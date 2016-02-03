Взрослеем с новым Lexus RX

Уверенность, пришедшая на смену былой нарочитой спортивности, собранность, четкое подчинение командам водителя — это всё о нем, о новом Lexus RX. К новому, взрослому характеру, который проявился у культового кроссовера к четвертому поколению, привыкал Юрий Тимкин.

Lexus RX
Lexus RX

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Выход на орбиту

Lexus официально вышел на российский рынок всего-то полтора десятка лет назад. Но мы любили эти машины и до эры официалов, поэтому их активно ввозили по серым схемам. Лидером спроса в ту пору был RX 300 первого поколения — cимпатичный, комфортный, богато оснащенный. Во многом благодаря его успеху Lexus и решил обосноваться в России.

Время летит быстро и разительно меняет всё вокруг. Каждый новый «эр-икс» всё сильнее заострял кузовные грани, и в машине четвертого поколения не осталось даже следа от былой округлости форм. В острых углах бампера хищно прищурились фары. Встроенные в них поворотники мигают по-модному: загорающиеся светодиоды «перетекают» от центра к боковине.

Но глянешь сбоку — и уже нет самурайской агрессии. Единственная запоминающаяся деталь — окрашенные в черный цвет задние стойки, создающие эффект парящей крыши. Поэтому RX кажется более приземистым по сравнению с машиной третьего поколения, хотя высота осталась прежней. А вот в длину кузов вытянулся аж на 120 мм (до 4890 мм). BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, которых японцы причисляют к основным конкурентам, короче будут. На мой взгляд, с определением соперников японцы погорячились. Ведь по длине колесной базы новый RX хоть и прирос на 50 мм, но уступает даже стоящим на ступеньку ниже кроссоверам BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Думается, именно по этой причине в гамме RX так и не появилась семиместная версия.

LEXUS_RX_68

LEXUS_RX_68Полагающийся богатым версиям 12,3‑дюймовый дисплей можно разделить на несколько функциональных зон. Модификации попроще довольствуются восьмидюймовым экраном.
Полагающийся богатым версиям 12,3‑дюймовый дисплей можно разделить на несколько функциональных зон. Модификации попроще довольствуются восьмидюймовым экраном.

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ*

  • Audi Q7 | 249–333 л.с. | от 3 630 000 руб.
  • BMW X5 | 218–450 л.с. | от 3 330 000 руб.
  • Mercedes-Benz GLE | 204–435 л.с. | от 3 490 000 руб.
  • Volvo XC90 | 190–320 л.с. | от 3 040 000 руб.
*Цены по состоянию на 15 декабря 2015 года.

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А во втором ряду — раздолье. Благодаря измененной архитектуре салона на 12 мм увеличился запас пространства над головой, коленям стало на 30 мм просторнее, а прирост по ширине — 41 мм. И с удобством порядок: как и прежде, пассажиры могут сдвигать части дивана вперед-назад и регулировать угол наклона спинок. Однако уровень комфорта и отстраненности от окружающего мира в тех же X5 и GLE выше — там тебе и свой блок управления микроклиматом, и даже автодоводчики дверей.

Селектор автомата теперь установлен на центральном туннеле, а не на консоли, которая стала практически вертикальной и чуть повернута к водителю, что создает ощущение кокпита. Вместо странных электронных часиков — приличный стрелочный хронометр с модулем GPS. Вещь! А над передней панелью возвышается цветной дисплей, размерами напоминающий стадионное табло. При желании «телевизор» можно поделить на три рабочие зоны без какого-либо ущерба для информативности. И, что особенно важно, за графику мультимедийки японцам наконец-то можно не краснеть: карты, ярлычки и прочие символы прорисованы весьма достойно.

Качество внутренней отделки сделало по-настоящему большой шаг вперед — уже не возникает вопросов по поводу принадлежности «эр-икса» к премиум-классу. Японцы не были бы самими собой, если бы не придумали очередной технический шедевр. Я про декоративные панели, что закупаются у компании Yamaha. Процесс их изготовления впечатляет: на алюминиевый лист наклеивают слой кленового шпона, который затем прожигают лазером до основания и покрывают лаком — получается симпатичный декор с гравировкой. Хай-тек в чистом виде!

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14-Lexus_zr-02_16Lexus RX. Светодиодная оптика входит в стандартное оснащение. В исполнении Luxury она дополняется функцией автоматического освещения поворотов.
Lexus RX. Светодиодная оптика входит в стандартное оснащение. В исполнении Luxury она дополняется функцией автоматического освещения поворотов.

Водительское сиденье закреплено на 19 мм ниже, чем в предшественнике, а руль стоит ближе к вертикали — посадка стала более легковой, привычной большинству водителей.

Передние и задние стойки крыши сузились, что улучшило обзорность, а в богатых версиях появились камеры кругового обзора, прежде недоступные. А еще есть проектор приборов и навигатора на ветровое стекло, система мониторинга слепых зон, ассистент движения задним ходом, аудиосистема Mark Levinson с пятнадцатью динамиками.

Адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения на нашем рынке появятся не раньше 2017 года.

Взрослеем с новым Lexus RX

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