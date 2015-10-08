Какие подержанные автомобили покупать в кризис

Сегодня не всякий готов связываться с покупкой новой машины, тем более в кредит. Колебания на валютном рынке столь непредсказуемы, что волей-неволей вместо похода в автосалон за новеньким авто пролистываешь объявления о продаже секонд-хэнда. Мы решили разобраться, на какие модели и даже сегменты рынка стоит обратить особое внимание, какие из них теряют в цене быстрее и в чем их привлекательность.

Не по карману?

Очевидно, что практически все ниже перечисленные правила были актуальны и в докризисные времена, но сегодня — особый случай. Первая и, пожалуй, одна из самых привлекательных для покупателя подержанного авто группа — это модели стоимостью свыше трех миллионов рублей. Они очень быстро теряют в цене. Согласно статистике, за три года дорогая машина может потерять более 40% своей первоначальной стоимости. Владельцы таких автомобилей не станут держать в своем парке машину старше трех лет — по статусу не положено. Вот и скидывают их по бросовым ценам, чтобы освободить место для новой дорогой игрушки. Так что предложений на рынке масса. Несомненный плюс такой покупки — практически идеальное состояние автомобиля. Неоспоримый минус — дорогое содержание.

P90109549_highRes_result BMW 7-й серии

BMW 7-й серии

К примеру, BMW 750Li xDrive с двигателем мощностью 407 л.с. четыре года назад официальные дилеры предлагали за 4 850 000 руб. Список оборудования флагмана баварской марки полностью соответствует цене. Среди опций — полный привод, массаж и вентиляция сидений, камеры в переднем и заднем бамперах, проекционный дисплей и многое другое. Список можно продолжать до бесконечности. Тут есть все, что душа пожелает. Но самое приятное — какая у него цена на рынке подержанных машин сейчас. BMW 750Li xDrive 2011 года выпуска с пробегом 50–70 тыс. км, в приличном состоянии и интересной комплектации можно купить за 1,5–2 миллиона рублей. Выходит, что эта модель за четыре года «подешевела» более чем вдвое. К такому предложению точно стоит присмотреться повнимательнее тем, кому нужен статусный автомобиль, но денег на новый не хватает.

Средняя стоимость ТО: 20 000 руб.

Транспортный налог: 61 050 руб. (здесь и далее регион — Москва)

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб. (здесь и далее регион — Москва, водителю 22 года, стаж — более 3 лет)

Стоимость каско: от 139 365 руб.

P90072451 BMW X6

BMW X6

Не везет и владельцам BMW X6 — в 2011 году они платили от 3 136 000 руб. за версию с 306-сильным бензиновым мотором. А при перепродаже сегодня они могут рассчитывать лишь на 1,8 миллиона.

Средняя стоимость ТО: 18 800 руб.

Транспортный налог: 45 900 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 201 326 руб.

201207060841_13 Hyundai Equus

Hyundai Equus

«Просел» в цене и Hyundai Equus. Еще четыре года назад официальные дилеры марки предлагали эту модель с двигателем мощностью 290 л.с. за 3,3 млн руб. Теперь же стоимость Equus на вторичном рынке колеблется на отметке в 1,3 миллиона. При этом, имея в распоряжении еще 200 тысяч, можно приобрести флагманский Hyundai 2013 года выпуска с мотором в 334 л.с. и пробегом в пределах 30 тыс. км.

Средняя стоимость ТО: 10 000 руб.

Транспортный налог: 43 500 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 64 000 руб.

«Ненадежные» автомобили

Шуток про ломучесть Land Rover в народе придумали массу. Согласно одной из них, владельцы Land Rover покупают сразу два автомобиля — на втором можно ездить, пока первый в ремонте. Продать на вторичном рынке машину с таким имиджем задача не из легких. Именно поэтому Land Rover, да и Jaguar так быстро дешевеют. К тому же содержать такой автомобиль по карману не каждому. Этим можно воспользоваться.

20140724_65708jag_11my_xf Jaguar XF

Jaguar XF

Материалы по теме Land Rover Discovery глазами владельца

Так, три года назад дизельный Jaguar XF мощностью 275 л.с. в базовой комплектации предлагали за 2,4 млн руб. Теперь же эту модификацию на вторичном рынке можно приобрести всего за 1,3 миллиона. Причем за эти деньги предлагают автомобили со смешными пробегами — всего 20–30 тыс. км. Да и список опций радует глаз — кожаная обивка салона, навигация, вентиляция и электрорегулировка сидений, камера заднего вида и даже бронированные стекла (да-да, попадаются и такие экземпляры).

Средняя стоимость ТО: 14 000 руб.

Транспортный налог: 41 250 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 116 708 руб.

Средняя стоимость ТО: 16 000 руб.

Транспортный налог: 18 375 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 107 874 руб.

Land Rover Discovery в 2011 году можно было купить за 2 882 000 руб. Столько просили за автомобиль с 3,0-литровым дизелем мощностью 245 л.с. Сегодня на рынке подержанных машин за Discovery просят в среднем 1,7 млн руб.

201304251433-201304251433-tsp_2023 Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

Еще сразу две модели, снискавшие славу ненадежных, — это «братья» Citroen C4 и Peugeot 308. По данным «Автостата», «французы» за три года владения теряют в цене примерно 40%. Так, в 2011 году новый базовый С4 с 120-сильным мотором предлагали за 575 тыс. руб., а аналогичный Peugeot — на 25 тысяч дороже. Сегодня же средняя цена подержанных «французов» составляет 350 тыс. руб. Да, расходы на содержание на первый взгляд не такие высокие, но страх перед «постоянными поломками» останавливает многих покупателей.

Средняя стоимость ТО: 9000 руб.

Транспортный налог: 3000 руб.

Стоимость ОСАГО: от 13 000 руб.

Стоимость каско: от 52 474 руб.

Редкие птицы

Еще один привлекательный сегмент для ищущих выгодное предложение на рынке подержанных машин — это редкие автомобили. Не секрет, что осенью количество объявлений о продаже кабриолетов растет как грибы после дождя. И чем ниже температура воздуха за бортом, тем ниже и ценники на такие машины. Причем эта закономерность наблюдается как в сегменте дорогих кабриолетов, так и среди более доступных моделей.

201209031031_slk250_075 Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz SLK

Например, имеет смысл поторговаться за Mercedes-Benz SLK. Интересных предложений на рынке предостаточно. Четыре года назад цены на SLK стартовали с отметки в 2 млн руб. за автомобиль с двигателем мощностью 184 л.с. Сегодня же за родстер с аналогичным мотором просят около 1,3 миллиона. При этом все машины на рынке отличаются небольшим пробегом (около 40 тыс. км) и идеальным состоянием кузова и салона. Про всевозможные опции и говорить не стоит — список оборудования порадует даже старого скептика.

Средняя стоимость ТО: 17 000 руб.

Транспортный налог: 9200 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 76 961 руб.

Средняя стоимость ТО: 14 000 руб.

Транспортный налог: 45 000 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 120 494 руб.

Или, к примеру, Subaru Impreza WRX STi . Еще четыре года назад дилеры предлагали этот 300-сильный хэтчбек за 2 150 000 руб. Купить подержанный экземпляр сейчас можно за 1 250 000 руб. Все дело в дорогом обслуживании и чрезмерной спортивности, да и надежностью эта модель не отличается.

H49700140a WRX STI 5-Door_result Subaru Impreza WRX STi 5D

Subaru Impreza WRX STi 5D

Непопулярные автомобили

Быстро теряют в цене и автомобили, которые изначально на нашем рынке не пользовались большим спросом. А значит, и перепродать такую машину будет не так просто. Владельцы непопулярных моделей вынуждены сильно снижать цену, чтобы найти покупателя.

Продажи Volvo в России никогда не были впечатляющими. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, Volvo в 2012 году занимала 26-ю строчку в рейтинге российских продаж легковых автомобилей. А потому с годами, к примеру, Volvo S80 теряет около 40% изначальной стоимости. Судите сами, в 2012 году цена на S80 составляла 1,7 млн руб. за автомобиль с двигателем мощностью 249 сил. Сегодня на вторичном рынке его цена равна 900 тысяч. Столь существенному падению стоимости способствует и то, что даже на вторичном рынке Volvo не пользуется спросом — объявлений о продаже этой модели раз-два и обчелся.

Средняя стоимость ТО: 13 000 руб.

Транспортный налог: 18 675 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 54 643 руб.

20150122_yaku0749_1 Volvo S80

Volvo S80

Похвастаться хорошими продажами никогда не мог и Cadillac. По итогам 2012 года эта марка занимала последние места в рейтинге продаж автомобилей на нашем рынке. К примеру, стоимость CTS у официальных дилеров марки в 2012 году составляла почти 2 млн руб. В России предлагали CTS с двигателем объемом 3,6 л и мощностью 311 л.с. При этом автомобиль мог похвастать отличным оснащением и яркой внешностью. Однако все это не помогло марке завоевать любовь российского покупателя. А потому среди подержанных машин Cadillac попал в невыгодное положение. CTS за три года владения теряет в цене почти половину — сейчас приобрести автомобиль 2012 года выпуска с небольшим пробегом можно всего за миллион.

Средняя стоимость ТО: 16 000 руб.

Транспортный налог: 46 650 руб.

Стоимость ОСАГО: от 17 500 руб.

Стоимость каско: от 49 826 руб.

201309040934-201309040934-cts-010 Cadillac CTS

Cadillac CTS

Материалы по теме Вторичный авторынок: выгодно продать, выгодно купить

В классе доступных автомобилей лидеры по потере рыночной стоимости — Renault Laguna, ZAZ Chance, Hyundai Sonata и Chevrolet Aveo. Эти автомобили за три года службы теряют больше половины своей стоимости. Но не спешите радоваться — найти приличный автомобиль в этом сегменте не так просто. Часто на рынке предлагают автомобили с непомерно большими пробегами — от 100 тыс. км, да и состояние машин энтузиазма не вызывает. К сожалению, на многих фотографиях в Сети невооруженным глазом видны сколы и следы от небольших ДТП. Так что в поисках приличного экземпляра придется забраковать далеко не одну машину.

Вместе с тем приобретать на вторичном рынке автомобили, входящие в Топ-10 продаж, не самая лучшая идея. Пожалуй, стоит немного подождать и купить новую машину. Самые ходовые модели — Renault Sandero, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — с годами теряют в цене крайне неохотно. В среднем, за три года стоимость таких моделей уменьшается всего на 15–20% от первоначальной. А автомобили, которые предлагают по цене ниже рыночной, либо битые, либо их техническое состояние вызывает серьезные опасения. Так стоит ли игра свеч?

При поиске наиболее выгодного предложения на вторичном рынке не стоит пытаться найти ходовой товар по низкой цене. Скорее всего, машина окажется со скрытыми недостатками. А вот к редким и непопулярным модификациям присмотреться, наоборот, стоит. Правда, нельзя забывать и о рисках — во сколько обойдется содержание такого автомобиля и можно ли будет его удачно продать.