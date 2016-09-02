Новый Mitsubishi Pajero Sport против старого: другая лига

Изучаем возможности нового Mitsubishi Pajero Sport в городе, в грязи и на кроссовой трассе. Испытать машину третьего поколения нам помогает предыдущий Pajero Sport.

Лицевой счет

Стоящие бок о бок машины двух поколений — это как гриндерсы и резиновые сапоги. На каждом можно месить грязь, но выглядеть это будет по-разному.

Mitsubishi Pajero Sport II и Mitsubishi Pajero Sport III

Предыдущий Pajero Sport, изрядно примелькавшийся за восемь лет, до сих пор смотрится органично: типичные для вседорожника пропорции, минимум украшений, привычная оптика. А с лица его можно запросто спутать с L200 четвертого поколения, на базе которого он и создан.

Новичок тоже делит технические решения с пикапом — уже пятой генерации. Только теперь никаких стилистических пересечений. Pajero Sport отрастил хромированные «клыки» в новом корпоративном стиле. Некогда циркульные колесные арки оквадратили, крылья расширили, боковины исчертили сложными подштамповками, а край подоконной линии задрали до самых пределов приличия. В том, что это Sport, сомнений нет — анфас и в профиль он действительно выглядит динамично. Но задние фонари можно либо принять, либо отвергнуть вместе с самой мыслью о покупке машины: стекающие до самого бампера красные струйки у многих вызывают отторжение. Хотя… Примелькается — и «гриндерсы» будут стоять у каждого порога.

Даже система стабилизации, отказавшаяся отключаться на новом автомобиле, не испортила впечатления от модернизированного шасси. На песчаном грунте прежний Pajero Sport ведет себя куда как азартно, но включение полного привода наделяет его недостаточной поворачиваемостью.

Концепция крепкого и относительно простого вседорожника в Спорте третьего поколения реализована на новом уровне. Схема подвески прежняя: спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — неразрезной мост. Но характеристики пружин и амортизаторов изменили ради повышения стабильности и улучшения управляемости; этой же цели служат стабилизаторы поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Рама и кузов стали жестче; предельными показателями японцы не бравируют, но говорят, что благодаря этому Pajero Sport стал безопаснее и тише.

Сзади по-прежнему мост, но его колебания гасит демпфер. У пружин, амортизаторов и стабилизаторов иные характеристики.

Позже к нам будут привозить модификации с турбодизелем 4N15 (181 л.с. и 430 Н·м). А пока — только бензиновая версия с атмо­сферником V6 3.0, который хорошо знаком по прошлым моделям Mitsubishi; ради норм Евро‑5 мотор 6B31 «придушили» до 209 л.с. и 279 Н·м.

На обе лопатки

Отличить новый Pajero Sport от старого я могу с закрытыми глазами — просто взявшись за дверную ручку. Теперь ведь необязательно доставать ключ из кармана: нажмешь на обрезиненную кнопку — и центральный замок разблокируется. И забираться в машину стало проще: высокий пол, непременный атрибут рамных вседорожников, сохранился, но на стойках кузова появились ручки. Их, к слову, оценят и задние пассажиры, особенно на ухабистой дороге.

Кресла Mitsubishi Pajero Sport III с минимумом регулировок удобнее прежних, однако устроят не всех водителей. Заднее сиденье, как и прежде, установлено на салазках. Места здесь хватает, появился обогрев. А вот за отсутствие дополнительных дефлекторов вентиляции — жирный минус!

Телефон и пачку сигарет пристроить некуда — им придется делить место с бутылкой в двойном подстаканнике либо болтаться в кармане на боковой облицовке туннеля. Зато те, кто без очков жить не могут, порадуются размерам откидного очечника: влезет любая оправа. Плафоны подсветки для пассажиров второго ряда теперь индивидуальные — источники света закреплены над дверными проемами, а не в едином блоке по центру, как было прежде.

Увы, есть решения, которые перекочевали со старой машины практически без изменений — например, слепые клавиши стеклоподъемников. И передние сиденья с минимумом регулировок: электроприводы позволяют двигать их в продольном направлении и менять угол наклона спинки, а настроить поясничный упор — ни-ни. Правда, сиденья стали лучше: на прежнем каркасе новые наполнитель и обивка. Чуть изменены точки крепления сидений. Жаль только, что в дальней дороге по-настоящему удобно лишь таким же сутулым, как я. Людям с военной выправкой верхняя часть спинки давит на лопатки, а поясница висит в воздухе.

И всё равно стало лучше! Наконец-то ­появилась продольная регулировка руля — и вот ты уже настраиваешь рабочее место почти без компромиссов.

Наконец-то появился полноценный трип-компьютер! Камеры кругового обзора упрощают маневрирование. Интерьер Pajero Sport III самобытен, хотя сложно отделаться от ассоциаций с кабиной пикапа L200. Блок стеклоподъемников по-прежнему не подсвечивается, автоматический режим — только у стекла водительской двери. Под мультимедийным центром с развитыми коммуникационными возможностями — блок раздельного климат-контроля. Mitsubishi Pajero Sport III. Нижние кнопки отвечают за парктроник (на светофоре он порой верещит, когда рядом никого нет) и систему контроля дистанции (замедление при автоторможении невелико). Система контроля слепых зон и обогрев руля — опции. Вместо дрожащей кочерги раздатки, к которой подчас приходилось прикладывать солидное усилие, - удобная шайба выбора режимов. Электропривод стояночного тормоза Pajero Sport получил впервые.

Привыкшие к аскетизму старого Спорта потеряются в обилии электроники. Теперь в машине двухзонный климат-контроль, причем температура задается не шайбой, а перекидными клавишами. Нижний ярус — кнопки включения обогрева руля и системы контроля слепых зон.

Прежняя мультимедийка могла удивить лишь отъезжающим тачскрином, за которым прятались слоты-разъемы. Новая система Mitsubishi Connect тоже не верх совершенства, но возможностей у нее на порядок больше. Яркие виджеты, логичное меню, возможность подключить телефон не только по Bluetooth-протоколу, но и через интерфейс Android Auto или Apple CarPlay. Отсутствие навигации не огорчило: подружив смартфон с мультимедийным центром, я был более чем удовлетворен работой Google-карт — с голосовым управлением и прокладыванием маршрута в объезд пробок.

Спринт или марафон?

Завожу новый Pajero Sport кнопкой слева от руля — и радуюсь шептанию бензиновой «шестерки». Через десять секунд идиллию рушит компрессор кондиционера: на обеих машинах он работает громко, а при включении и отключении заставляет сильно гулять обороты холостого хода.

Обидно, ведь в остальном современный Pajero Sport не дает поводов придраться к уровню шума — на любых разрешенных скоростях можно спокойно разговаривать, а при интенсивных разгонах, когда двигатель раскручивается до предельных оборотов, его звук только радует сочными нотками.

Кое в чем старый Pajero Sport обыгрывает новичка — например, в количестве емкостей для мелких вещей. Приборы старого Pajero Sport бесхитростны, однако читаются хорошо. Старый 5-ступенчатый автомат неплох. Горевать о механическом селекторе трансмиссии Super Select станут лишь ретрограды.

Если взглянуть на паспортные данные бензиновых Спортов двух поколений, то новый проигрывает в разгоне до сотни почти полсекунды: мощи меньше, а масса больше на центнер. Однако у нас — дизельный «старичок» (бензинового под рукой не оказалось): он априори медленнее, но дизелек неплохо уживается с заслуженным пятиступенчатым автоматом. Главное — не спешить. При троганье он словно размышляет, пристало ли утилитарному вседорожнику срываться вперед с рвением легковушки. Да и на ходу постоянно нудит: дескать, зачем торопиться, если с каждой риской на спидометре становится шумнее, колеса постоянно скачут на неровностях, а колеи сбивают с курса?

В новичке чувствуется помощь новейшего восьмиступенчатого автомата Aisin с увеличенным диапазоном передаточных чисел. Но при напряженных обгонах коробка порой не решается спрыгнуть сразу на пару передач вниз, чтобы подхлестнуть мотор, у которого пик момента приходится на 4000 об/мин, а мощности — на 6000 об/мин.

Еще одно преимущество — шины Bridgestone Dueler H/T: на асфальте они ведут себя лучше, чем злые покрышки с маркировкой A/T старой машины.