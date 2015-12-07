Lada XRAY: первый тест

YAKU0408
Несмотря на русско-французское происхождение модели XRAY, во время знакомства с этой машиной меня не покидали мысли о… Шкоде. Дело в том, что перед тем как войти в состав концерна Volkswagen, чехи получили предложение обосноваться под крылом компании Renault, причем за более привлекательную сумму. Но французы не давали права чешской компании разрабатывать свои, оригинальные модели — заводы Шкоды должны были стать банальной сборочной площадкой французских машин. А Volkswagen предоставил значительную свободу действий — разумеется, в рамках корпоративных стандартов и технологий. Чехи выбрали второй вариант.
К чему это я? А к тому, что XRAY явно показывает: вступая в альянс с французами, АВТОВАЗ пошел по чешскому пути и не стал жертвой бейдж-инжиниринга. Чему я очень рад. А вот хорошо это или плохо — давайте разбираться.
Платформа B0 альянса Renault-Nissan известна по таким бестселлерам, как Logan и Sandero. Успех этой «тележки» можно было предвидеть: относительная простота, дешевизна и самое главное — неубиваемость на наших дорогах. А СТО всех мастей уже набили руку: с ремонтом и обслуживанием нет никаких проблем.
Но платформа, как набор агрегатов и технологических решений, — это одно. Важно и другое — франко-японский альянс привнес в автовазовскую культуру современные стандарты разработки автомобилей и продвижения их на рынке. В этом смысле АВТОВАЗ заходит на второй виток: при его рождении и становлении «ведущую и направляющую» роль играли итальянцы, а теперь перстом указующим водят французы.
На свой лад
Если ВАЗ-2101 был копией седана Fiat-124 (мелкие переделки не в счет), то во внешности Иксрея сложно угадать Renault Sandero. Родство выдает разве что характерный высоколобый передок. Силовая структура кузова практически та же (она была модернизирована), а внешние кузовные панели полностью оригинальные. Самое явное конструктивное отличие — третье боковое окошко позади дверей, которого нет у Sandero.
Колесная база осталась такой же, но колея увеличилась на 34 мм. XRAY шире на 50 мм и длиннее на 70 мм (главным образом, благодаря увеличенному заднему свесу). Задняя балка заимствована у Renault, но модернизирована и отличается иными точками крепления. Амортизаторы с пружинами тоже оригинальные — перенастройка подвески была необходима, поскольку XRAY тяжелее на 50 кг, а его грузоподъемность выше на 70 кг.
Интерьер Иксрея тоже оригинальный, но без унификации не обошлось. Список заимствований обширный: дисплей маршрутного компьютера, мультимедиасистема, дверные ручки, рычаг коробки передач, подрулевые переключатели и прочие мелочи. Но передняя панель Иксрея выглядит взрослее и благороднее — несмотря на то, что весь пластик здесь тоже жесткий. Лучше проработана фактура панелей, чуть веселее линии и — вуаля! — совсем другое дело. Например, дефлекторы системы вентиляции развернуты на 180 градусов и образуют фирменную литеру «Х» на передней панели. «Икс-тема» прослеживается и в обивке сидений.
YAKU0258Интерьер Иксрея тоже оригинальный, но без унификации не обошлось. Список заимствований обширный: дисплей маршрутного компьютера, мультимедиасистема, дверные ручки, рычаг коробки передач, подрулевые переключатели и прочие мелочи.
Мультимедиасистема с сенсорным дисплеем расположена намного грамотнее, чем в Renault, — в верхней части центральной консоли, а потому нет нужды отвлекаться от дороги для того, чтобы взглянуть на карту навигации или сменить радиоволну. Ниже разместился компактный блок климат-контроля от Весты. К его миниатюрности привыкнуть можно, но смотрится он слишком голо. Так и кажется, что чего-то в нем не хватает.
YAKU0112Приборная панель заимствована у Renault Sandero
Приборная панель — мечта минималиста: информации на ней минимум, архитектура незатейлива. Дизайнеры не смогли отказаться от фирменного оформления шкал и очень плотной оцифровки, из-за чего постоянно приходится вглядываться в показания спидометра и тахометра. А размещенный в правом колодце дисплей трип-компьютера заимствован у Логана и своей синей подсветкой выбивается из сияющих белым цветом приборов.
Сиденья — пример классической французской школы проектирования: выглядят красиво, но профиль далек от идеала. Боковая поддержка вялая, а подушка слишком выпуклая, но при этом усесться более-менее удобно можно. Еще одним «французским наследием» можно считать неудобно расположенные клавиши включения подогрева сидений — по бокам подушек, в слепых зонах. Иногда о работающем подогреве узнаешь уже изрядно поджарившись. Диапазоны регулировок водительского сиденья и их количество порадовали, хотя человеку ростом выше 185 см придется идти на компромиссы, ведь руль регулируется только по высоте.
YAKU0235Под сиденьем переднего пассажира спрятался удобный органайзер
В Иксрее больше мест для хранения мелочевки. В дверях — большие карманы с вместительными подстаканниками, под центральной консолью — две ниши и еще два места «для кофе», под пассажирским креслом — выдвигающийся бокс с заботливо предусмотренной мягкой подложкой. Перчаточный ящик радует внушительным объемом и подсветкой, но вот конструкция крышки заставляет быть осторожным — чтобы не помять содержимое «бардачка».
Заднее сиденье — сборник компромиссов. Если спереди сидит рослый человек, расстояние между подушкой заднего дивана и спинкой переднего кресла стремится к минимуму. Сзади нет ни подлокотника, ни персонального освещения, ни верхних дефлекторов обдува (впрочем, в этом классе их нет ни у кого). Аскетично.
Увеличенный задний свес сказался на багажнике, который значительно вместительнее, чем в Сандеро: 376 л «под шторкой», а предельный объем при сложенном заднем сиденье составляет 1382 л. Есть фальшпол, который играет роль крышки над небольшим подпольем: когда складываешь заднее сиденье, образуется ровная площадка. Фальшпол можно вынуть и положить на пол, увеличив основное грузовое пространство. А на самом дне лежит запасное колесо — полноценное, но 15-дюймовое, хотя на машине установлены R16: лишь благодаря более высокому профилю статический радиус качения запаски доведен до радиуса основных колес.
На любой вкус
YAKU0129Тестовый автомобиль был оснащен 114-сильным ниссановским двигателем
Моторов для Иксрея больше, чем для Сандеро. Базовый — 106-сильный вазовский двигатель. Средний (именно он стоит на тестовой машине) — тоже объемом 1,6 л, но мощностью 114 л.с. Это ниссановский мотор, который собирают в Тольятти. А топовым станет вазовский 122-сильный агрегат рабочим объемом 1,8 л. Коробки? Либо пятиступенчатая реношная механика (ее собирают на АВТОВАЗе), либо пятиступенчатый робот АМТ, который уже устанавливается на модели Гранта и Приора и который вот-вот встанет на Весту.
Французский тандем мотора и коробки неплохо вписался в общую концепцию автомобиля. XRAY нельзя назвать очень динамичным, но эластичности ему не занимать. И с настройкой приводов все в порядке — равно как и с подбором передаточных чисел. Проехал буквально несколько километров по городу, а ощущение такое, будто ездил на Иксрее несколько лет: передачи включаешь безошибочно, привод сцепления понятный. А если и «воткнешь» не ту ступень, не беда: двигатель готов выручить водителя и тянет с «дизельных» 1500 оборотов. Эх, сюда бы шикарный 110-сильный дизель от Дастера и проверенный временем автомат Jatco — цены б не было такому Иксрею! Хотя… цена была бы и, скорее всего, оказалась бы неподъемной.
К активной езде XRAY не располагает. Это достаточно комфортный городской автомобиль. «Достаточно» — потому что XRAY чуть жестче Sandero, что явно заметно и на стыках асфальта, и при проезде «лежачих полицейских», перед которыми приходится чуть интенсивнее сбрасывать скорость. А на загородных дорогах XRAY понравился неплохим «держаком» на прямиках и достойной (по меркам класса) шумоизоляцией: даже на скорости за 100 км/ч гул шипованных шин приглушен и можно общаться не повышая голоса.
Приехали
Наш XRAY — предсерийный. Мы не знаем ни цен, ни возможных комплектаций. Можно лишь предположить, что хэтчбек окажется на 80–100 тысяч дороже Весты. В общем, окончательные выводы делать рано. И все же…
Впервые в жизни я поймал себя на мысли, что готов рассматривать Ладу как вариант для покупки. Вовсе не потому, что «не хватает на что-то получше», а совсем по другой причине: XRAY ничем не хуже того же Sandero, а по дизайну и возможному оснащению даже привлекательнее. На тестовом автомобиле была навигационная система, аудиосистема с тачскрином, беспроводная связь, камера заднего вида, система курсовой устойчивости (войдет в базовое оснащение), обогрев лобового стекла и другие функции, недоступные многим одноклассникам.
И что еще более важно, предсерийный XRAY оставил положительные эмоции — каких-либо явных косяков по качеству я при беглом знакомстве не нашел. Буду ждать серийные машины и цены: старт продаж намечен на февраль.
Читать комментарии (146)