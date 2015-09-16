Хэтчбеки до 1 300 000 рублей: лучшие предложения

С кузовом хэтчбек выпускаются не только бюджетные модели, но и вполне респектабельные машины. В нашем обзоре мы рассмотрим оптимальные комплектации автомобилей с этим кузовом, которые попадают в ценовой диапазон от 700 000 до 1 300 000 руб. В их число не вошли хэтчбеки автопроизводителей, заканчивающих свою деятельность на нашем рынке.

Хэтчбеки, чья стоимость не превышает 700 000 рублей (в оптимальной комплектации), мы уже рассматривали. В данном обзоре речь пойдет о хэтчбеках стоимостью от 700 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Критерии выбора оптимальных версий , как и раньше, основываются на опыте журналистов издательства «За рулем», а также на статистике продаж, учитывающей, какие комплектации наиболее востребованы на российском рынке.

Цены в заголовках указаны без учета действующих акций и приведены по состоянию на 15 сентября 2015 года.

Диаграмма В графике указаны данные продаж всех модификаций во всех кузовах (по данным AEB) автомобилей по цене от 700 тыс. до 1 млн 300 тыс. руб.

В графике указаны данные продаж всех модификаций во всех кузовах (по данным AEB) автомобилей по цене от 700 тыс. до 1 млн 300 тыс. руб.

1. Skoda Rapid 1.6 Ambition — 717 800 руб.

Skoda Rapid_zr 06_15

Двигатель: 1598 см 3 ; 105 л.с.; 153 Нм

1598 см ; 105 л.с.; 153 Нм Темперамент: 193 км/ч, 10,6 с

193 км/ч, 10,6 с Расход: 4,9–8,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и SD.

Лифтбек — хитрый кузов, ибо по факту это хэтчбек, но багажник у него даст фору седанам. Пренебречь комплектациями Entry и Active заставляет отсутствие пассажирской подушки безопасности, кондиционера, электропривода и обогрева зеркал, что смешно для недешевого автомобиля солидной марки. К версии Ambition мы решили добавить кожаную отделку руля, рычагов тормоза и коробки передач за 8800 рублей — также исходя из вышеуказанных соображений.

2. Fiat 500 1.4 Lounge — 820 000 руб.

Fiat_500

Двигатель: 1368 см 3 ; 100 л. с.; 131 Нм

1368 см ; 100 л. с.; 131 Нм Темперамент: 182 км/ч; 10,5 c

182 км/ч; 10,5 c Расход: 6,1 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, стеклянная крыша со шторкой, диски из легкого сплава.

Оптимальной мы избрали версию Lounge, которая отличается от базовой Pop, прежде всего, более мощным мотором — автомобиль явно нишевый , и чуток лишней прыти ему не повредит. Кроме того, она включает кондиционер, систему динамической стабилизации и регулировку водительского сиденья по высоте. В качестве бонуса навязывается стеклянная крыша.

3. Hyundai i30 1.6 АТ 5-дв. Classic — 841 900 руб.

i30

Двигатель: 1591 см 3 ; 130 л. с.; 157 Нм

1591 см ; 130 л. с.; 157 Нм Темперамент: 192 км/ч; 11,9 с

192 км/ч; 11,9 с Расход: 5,2–9,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, сигнализация.

Кроме тех опций, что включены в базовую версию Start, оптимальная комплектация Classic может похвастаться еще четырьмя подушками безопасности, противотуманными фарами, электростеклоподъемниками задних дверей, USB-разъемом, мультифункциональным рулем и розеткой в багажнике. Все это оснащение, на наш взгляд, делает комплектацию более соответствующей современным представлениям о комфорте.

4. Kia cee’d 1.6 АТ Comfort — 859 900 руб.

ceed

Двигатель: 1591 см 3 ; 129 л. с.; 157 Нм

1591 см ; 129 л. с.; 157 Нм Темперамент: 192 км/ч; 11,5 с

192 км/ч; 11,5 с Расход: 5,2–9,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, обогрев руля, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, сигнализация.

Комплектация Comfort привлекает в первую очередь тем, что именно в ней предоставляется возможность выбрать машину, оборудованную 6-ступенчатой автоматической коробкой. Скепсис любителей «механики» понятен, однако версии с двумя педалями, как ни крути, становятся все более популярными. Оптимальная комплектация вполне сносно оснащена — в следующей за ней Luxe, которая дороже на 40 тысяч, дополнительно предлагаются диски из легкого сплава, климат-контроль и датчик дождя. В принципе, без них вполне можно обойтись. С учетом действующих спецпредложений Kia экономия для покупателя cee'd может составить 110 000 рублей.

5. Ford Focus хэтчбек SYNC Edition 1.6 (125 л.с.) Powershift — 922 000 руб.

Focus

Двигатель : 1596 см 3 ; 125 л. с.; 159 Нм

: 1596 см ; 125 л. с.; 159 Нм Темперамент : 193 км/ч; 11,7 с

: 193 км/ч; 11,7 с Расход: 4,9–8,7 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, противотуманные фары, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев зеркал, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.

К сожалению, базовая комплектация Ambiente лишена обогрева зеркал, кондиционера, обогрева сидений, задних электростеклоподъемников и аудиосистемы. Поэтому выбирать нужно как минимум SYNC, ибо в этой версии все перечисленные опции присутствуют. По-хорошему, не помешали бы кожаная отделка обогреваемого руля, боковые подушки и диски из легкого сплава, но этот набор будет стоить уже больше миллиона. Впрочем, если воспользоваться специальными предложениями Ford по кредиту и trade-in, цену автомобиля можно снизить на 125 тысяч рублей.

6. Peugeot 208 5-дв. 1.2 ETG Active — 935 000 руб.

208

Двигатель: 1199 см 3 ; 82 л. с.; 118 Нм

1199 см ; 82 л. с.; 118 Нм Темперамент: 177 км/ч; 13,1 c

177 км/ч; 13,1 c Расход: 3,9–5,7 л/100 к

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, светодиодные фонари, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Оптимальная комплектация Active не дешевая — но и в базе этот небольшой автомобильчик откровенно кусается. В дополнение к стандарту мы получаем боковые подушки и мультимедийную аудиосистему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. За отдельную плату можно добавить к комплектации обогрев передних сидений (12 000 рублей) и даже панорамную крышу со светодиодной подсветкой (20 тысяч рублей). В настоящее время действует промоакция, включающая, в том числе, и выгодные условия трейд-ин. В результате цену можно снизить до 745 тысяч.

7. Nissan Tiida 1.6 CVT Elegance — 948 000 руб.

Tiida

Двигатель: 1598 см 3 ; 117 л. с.; 158 Нм

1598 см ; 117 л. с.; 158 Нм Темперамент: 180 км/ч; 11,3 с

180 км/ч; 11,3 с Расход: 5,4–8,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Версия Elegance Plus всего на 20 тысяч дороже и предлагает помимо перечисленного еще датчики дождя и освещенности, систему доступа в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой и электропривод складывания зеркал. В принципе, за подобный набор просят совсем немного, но мы останавливаемся на Elegance исключительно потому, что в какой-то мере все эти дополнительные опции можно считать излишеством.

8. Renault Megane 1.6 CVT Confort — 955 990 руб.

megane

Двигатель: 1598 см 3 ; 114 л.с.; 155 Нм

1598 см ; 114 л.с.; 155 Нм Темперамент: 175 км/ч; 11,9 с

175 км/ч; 11,9 с Расход: 5,2–8,9 л/100 км

Оснащение. подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, борткомпьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

По сравнению с более дешевой Authentique, оптимальная версия располагает кожаной отделкой руля и рычага коробки передач, противотуманными фарами, ходовыми огнями, обогревом передних сидений, задними электростеклоподъемниками, подлокотником переднего ряда и боковыми подушками. Кроме того, данная комплектация предусматривает оснащение автомобиля вариатором. Переплата составляет более 100 тысяч рублей, но на эти издержки пойти придется, учитывая общую цену машины.

9. Skoda Octavia 1.6 Ambition с опциями — 975 900 руб.

octavia

Двигатель: 1598 см 3 ; 110 л. с.; 155 Нм

1598 см ; 110 л. с.; 155 Нм Темперамент: 191 км/ч; 10,8 с

191 км/ч; 10,8 с Расход: 5,2–8,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, обогрев передних сидений, регулировка передних сидений по высоте, электропривод и обогрев зеркал, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и SD, диски из легкого сплава.

Автомобиль также имеет кузов лифтбек, как и Rapid. Комплектацию мы выбираем ту же, что и у младшей модели, — Ambition. В ней появляются регулировка поясничного подпора, боковые подушки безопасности, задние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, аудиосистема и кондиционер. Остается только доплатить 22 200 рублей за кожаную отделку руля и рычагов стояночного тормоза и коробки передач, а также 16 700 рублей за диски из легкого сплава.

10. Mazda 3 1.6 AT Active+ — 997 000 руб.

mazda3

Двигатель: 1598 см 3 ; 104 л. с.; 144 Нм

1598 см ; 104 л. с.; 144 Нм Темперамент: 175 км/ч; 13,6 с

175 км/ч; 13,6 с Расход: 5,1–8,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, обогрев передних сидений, регулировка передних сидений по высоте, электропривод и обогрев складываемых зеркал, противотуманные фары, датчик давления в шинах, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава..

Из двух предлагаемых комплектаций интереснее более дорогая Active+, поскольку в нее входит обогрев передних сидений. Кроме того, она отличается от базовой Active наличием климат-контроля, противотуманных фар, дисков из легкого сплава, датчика давления в шинах и HMI-коммандера, управляющего мультимедийной системой.

11. Peugeot 308 1.6 Active — 1 106 000 руб.

308

Двигатель: 1587 см 3 ; 115 л. с.; 150 Нм

1587 см ; 115 л. с.; 150 Нм Темперамент: 193 км/ч; 10,9 c

193 км/ч; 10,9 c Расход: 5,3–9,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат- и круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, регулировка передних сидений по высоте, отделка руля кожей, электрический стояночный тормоз, светодиодные ходовые огни и фонари, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Цена машины весьма высока — выше даже, чем у 408-го, который старше классом. И все-таки базовую комплектацию мы не рекомендуем, поскольку без системы помощи при трогании на подъеме, круиз-контроля и электрического стояночного тормоза обойтись можно, но платить миллион с лишним (даже 906 тысяч с учетом всех возможных скидок) за автомобиль без боковых подушек, кожаной отделки руля и обогрева передних сидений как-то не с руки.

12. Toyota Auris 1.6 CVT «Элеганс» — 1 183 000 руб.

auris

Двигатель: 1598 см 3 ; 132 л. с.; 160 Нм

1598 см ; 132 л. с.; 160 Нм Темперамент: 190 км/ч, 11,1 с

190 км/ч, 11,1 с Расход: 4,8–7,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, MP3‑аудиосистема с USB.

«Комфорт Плюс» при цене в 1 138 000 рублей не устраивает нас тем, что в нем отсутствуют кожная отделка руля, центральный подлокотник спереди и задние электростеклоподъемники. Кроме того, «Элеганс» располагает камерой заднего вида, противотуманными фарами, Bluetooth и цветным дисплеем на центральной консоли.

13. Hyundai Veloster 1.6 AT Jet — 1 184 000 руб.

veloster

Двигатель: 1591 см 3 ; 132 л. с.; 158 Нм

1591 см ; 132 л. с.; 158 Нм Темперамент: 190 км/ч; 11,5 с

190 км/ч; 11,5 с Расход: 5,8–9,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, обогрев и отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни, светодиодные фонари, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Весьма дорогая попытка корейской компании «войти в премиум» закономерно привела к мизерным объемам продаж. У покупателя простой выбор — платить больше миллиона за версию Jet или почти полтора за комплектацию Turbo Jet. Вероятно, двух мнений насчет того, что разумнее, быть не может. Тем более что уже в «базе» автомобиль имеет все необходимое и даже не очень необходимое оснащение.

14. Volkswagen Beetle 1.2 DSG Design с опциями — 1 190 670 руб.

beetle

Двигатель: 1197 см 3 ; 105 л. с.; 175 Нм

1197 см ; 105 л. с.; 175 Нм Темперамент: 180 км/ч, 10,9 с

180 км/ч, 10,9 с Расход: 5,0–7,3 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система блокировки дифференциала, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), отделка руля кожей, регулировка передних сидений по свысоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с разъемом SD, диски из легкого сплава.

В комплектации Design по большому счету не хватает только кожи на руле, рычагах коробки и тормоза. На них придется потратиться дополнительно, хотя это обойдется всего в 7570 рублей. Итоговая цена не выглядит очень привлекательной, но так уж оценивают в концерне имидж марки и эксклюзивность автомобиля

15. Volkswagen Golf 1.6 AT Comfortline с пакетом «Комфорт» — 1 217 100 руб.

golf

Двигатель: 1598 см 3 ; 110 л. с.; 160 Нм

1598 см ; 110 л. с.; 160 Нм Темперамент: 190 км/ч, 11,9 с

190 км/ч, 11,9 с Расход: 4,8–7,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система блокировки межколесного дифференциала, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат- и круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев и отделка руля кожей, регулировка передних сидений по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, электромеханический стояночный тормоз, датчик давления в шинах, MP3‑аудиосистема с разъемом SD, диски из легкого сплава.