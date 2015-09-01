Lada XRAY и Vesta: первые километры на новых моделях АВТОВАЗа

Это первая фотография Иксрея без камуфляжа. Снимок сделан в Пилотном производстве, где собрано несколько десятков машин, предназначенных для испытаний и отработки технологических процессов. С публикацией других фото готовых автомобилей нас просили повременить.
Это первая фотография Иксрея без камуфляжа. Снимок сделан в Пилотном производстве, где собрано несколько десятков машин, предназначенных для испытаний и отработки технологических процессов. С публикацией других фото готовых автомобилей нас просили повременить.
Не знаю, как кого, а меня Бу Андерссон гипнотизирует. Потому что можно бесконечно долго смотреть на три вещи — на огонь, на воду и на то, как Бу рассказывает о своем заводе.
— Это наше моторное производство. Сборку двигателей Renault Н4Mk (114 л.с.) начали 24 июня — на Автофрамос уже отправлено две тысячи агрегатов, до конца года сделаем еще девять тысяч. А еще осваиваем новый 123‑сильный мотор 1.8 ВАЗ‑21179, который пойдет, прежде всего, на XRAY. Посмотрите, как чисто кругом, — Европа! Мы вложили миллионы рублей в ремонт туалетов, раздевалок и зон отдыха рабочих.
Какое дело президенту АВТОВАЗа до туалетов? Андерссону до всего есть дело. И если однажды вскроется, что где-то под кожей у него зашит мощный чип, я не удивлюсь: столько информации за единицу времени мне не вываливал ни один из топ-менеджеров — ни из наших, ни из «ихних».
Из двух прототипов, на которых мне довелось поездить, больше понравился тот, что попроще, — с 114‑сильным мотором и механической коробкой. Поскольку на нем была отключена система стабилизации, удалось оценить «железную» настройку шасси: адекватные реакции на переставке, неплохое сглатывание мелких неровностей.
Глава проекта Олег Груненков отчеканил: «Через неделю!». Оперевшись на колено, Бу написал дату в блокноте и протянул Груненкову:
— Распишись!
Через мгновение мятая бумажка превратилась в документ.
НЕ РЕСТАЙЛИНГ
То, что XRAY создают на платформе хэтчбека Renault Sandero
, не было секретом с самого начала. И я помню, как поморщился от этой новости: рестайлинг…
04 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерА это 123‑сильная машина с роботом (мотор 1.8 ВАЗ-21179). В повороте держится неплохо, но на переставке полный швах: руль приходится вращать с очень большим усилием, а система стабилизации так рьяно бросается «стабилизировать», что прикусывает колеса в самом начале маневра, не позволяя объехать воображаемое препятствие. Олег Груненков спокоен: «Нам предстоят летняя и зимняя калибровки ESP — к моменту постановки машины на конвейер все шероховатости будут сглажены».
А это 123‑сильная машина с роботом (мотор 1.8 ВАЗ-21179). В повороте держится неплохо, но на переставке полный швах: руль приходится вращать с очень большим усилием, а система стабилизации так рьяно бросается «стабилизировать», что прикусывает колеса в самом начале маневра, не позволяя объехать воображаемое препятствие. Олег Груненков спокоен: «Нам предстоят летняя и зимняя калибровки ESP — к моменту постановки машины на конвейер все шероховатости будут сглажены».
А это 123‑сильная машина с роботом (мотор 1.8 ВАЗ-21179). В повороте держится неплохо, но на переставке полный швах: руль приходится вращать с очень большим усилием, а система стабилизации так рьяно бросается «стабилизировать», что прикусывает колеса в самом начале маневра, не позволяя объехать воображаемое препятствие. Олег Груненков спокоен: «Нам предстоят летняя и зимняя калибровки ESP — к моменту постановки машины на конвейер все шероховатости будут сглажены».
Но когда в Пилотном производстве (так теперь называют ОПП) увидел ярко-красный XRAY, стало понятно: это совсем другая машина.
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Около половины кузовных деталей заимствовано у хэтчбека Sandero Stepway
— панели пола, дверные проемы, моторный щит, передние и задние лонжероны (они лишь немного доработаны). Поскольку удалось сохранить все силовые точки, была гарантия того, что кузова с самого начала не будут кривыми. Сохранены колесная база и передняя колея (задняя стала чуть шире). Но при этом у Иксрея оригинальные двери, боковины, крыша, задняя часть, капот — всё, что видит покупатель, когда выбирает автомобиль.
У машин Renault в этом классе достаточно простые внешние формы — так дешевле в производстве. А икс-выштамповки на боковинах потребовали очень высокого уровня зафланцовки — на отработку технологии потрачена уйма времени.
А рамки дверей? У Sandero это фактически сплошная штампованная деталь, а у Иксрея — сложносоставная, как на седане Fluence. Это позволит использовать более эффективные уплотнители — ради снижения уровня шума в салоне и как более надежный барьер против пыли.
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Еще у Иксрея появилось третье боковое окошко — он выглядит выигрышнее, солиднее Sandero!
Я видел кузовá только с оригинальным реношным полом — с очень низким центральным туннелем. Значит, пока все Иксреи — переднеприводные.
Кузовщики работают по новому стандарту Renault, который нов и для французов. Главная идея заключается в том, что даже опытные кузова свариваются не на коленке, а на основной линии. Уже сделано 39 «тренировочных» кузовов (их затем разрушают) и 62 предсерийных, которые идут на окраску и сборку.
Опытные кузова красят на основном производстве, а вот окончательную сборку машин пока что ведут в Пилотном производстве — там же отрабатывалась технология сборки Весты
(ЗР, 2015, № 2). Первый XRAY здесь осилили в мае. И с тех пор собрали больше 20 автомобилей, которые ушли на испытания.
05 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерОлег Груненков уверяет, что лишь половина кузовных деталей заимствована у платформы В0 — прежде всего это силовая структура, панели пола, моторный щит. Внешняя штамповка своя: двери, боковины, крыша, задняя часть, капот — всё, что видит глаз.
Олег Груненков уверяет, что лишь половина кузовных деталей заимствована у платформы В0 — прежде всего это силовая структура, панели пола, моторный щит. Внешняя штамповка своя: двери, боковины, крыша, задняя часть, капот — всё, что видит глаз.
Олег Груненков уверяет, что лишь половина кузовных деталей заимствована у платформы В0 — прежде всего это силовая структура, панели пола, моторный щит. Внешняя штамповка своя: двери, боковины, крыша, задняя часть, капот — всё, что видит глаз.
— Я сказал, что нужно делать как можно больше опытных машин. Это дорого, но необходимо для отладки технологии. Так же я действовал на ГАЗе. Нужно фиксировать ошибки на ранних стадиях. И я горд тем, что за полгода до официального запуска мы гипотетически можем собирать 250 машин в день — потому что сварочное производство готово, линия окраски работает, линия сборки шасси и главный конвейер модернизированы. Параллельно «прессуем» поставщиков
: многие оказались не готовы к тому, что АВТОВАЗ всё делает вовремя. План не изменился: XRAY мы запускаем в декабре и до конца года соберем тысячу машин, в 2016-м — больше тридцати тысяч. Веста тоже в графике: стартуем 25 сентября и до конца года выпустим шесть тысяч машин.
И наконец, самое главное — определены ли цены? Бу Андерссон ответил вопросом на вопрос — предложил мне «сформировать» прайс-лист
. Хм… При курсе евро 65 рублей назначил бы 480–500 тысяч рублей за не самые дорогие версии Весты. А начальный XRAY у меня стоил бы около 570 тысяч. Дороговато? Но даже базовый XRAY не будет голым: в серийное оснащение входят аудиосистема, ESP и кое-что по мелочи.
20 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерВизуальных отличий шасси от сандеровского — никаких: спереди подрамник и стойки McPherson, нижнее расположение рулевой рейки, а сзади упругая балка. Но для Иксрея подобрали пружины и амортизаторы с иными характеристиками, а колея стала чуть шире. Клиренс кроссоверный — 195 мм. Вместо гидравлического применили электро‑ гидравлический усилитель руля, более экономичный.
Визуальных отличий шасси от сандеровского — никаких: спереди подрамник и стойки McPherson, нижнее расположение рулевой рейки, а сзади упругая балка. Но для Иксрея подобрали пружины и амортизаторы с иными характеристиками, а колея стала чуть шире. Клиренс кроссоверный — 195 мм. Вместо гидравлического применили электро‑ гидравлический усилитель руля, более экономичный.
Визуальных отличий шасси от сандеровского — никаких: спереди подрамник и стойки McPherson, нижнее расположение рулевой рейки, а сзади упругая балка. Но для Иксрея подобрали пружины и амортизаторы с иными характеристиками, а колея стала чуть шире. Клиренс кроссоверный — 195 мм. Вместо гидравлического применили электрогидравлический усилитель руля, более экономичный.
ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫЙ
Для короткой тестовой поездки по заводскому овалу вазовцы выкатили два Иксрея. Первый попроще — с реношными 114‑сильным мотором 1.6 H4Mk и механической коробкой JH, сборку которой тоже освоили на АВТОВАЗе. Скромное оснащение, 15‑дюймовые колеса. Второй — с новым мотором ВАЗ‑21179 (ему пока полагается только роботизированная коробка от Гранты
), 16‑дюймовыми колесами и со всеми «пирогами».
Справа сел Груненков. Нарезали несколько кругов на одной машине, потом на другой...
Слишком разные эти Иксреи! И дело не только в силовых агрегатах. На одном плотнее двери закрываются, на другом через щели шум ветра рвется, но пластик салона чуть меньше брюзжит. На первом отключена система стабилизации, и я порадовался было четким реакциям на переставке, но на другом ESP
так рьяно одергивала меня, что чуть не выбивала руль из рук. Олег все это знает:
— Мы тоже недовольны уровнем шумов и вибраций. Но еще предстоит доводка, причем разными методами — включая модернизацию технологии сварки кузова. ESP будем калибровать. Ты лучше вот на что обрати внимание: робот работает не так, как на Гранте.
16 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерВеста хороша! Даром что закамуфлирована и с частично бутафорским интерьером. Едет она очень правильно. А дополнительный пакет шумоизоляции, который будут предлагать как опцию, сделал Весту, пожалуй, даже тише Соляриса.
Веста хороша! Даром что закамуфлирована и с частично бутафорским интерьером. Едет она очень правильно. А дополнительный пакет шумоизоляции, который будут предлагать как опцию, сделал Весту, пожалуй, даже тише Соляриса.
Веста хороша! Даром что закамуфлирована и с частично бутафорским интерьером. Едет она очень правильно. А дополнительный пакет шумоизоляции, который будут предлагать как опцию, сделал Весту, пожалуй, даже тише Соляриса.
Точняк: более вкусные переключения, с легкими перегазовками. Они перенастроили роботу «мозги», причем весьма удачно!
А еще будет грантовский 106‑сильный мотор — в сочетании с механикой или роботом. Два мотора 1.6 схожей мощности? Зачем? Чтобы заведомо считать ущербным XRAY со своим двигателем и отдавать за меньшие деньги?
Себестоимость вазовского мотора ниже на 13 тысяч рублей, и это существенно. Но у Андерссона есть аргумент повесомее. Чтобы жестко вести переговоры с Renault, нужно иметь серьезный козырь.
— Не дадут приемлемые цены — будем ставить свой мотор. Мы стараемся закрыть собственным производством все ключевые позиции. Так, для Весты почти весь важнейший пластик делаем сами. Осилим и для Иксрея. У нас современное пластмассовое производство в Ижевске — будем делать бамперы, переднюю панель салона, обивку дверей.
17 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерКак только я вышел из-за руля, Андерссон принялся расспрашивать, как да что. Я не лукавил: версия с механикой понравилась больше, а система стабилизации требует тщательной калибровки. Но еще больше понравилась Веста — это уже Автомобиль.
Как только я вышел из-за руля, Андерссон принялся расспрашивать, как да что. Я не лукавил: версия с механикой понравилась больше, а система стабилизации требует тщательной калибровки. Но еще больше понравилась Веста — это уже Автомобиль.
Как только я вышел из-за руля, Андерссон принялся расспрашивать, как да что. Я не лукавил: версия с механикой понравилась больше, а система стабилизации требует тщательной калибровки. Но еще больше понравилась Веста — это уже Автомобиль.
XRAY сейчас на той стадии, какую Веста прошла зимой: первые машины поехали, и это главное. Впереди — кропотливая тонкая настройка. А Весту уже довели до ума.
Я срубил пару кругов на Весте с грантовским 106‑сильным мотором и коробкой АМТ: правильные, четкие реакции. А тишь такая, что наверняка нарушит спокойный сон продавцов Polo и Солярисов
. Оказалось, что эта Веста оснащена пакетом дополнительной шумоизоляции, который планируют предлагать в качестве опции.
Так что мои симпатии — на стороне Весты. Быть может, еще и потому, что XRAY — это все же рерайт, переписывание чужого исходника, а Веста создавалась с чистого листа. Хотя есть и более объективные причины: мне, например, сидеть в Весте гораздо удобнее — потому что руль регулируется не только по углу наклона, как в Иксрее, но и по вылету.
24 LADA XRAY_zr 09_15_новый размерРоботизированная коробка АМТ на Весте та же, что на Иксpее, а передачи в ручном режиме переключаются шиворот-навыворот: «плюс» — вперед, а «минус» — назад. Почему? Никто из вазовцев не смог объяснить.
Роботизированная коробка АМТ на Весте та же, что на Иксpее, а передачи в ручном режиме переключаются шиворот-навыворот: «плюс» — вперед, а «минус» — назад. Почему? Никто из вазовцев не смог объяснить.
Роботизированная коробка АМТ на Весте та же, что на Иксpее, а передачи в ручном режиме переключаются шиворот-навыворот: «плюс» — вперед, а «минус» — назад. Почему? Никто из вазовцев не смог объяснить.
По-настоящему я проникнусь Иксреем, если у него появится полный привод
. Груненков долго уходил от ответа, но в конце концов выдал, что у инженеров есть наработки на основе подключаемого через многодисковую муфту привода на задние колеса.
Давайте, тольяттинцы, доведите полноприводную идею до конвейера. При клиренсе 195 мм это будет серьезный кроссовер! И тогда XRAY станет окончательно своим, авторским произведением.
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