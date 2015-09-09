Lexus отчитался о европейском кроссовере RX

Во Франкфурте дебютирует паркетник Lexus RX в спецификации для рынков Старого Света. В отличие от «янки» он получит 2,0-литровую «турбочетверку».

Lexus RX
Lexus RX

Lexus > RX

LexusRX

LexusRX

Кроссовер с радикальным дизайном, впервые показанный в начале года на Нью-Йоркском автосалоне, добрался до Европы. Первым в списке агрегатов числится гибридная силовая установка модификации RX 450h. V-образная «шестерка» объемом 3,5 л с системой непосредственного впрыска и работающая по циклу Аткинсона. Ей ассистируют два электромотора. В совокупности — 313 л.с. (североамериканская версия заявлена с 300 л.с.) и средний паспортный расход топлива 5,2 л/100 км.

На некоторые рынки запустят RX 350 с V6 «три и пять» мощностью около 300 л.с., состыкованным с 8-ступенчатым «автоматом». Но самое интересное — разновидность RX 200t с турбонаддувным 4-цилиндровым движком объемом 2,0 л, хорошо знакомым по тому же NX 200t. Такой RX дебютировал на Шанхайском автосалоне. Параметры пока не разглашаются, но они, очевидно, будут схожими или идентичными 235 л.с. у младшего кроссовера.

«Европеец» оснащен проекционным дисплеем, мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым монитором и системой кругового обзора. Дилеры Старого Света уже начали принимать предзаказы. Первые автомобили клиенты получат в конце года.

Фото: Lexus
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