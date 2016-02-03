Взрослеем с новым Lexus RX

Уверенность, пришедшая на смену былой нарочитой спортивности, собранность, четкое подчинение командам водителя — это всё о нем, о новом Lexus RX. К новому, взрослому характеру, который проявился у культового кроссовера к четвертому поколению, привыкал Юрий Тимкин.

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Выход на орбиту

Lexus официально вышел на российский рынок всего-то полтора десятка лет назад. Но мы любили эти машины и до эры официалов, поэтому их активно ввозили по серым схемам. Лидером спроса в ту пору был RX 300 первого поколения — cимпатичный, комфортный, богато оснащенный. Во многом благодаря его успеху Lexus и решил обосноваться в России.

Время летит быстро и разительно меняет всё вокруг. Каждый новый «эр-икс» всё сильнее заострял кузовные грани, и в машине четвертого поколения не осталось даже следа от былой округлости форм. В острых углах бампера хищно прищурились фары. Встроенные в них поворотники мигают по-модному: загорающиеся светодиоды «перетекают» от центра к боковине.

Но глянешь сбоку — и уже нет самурайской агрессии. Единственная запоминающаяся деталь — окрашенные в черный цвет задние стойки, создающие эффект парящей крыши. Поэтому RX кажется более приземистым по сравнению с машиной третьего поколения, хотя высота осталась прежней. А вот в длину кузов вытянулся аж на 120 мм (до 4890 мм). BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, которых японцы причисляют к основным конкурентам, короче будут. На мой взгляд, с определением соперников японцы погорячились. Ведь по длине колесной базы новый RX хоть и прирос на 50 мм, но уступает даже стоящим на ступеньку ниже кроссоверам BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Думается, именно по этой причине в гамме RX так и не появилась семиместная версия.

LEXUS_RX_68 Полагающийся богатым версиям 12,3‑дюймовый дисплей можно разделить на несколько функциональных зон. Модификации попроще довольствуются восьмидюймовым экраном.

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Audi Q7 | 249–333 л.с. | от 3 630 000 руб.

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218–450 л.с. от 3 330 000 руб. Mercedes-Benz GLE | 204–435 л.с. | от 3 490 000 руб.

204–435 л.с. от 3 490 000 руб. Volvo XC90 | 190–320 л.с. | от 3 040 000 руб.

*Цены по состоянию на 15 декабря 2015 года.

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А во втором ряду — раздолье. Благодаря измененной архитектуре салона на 12 мм увеличился запас пространства над головой, коленям стало на 30 мм просторнее, а прирост по ширине — 41 мм. И с удобством порядок: как и прежде, пассажиры могут сдвигать части дивана вперед-назад и регулировать угол наклона спинок. Однако уровень комфорта и отстраненности от окружающего мира в тех же X5 и GLE выше — там тебе и свой блок управления микроклиматом, и даже автодоводчики дверей.

Селектор автомата теперь установлен на центральном туннеле, а не на консоли, которая стала практически вертикальной и чуть повернута к водителю, что создает ощущение кокпита. Вместо странных электронных часиков — приличный стрелочный хронометр с модулем GPS. Вещь! А над передней панелью возвышается цветной дисплей, размерами напоминающий стадионное табло. При желании «телевизор» можно поделить на три рабочие зоны без какого-либо ущерба для информативности. И, что особенно важно, за графику мультимедийки японцам наконец-то можно не краснеть: карты, ярлычки и прочие символы прорисованы весьма достойно.

Качество внутренней отделки сделало по-настоящему большой шаг вперед — уже не возникает вопросов по поводу принадлежности «эр-икса» к премиум-классу. Японцы не были бы самими собой, если бы не придумали очередной технический шедевр. Я про декоративные панели, что закупаются у компании Yamaha. Процесс их изготовления впечатляет: на алюминиевый лист наклеивают слой кленового шпона, который затем прожигают лазером до основания и покрывают лаком — получается симпатичный декор с гравировкой. Хай-тек в чистом виде!

14-Lexus_zr-02_16 Lexus RX. Светодиодная оптика входит в стандартное оснащение. В исполнении Luxury она дополняется функцией автоматического освещения поворотов.

Водительское сиденье закреплено на 19 мм ниже, чем в предшественнике, а руль стоит ближе к вертикали — посадка стала более легковой, привычной большинству водителей.

Передние и задние стойки крыши сузились, что улучшило обзорность, а в богатых версиях появились камеры кругового обзора, прежде недоступные. А еще есть проектор приборов и навигатора на ветровое стекло, система мониторинга слепых зон, ассистент движения задним ходом, аудиосистема Mark Levinson с пятнадцатью динамиками.

Адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения на нашем рынке появятся не раньше 2017 года.