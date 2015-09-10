Lada 4x4 Urban: «Нивой» не называть!

Через полтора года Ладе 4×4 стукнет сорок лет. В прошлом году наш первый неармейский вседорожник обзавелся модификацией Урбан. Выясняем, как старожил рынка чувствует себя в городском амплуа. А заодно рассказываем, какие обновления получила наша Lada 4x4 в последнее время и какие усовершенствования ждут ее в ходе очередной модернизации, начало которой запланировано на декабрь 2015 года.

03 Интегрированные бамперы и минимум деталей под хром освежают Урбан.

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Lada 4x4 Urban. Производство Россия. В продаже с осени 2014 года. От 449 000 рублей.

Говорят, большое видится на расстоянии. Через полтора года Ниве… ой, пардон, Ладе 4×4 стукнет сорок лет! И теперь нельзя не признать, что это самый удачный вазовский и один из лучших отечественных автомобилей. Родоначальник всех кроссоверов мира. Наш первый неармейский вседорожник. Он пережил массу модификаций и усовершенствований и востребован до сих пор.

Нынешний повод для встречи — новая модификация Урбан. Полноприводник с городским акцентом? А почему бы и нет?

УЛУЧШЕНИЯ И УКРАШЕНИЯ

С Урбаном мы шапочно знакомы (ЗР, 2014, № 7), а теперь присмотримся к нему повнимательнее. Самое заметное новшество в экстерьере — новые пластиковые бамперы. Они выглядят органичнее и современнее старых, металлических. С ними Лада 4×4 стала еще короче — 3640 мм, хотя и с рождения имела вполне городской размер. Для сравнения: длина Suzuki Jimny — 3695 мм. Правда, японская малютка длиннее благодаря запаске на задней двери.

05 Развитая боковая поддержка? Нет, профиль сидений не поменялся, а иллюзию увеличения объема создает новая обивка.

Остальные отличия от просто Лады 4×4 чисто символические. Например, Урбан снабжен съемным буксировочным устройством: под заглушками на бамперах резьба, в которую ввертывают проушину. Буксирные проушины старого образца тоже живы — всё там же, на днище. В отличие от других модификаций, на «горожанина» устанавливают только легкосплавные колеса. Кроме того, Урбан отличается решеткой радиатора и орнаментом на задней двери. Первое, что замечаешь в салоне, — руль уменьшенного диаметра: всего 380 мм против стандартных 420 мм. На автомобиле с гидроусилителем это нововведение давно напрашивалось. С маленькой баранкой водителю проще подогнать под себя рабочее место. Электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал входят в базовую комплектацию Урбана.

Новая облицовка туннеля пола — с двумя подстаканниками и круглой пепельницей. Сюда же вынесены прикуриватель и тумблер включения кондиционера. Кроме того, между сиденьями размещены кнопки стеклоподъемников и джойстик регулировки зеркал. Кнопки, клавиши и тумблеры разбросаны хаотично, но лучшего места для них не нашлось.

Лада 4×4 с кондиционером — мечта! За прохладу в летних пробках легко прощаешь привычный шум вентилятора отопителя.

04 Руль уменьшенного диаметра устанавливают только на Урбан.

Сиденья радуют глаз новой обивкой с желто-бежевой отстрочкой. На потолке — новый плафон освещения салона, позаимствованный у Приоры.

ПРО ХОДИМОСТЬ

Помню, не любил крутиться по городу на старенькой Ниве‑21213 — и руль тяжеловат, и усилия на педалях изрядные. Сейчас совсем другое дело! Невесомые органы управления не утомляют, вращать небольшой руль — в удовольствие. А уж обзорность и вовсе отменная — гораздо лучше, чем у многих современных автомобилей. И парковаться удобно. Не вседорожник,а городской проныра.

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Двигатель с распределенным впрыском поживее карбюраторного (еще помните такой?). Тянет ровно, без рывков, но все равно хочется большего. Оставляет желать лучшего и топливная экономичность. Впрочем, Лада 4×4 настолько дешевле конкурентов, что критиковать ее за излишний расход бензина неловко.

Шумы и вибрации? Их стало меньше, значительно меньше! В городе вибраций, можно сказать, нет вовсе, и в салоне относительно тихо. Почему относительно? Раньше всё перекрикивали зуд зубастых покрышек и голос трансмиссии. Теперь шины не шумят, но на этом благостном фоне стали слышны паразитные шумы. Солируют «сверчки» в обивке и вентилятор климатической установки, и тонкий писк со стороны раздаточной коробки остался. Но прогресс налицо.

На загородной трассе Урбан чутко следует за поворотами руля, а задний мост не «подруливает», как в былые времена. Лишь при резвых обгонах, когда скорость превышает 100 км/ч, шумы и вибрации нарастают.

А бездорожье? Пластиковые бамперы не железка. Те участки, что окрашены в цвет кузова, легко царапаются. Но наиболее уязвимые места — черненые, на таких мелкие повреждения не столь заметны, да и подкрасить проще..

В остальном Лада 4×4 с приставкой Урбан — всё та же старая добрая Нива, проходимость которой по-прежнему вызывает восхищение.

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ИЗ ЛУЧШИХ ПОГРЕБОВ

Автомобиль не вино, с возрастом не становится лучше. А в случае с Ладой 4×4? В год ее тридцатилетия, которое отмечали в 2007‑м, до 87% вазовского экспорта приходилось на эту модель. Годовой выпуск составлял около 35 тысяч машин. Тогда и была проведена масштабная модернизация с расчетом на то, что потенциала автомобиля хватит до 2015 года. Хватило ли?

В первой половине нынешнего года реализовано 20 800 машин — на тысячу больше, чем за тот же период прошлого года. Лада 4×4 входит в десятку самых продаваемых на российском рынке моделей! А по числу комплектующих отечественного производства (75%) это лидер среди тольяттинских машин.

Урбан не последняя вариация старушки. Грядет новая модернизация. На сей раз расчет на пять лет: машина должна продержаться в производстве до 2020 года. Дальше, если все пойдет по плану, свет увидит новое поколение. Есть планы, есть контракты, есть бездушное обозначение Лада 4×4. И есть известное всем имя, которое теперь принадлежит совместному предприятию GM-АВТОВАЗ…

Народное признание позволяет нарушать запреты и называть вещи своими именами. Долгих лет тебе, Нива!

03 Интегрированные бамперы и минимум деталей под хром освежают Урбан.

Лучшее, конечно, впереди?

С 2013 года по июнь 2015‑го в Ладе 4×4 внедрено несколько новшеств. Главное — измененная технология окраски. На кузов наносят катафорезный грунт. Вторичный грунт — полиэфирный. Это гарантирует стойкость покрытия и лучшую антикоррозийную защиту.

Простились с карданами в трансмиссии. Раздаточную коробку связывают с редукторами приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей. Вместо механической связи с дроссельной заслонкой теперь «электронная педаль».

Что еще нового? Оболочка троса открывания капота, двухструйные форсунки омывателя, удлиненные щетки стеклоочистителя, черные дверные ручки, пружинные хомуты в системе охлаждения, уплотнитель лобового стекла без вставок под хром, дневные ходовые огни. Расширен список опций: появились кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев сидений, атермальные стекла.

Дальнейшую модернизацию планируют провести в три этапа. К декабрю 2015 года антиблокировочную систему тормозов и крепеж Isofix для детских кресел установят на все автомобили семейства, включая пятидверный ВАЗ‑2131. Спинки задних сидений станут отвечать современным нормам безопасности — речь идет об удержании груза в багажнике в случае аварии. Обивка двери багажника будет не формованной, а литой. В левой части багажника появятся розетка и лампа подсветки. Изменят задние ремни безопасности, а их катушки переместят под обивки салона.

08 Подстаканники и тумблеры электропакета расположены между передними сиденьями.

Формованная решетка радиатора уступит место литой, а крепить ее будут саморезами, ввернутыми в пластиковые гайки.

В гидроприводе сцепления появится модуль фирмы Valeo (главный и рабочий цилиндры, трубки). Модернизация коснется промежуточного вала: для снижения вибраций его будут балансировать при 2200 об/мин, а муфту 2101 заменят муфтой 2123. Лобовое и заднее стекла получат новые уплотнители.

К весне 2016 года появятся новые ступичные узлы, пружины и газонаполненные амортизаторы. В передней подвеске плечо обкатки станет отрицательным. Передний редуктор для снижения вибраций будут крепить на стабилизатор поперечной устойчивости, как на Chevrolet Niva.

Изменят внутренние панели дверей и боковин. Попутно модернизируют электропроводку дверей, а электростеклоподъемники станут стандартным оснащением.

Появятся ограничители открывания дверей — как на Калине. Новые уплотнители и окантовки боковых стекол окончательно избавят от вставок под хром.

13 Замок ремня можно закрепить на защелке

Наружные боковины кузова начнут изготовлять на новых штампах.

К концу 2016 года появятся новые панель приборов, сиденья, облицовка туннеля пола, цельноформованные облицовка передка и потолок с плафоном освещения от модели Веста.

Рычаг коробки передач с помощью кулисного привода перенесут ближе к водителю. Отопитель уступит место новому, который лучше подходит для совместной работы с кондиционером. И наконец, к ногам задних пассажиров проведут воздуховоды.