8 Фото Mazda 2 Mazda Taiki

Infinity FX

Европейские продажи кроссовера начнутся в ноябре. Автомобиль можно будет приобрести уже в первых числах этого месяца. Видимо подогревая интерес к новинке, компания засекретила практически всю информацию о ней, пообещав, что все подробности станут известны на мотор-шоу...

Audi Q7 V12 TDI

Этот немецкий кроссовер должен появиться в европейских дилерских центрах марки уже в начале сентября. 6,0-литровый дизельный V12 под его капотом отвечает всем требованиям Евро-6, которые вступят в силу только в 2014 году.

Audi TT с дизельным двигателем

Победы дизельных Audi на «24 часах Ле Мана» продолжают приносить результаты. Инженерам немецкой компании удалось создать для своей популярной спортивной модели мощный дизельный двигатель, который вкупе с полным приводом Quattro делает машину очень динамичной.

Koenigsegg CCXR Rinspeed Scuba Lamborghini Gallardo

Skoda Superb

Впервые Skoda получит мощный 3,6-литровый 260-сильный мотор, вкупе с коробкой передач DSG, полным приводом и роскошным салоном. Правда, автомобиль с таким двигателем появится после июля месяца, когда стартуют европейские продажи модели. Для начала же покупателям предложат моторы TSI объемами 1,4 (125 л.с.) и 1,8 (160 л.с.) литра, а также три дизеля TDI объемами 1,9 (105 л.с.), 2,0 (140 л.с.) и 2,0 (175 л.с.) литра.

Концепт Mitsubishi Lancer Prototype-S

Под капотом этого полноприводного концепта скрывается 241-сильный двигатель объемом 2,0 литра. Серийный экземпляр должен составить конкуренцию Subaru Impreza WRX STi (в Европе продажи стартовали 25 февраля), VW Golf GTI, Opel Astra OPC, Honda Civic Type-R и Renault Megane RS. Отметим, что Mitsubishi уже готова к серийному производству хэтчбека и даже рассчитала его стоимость.

Honda Accord

На выбор покупателей будет предложено три силовых агрегата. Все они отвечают жестким экологическим стандартам Евро 5. В базовой комплектации все двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой «механикой». На дорогах Европы автомобиль появится в конце июля.

Peugeot 308 GT THP 175 Renault Twingo RS Fiat 500 Abarth

Chevrolet Aveo

Этот трехдверный хэтчбек придется по вкусу молодым европейцам. Стильный и динамичный автомобильчик будет оснащаться двумя моторами объемами 1,2 (84 л.с.) и 1,4 (101 л.с.) литра. Трехдверка будет стоить дешевле пятидверного варианта, но появится ли она в России — пока вопрос.

Ford Fiesta

«Глобальная» модель американского автоконцерна вступит в борьбу за кошельки покупателей в Европе, Азии, Южной Африке, Австралии и Америке. Автомобиль станет воплощением идей реализованных в концепте Verve. Производство новой Fiesta начнется уже этой осенью на заводе Ford в Кёльне, а европейские продажи модели стартуют в середине сентября.

Ford Focus CC

Цена на автомобиль в комплектации Trend начинается в Европе от 15 500 евро. Линейка силовых агрегатов представлена двумя бензиновыми двигателями Duratec объемами 1,6 (98 л.с.) и 2,0 (143 л.с.) литра, а также двухлитровым дизелем Duratorg TDCI, развивающим 134 лошадиные силы.

Land Rover LRX Hyundai HED-5 Magna Steyr MILA Alpin

Audi A4 Avant

В Европе немецкий универсал появится уже 1-го мая. За автомобиль в «базе» покупателям придется выложить 27 550 евро. Американские же покупатели смогут оценить машину не раньше 2009-го года.

Mercedes CL

Полноприводное купе займет нишу между моделями CL500/550 и спортивным CL63 AMG.

Renault Koleos

Французский кроссовер делящий платформу с Nissan X-Trail должен появиться в Европе уже в середине июня. Покупателям предложат бензиновый 2,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и 2-литровый дизель в 150 либо 172 л.с.

Peugeot 308 SW

Европейские продажи универсала построенного на базе 308-й модели стартуют в Европе уже в конце мая. Покупателям будет доступна широкая гамма бензиновых и дизельных двигателей.

Mercedes-Benz GLK

Немецкий полноприводный вседорожник можно будет увидеть в зале №6 экспоцентра PalExpo. По предварительной информации, под его капотом будет 3,5-литровый V6. Концепт этого автомобиля впервые был представлен на мотор-шоу в Детройте. В Женеве же нас ждет предсерийный экземпляр, а так же гибридная модель GLK Hybrid-Vision силовая платформа которой будет состоять из 2,2-литрового двигателя и электромотора.

Volvo XC60

Шведы привезут в Женеву компактный кроссовер премиум-класса XC60. Модель будет производится на заводе Volvo Cars в г. Гент (Бельгия). Европейские продажи автомобиля стартуют в середине августа этого года, а в России XC60 можно ожидать в сентябре. Кстати, российская премьера модели состоится на Московском международном автосалоне.

Концепт Opel Meriva

Один из создателей концепта сказал о нем так: «это компактный и стильный минивэн, который наверняка придется по душе многим семейным парам, желающим путешествовать большой и дружной компанией.» По предварительным данным под капотом концепта может оказаться 1,4-литровый мотор с турбонаддувом.

Fiat Fiorino People-Carrier

Как утверждают представители Fiat, новинка ориентирована на тех людей, которые хотят иметь надежный, безопасный и просторный автомобиль для путешествий со своими друзьями.

Renault Laguna GT

Заряженные седан и универсал Laguna с шильдиком GT на кузове придутся по вкусу ценителям спортивной езды.

Seat Ibiza

Ожидается, что новая Ibiza будет доступна в 3-х и 5-х дверных вариантах. Причем, трехдверные автомобили должны появиться у официальных дилеров испанской марки только лишь в конце следующего года.

Alfa Romeo 8C Competizione

Всего итальянцы намереваются выпусить 500 экземпляров этой модели. Под капотом каждого разместится 4,7-литровый восьмицилиндровый двигатель, развивающий 450 л.с. при 7000 об/мин.

Кабриолет Fiat 500

Пока об этой новинке из Италии известно крайне мало. В июле прошлого года появились данные, что на автомобиль будет устанавливаться либо новый 70-сильный 1,2-литровый двигатель либо 100-сильный 1,4-литровый силовой агрегат, но официально компания этого до сих пор не подтвердила.