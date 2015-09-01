Lada XRAY и Vesta: первые километры на новых моделях АВТОВАЗа

День в компании президента АВТОВАЗа и кроссовера Lada XRAY получился насыщенным. После экскурсии по производству вазовцы выкатили для короткой тестовой поездки два Иксрея. Первый попроще — с реношными 114‑сильным мотором 1.6 и МКП, второй — с новым мотором ВАЗ‑21179 и роботизированной коробкой от Гранты. И еще удалось сделать пару кругов на Весте с грантовским 106‑сильным мотором и коробкой АМТ.

LADA XRAY_Zahod Это первая фотография Иксрея без камуфляжа. Снимок сделан в Пилотном производстве, где собрано несколько десятков машин, предназначенных для испытаний и отработки технологических процессов. С публикацией других фото готовых автомобилей нас просили повременить.

Это первая фотография Иксрея без камуфляжа. Снимок сделан в Пилотном производстве, где собрано несколько десятков машин, предназначенных для испытаний и отработки технологических процессов. С публикацией других фото готовых автомобилей нас просили повременить.

Не знаю, как кого, а меня Бу Андерссон гипнотизирует. Потому что можно бесконечно долго смотреть на три вещи — на огонь, на воду и на то, как Бу рассказывает о своем заводе.

— Это наше моторное производство. Сборку двигателей Renault Н4Mk (114 л.с.) начали 24 июня — на Автофрамос уже отправлено две тысячи агрегатов, до конца года сделаем еще девять тысяч. А еще осваиваем новый 123‑сильный мотор 1.8 ВАЗ‑21179, который пойдет, прежде всего, на XRAY. Посмотрите, как чисто кругом, — Европа! Мы вложили миллионы рублей в ремонт туалетов, раздевалок и зон отдыха рабочих.

Какое дело президенту АВТОВАЗа до туалетов? Андерссону до всего есть дело. И если однажды вскроется, что где-то под кожей у него зашит мощный чип, я не удивлюсь: столько информации за единицу времени мне не вываливал ни один из топ-менеджеров — ни из наших, ни из «ихних».

03 LADA XRAY_zr 09_15_новый размер Из двух прототипов, на которых мне довелось поездить, больше понравился тот, что попроще, — с 114‑сильным мотором и механической коробкой. Поскольку на нем была отключена система стабилизации, удалось оценить «железную» настройку шасси: адекватные реакции на переставке, неплохое сглатывание мелких неровностей.

Из двух прототипов, на которых мне довелось поездить, больше понравился тот, что попроще, — с 114‑сильным мотором и механической коробкой. Поскольку на нем была отключена система стабилизации, удалось оценить «железную» настройку шасси: адекватные реакции на переставке, неплохое сглатывание мелких неровностей.

— А это сборочная линия В0 — XRAY пойдет вперемежку с моделями Ларгус и Алмера. Главная задача на ближайшее время — начать пробную сборку Иксрея непосредственно на конвейере, а не в Пилотном производстве. Олег, когда начнем?