Перевозки под напряжением: пересаживаемся на электробусы

Как показывает статистика Минпромторга РФ, по количеству выбросов отравляющих веществ в окружающую среду один пассажирский автобус приравнивается к 343 легковым автомобилям. Принимая во внимание плачевную сводку, власти стали подумывать о внедрении альтернативного вида транспорта, который позволит городу еще и существенно сэкономить на затратах. Пока на примере Москвы. Во всяком случае, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов подтвердил заинтересованность в реализации проекта по выводу на улицы города автобусов на элекротяге. Более того, отечественного производства.

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В минувшую субботу заместителю мэра Москвы была продемонстрирована совместная разработка российской компании Drive Electro (ранее — НИИКЭУ) и ОАО «КАМАЗ» — низкопольный электробус большого класса с предельно быстрой зарядкой под рабочим названием Greenliner. Какое имя новинка получит в серии, мы узнаем во время ее официального дебюта в рамках майской выставки «ЭлектроТранс 2015». Стоит отметить, что модель 12-метрового городского автобуса на электротяге не только не имеет аналогов на российском рынке, но и является одной из первых в мире. Особенностью новинки стал уменьшенный до минимальных 1,5 тонны вес аккумуляторных батарей, что позволило значительно увеличить количество пассажирских мест (салон способен вместить до 85 человек) и, что немаловажно, в разы удешевить эксплуатацию.

1280x1024_119126 Ранее на этом же шасси «НефАЗ» создал опытный образец пассажирского гибридного автобуса, работающего от бензина и электричества

До полного заряда батарей электробусу, созданному на платформе КамАЗ-5297, потребуется от 6 до 20 минут (в зависимости от мощности зарядной станции). Ресурса батарей хватит для преодоления 100-километрового маршрута с максимальной скоростью 75 км/ч. По сути, данное расстояние за один день работы и проезжают сегодняшние перевозчики. Что примечательно, система самостоятельно способна подсоединять токоприемник, размещенный на крыше, к контактам на зарядном столбе, и после того, как емкость ячеек будет заполнена, отключится автоматически. Любопытным также является тот факт, что для подпитки таких автобусов на маршруте можно использовать уже имеющуюся троллейбусную сеть (кстати, развита она практически во всех городах России с населением свыше 200 тыс. человек), а в отдельно взятых случаях достаточно лишь установить зарядные станции в начале и в конце пути следования, например в автобусном парке и на конечной остановке. Помимо прочего постоянная подпитка батарей происходит непосредственно во время движения.

В основе встроенных источников питания (ячейки АКБ, кстати, японского происхождения) лежат самые безопасные на сегодняшний день литий-титанатные (LTO) аккумуляторы с повышенными свойствами износостойкости и морозоустойчивости, благодаря чему срок их службы превышает десятилетнюю отметку. В движение же 19-тонную махину приводят электромоторы асинхронного типа с жидкостным охлаждением, установленные на задних колесах (электропортальный мост от ZF). Мощность каждого из агрегатов составляет 115 кВт (425 Нм крутящего момента), а тяга передается посредством одноступенчатого редуктора.

По подсчетам экспертов, за несколько лет обслуживания такого электробуса экономия бюджетных средств составит более 20%, чем в случае с эксплуатацией традиционного автобуса с ДВС.

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«Литиевые аккумуляторы преждевременно выходили из строя, к тому же требовали соблюдения особого температурного режима, характерного больше для побережья Средиземного моря, нежели для России. Теперь эта проблема решена, и новые батареи могут похвастать ресурсом, увеличенным как минимум втрое», — рассказал в беседе корреспонденту «За рулем.РФ» доктор технических наук, генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.

Нынешний электробус — далеко не первый проект Drive Electro по электрификации общественного транспорта. В 2011 году уже был представлен электробус на литий-железофосфатных аккумуляторах, построенный на базе НефАЗ-52992 , который по сей день перевозит пассажиров в Новосибирске. Чуть позже подвергшиеся модернизации батареи также нашли свое применение на тринадцати троллейбусах в Туле. А уже в ближайшее время инженеры компании покажут предсерийные образцы девятиметрового электробуса среднего класса и 40-местного электрического автобуса малого класса.

Что касается презентованной новинки, то в течение трех-четырех месяцев она будет находиться на опытных испытаниях в столичном регионе. И если перевозчики оценят на практике перспективы данного проекта, то в скором времени москвичи пересядут на бесшумный и, что немаловажно, экологически чистый общественный транспорт.