Новый Mitsubishi Pajero Sport против старого: другая лига

Лицевой счет
Стоящие бок о бок машины двух поколений — это как гриндерсы и резиновые сапоги. На каждом можно месить грязь, но выглядеть это будет по-разному.
Предыдущий Pajero Sport, изрядно примелькавшийся за восемь лет, до сих пор смотрится органично: типичные для вседорожника пропорции, минимум украшений, привычная оптика. А с лица его можно запросто спутать с L200 четвертого поколения, на базе которого он и создан.
Новичок тоже делит технические решения с пикапом — уже пятой генерации. Только теперь никаких стилистических пересечений. Pajero Sport отрастил хромированные «клыки» в новом корпоративном стиле. Некогда циркульные колесные арки оквадратили, крылья расширили, боковины исчертили сложными подштамповками, а край подоконной линии задрали до самых пределов приличия. В том, что это Sport, сомнений нет — анфас и в профиль он действительно выглядит динамично. Но задние фонари можно либо принять, либо отвергнуть вместе с самой мыслью о покупке машины: стекающие до самого бампера красные струйки у многих вызывают отторжение. Хотя… Примелькается — и «гриндерсы» будут стоять у каждого порога.
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Даже система стабилизации, отказавшаяся отключаться на новом автомобиле, не испортила впечатления от модернизированного шасси.
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На песчаном грунте прежний Pajero Sport ведет себя куда как азартно, но включение полного привода наделяет его недостаточной поворачиваемостью.
Концепция крепкого и относительно простого вседорожника в Спорте третьего поколения реализована на новом уровне. Схема подвески прежняя: спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — неразрезной мост. Но характеристики пружин и амортизаторов изменили ради повышения стабильности и улучшения управляемости; этой же цели служат стабилизаторы поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Рама и кузов стали жестче; предельными показателями японцы не бравируют, но говорят, что благодаря этому Pajero Sport стал безопаснее и тише.
Позже к нам будут привозить модификации с турбодизелем 4N15 (181 л.с. и 430 Н·м). А пока — только бензиновая версия с атмосферником V6 3.0, который хорошо знаком по прошлым моделям Mitsubishi; ради норм Евро‑5 мотор 6B31 «придушили» до 209 л.с. и 279 Н·м.
На обе лопатки
Отличить новый Pajero Sport от старого я могу с закрытыми глазами — просто взявшись за дверную ручку. Теперь ведь необязательно доставать ключ из кармана: нажмешь на обрезиненную кнопку — и центральный замок разблокируется. И забираться в машину стало проще: высокий пол, непременный атрибут рамных вседорожников, сохранился, но на стойках кузова появились ручки. Их, к слову, оценят и задние пассажиры, особенно на ухабистой дороге.
Телефон и пачку сигарет пристроить некуда — им придется делить место с бутылкой в двойном подстаканнике либо болтаться в кармане на боковой облицовке туннеля. Зато те, кто без очков жить не могут, порадуются размерам откидного очечника: влезет любая оправа. Плафоны подсветки для пассажиров второго ряда теперь индивидуальные — источники света закреплены над дверными проемами, а не в едином блоке по центру, как было прежде.
Увы, есть решения, которые перекочевали со старой машины практически без изменений — например, слепые клавиши стеклоподъемников. И передние сиденья с минимумом регулировок: электроприводы позволяют двигать их в продольном направлении и менять угол наклона спинки, а настроить поясничный упор — ни-ни. Правда, сиденья стали лучше: на прежнем каркасе новые наполнитель и обивка. Чуть изменены точки крепления сидений. Жаль только, что в дальней дороге по-настоящему удобно лишь таким же сутулым, как я. Людям с военной выправкой верхняя часть спинки давит на лопатки, а поясница висит в воздухе.
И всё равно стало лучше! Наконец-то появилась продольная регулировка руля — и вот ты уже настраиваешь рабочее место почти без компромиссов.
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Наконец-то появился полноценный трип-компьютер!
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Камеры кругового обзора упрощают маневрирование.
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Интерьер Pajero Sport III самобытен, хотя сложно отделаться от ассоциаций с кабиной пикапа L200. Блок стеклоподъемников по-прежнему не подсвечивается, автоматический режим — только у стекла водительской двери. Под мультимедийным центром с развитыми коммуникационными возможностями — блок раздельного климат-контроля.
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Mitsubishi Pajero Sport III. Нижние кнопки отвечают за парктроник (на светофоре он порой верещит, когда рядом никого нет) и систему контроля дистанции (замедление при автоторможении невелико).
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Система контроля слепых зон и обогрев руля — опции.
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Вместо дрожащей кочерги раздатки, к которой подчас приходилось прикладывать солидное усилие, - удобная шайба выбора режимов. Электропривод стояночного тормоза Pajero Sport получил впервые.
Привыкшие к аскетизму старого Спорта потеряются в обилии электроники. Теперь в машине двухзонный климат-контроль, причем температура задается не шайбой, а перекидными клавишами. Нижний ярус — кнопки включения обогрева руля и системы контроля слепых зон.
Прежняя мультимедийка могла удивить лишь отъезжающим тачскрином, за которым прятались слоты-разъемы. Новая система Mitsubishi Connect тоже не верх совершенства, но возможностей у нее на порядок больше. Яркие виджеты, логичное меню, возможность подключить телефон не только по Bluetooth-протоколу, но и через интерфейс Android Auto или Apple CarPlay. Отсутствие навигации не огорчило: подружив смартфон с мультимедийным центром, я был более чем удовлетворен работой Google-карт — с голосовым управлением и прокладыванием маршрута в объезд пробок.
Спринт или марафон?
Завожу новый Pajero Sport кнопкой слева от руля — и радуюсь шептанию бензиновой «шестерки». Через десять секунд идиллию рушит компрессор кондиционера: на обеих машинах он работает громко, а при включении и отключении заставляет сильно гулять обороты холостого хода.
Обидно, ведь в остальном современный Pajero Sport не дает поводов придраться к уровню шума — на любых разрешенных скоростях можно спокойно разговаривать, а при интенсивных разгонах, когда двигатель раскручивается до предельных оборотов, его звук только радует сочными нотками.
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Кое в чем старый Pajero Sport обыгрывает новичка — например, в количестве емкостей для мелких вещей.
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Приборы старого Pajero Sport бесхитростны, однако читаются хорошо.
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Старый 5-ступенчатый автомат неплох. Горевать о механическом селекторе трансмиссии Super Select станут лишь ретрограды.
Если взглянуть на паспортные данные бензиновых Спортов двух поколений, то новый проигрывает в разгоне до сотни почти полсекунды: мощи меньше, а масса больше на центнер. Однако у нас — дизельный «старичок» (бензинового под рукой не оказалось): он априори медленнее, но дизелек неплохо уживается с заслуженным пятиступенчатым автоматом. Главное — не спешить. При троганье он словно размышляет, пристало ли утилитарному вседорожнику срываться вперед с рвением легковушки. Да и на ходу постоянно нудит: дескать, зачем торопиться, если с каждой риской на спидометре становится шумнее, колеса постоянно скачут на неровностях, а колеи сбивают с курса?
В новичке чувствуется помощь новейшего восьмиступенчатого автомата Aisin с увеличенным диапазоном передаточных чисел. Но при напряженных обгонах коробка порой не решается спрыгнуть сразу на пару передач вниз, чтобы подхлестнуть мотор, у которого пик момента приходится на 4000 об/мин, а мощности — на 6000 об/мин.
Еще одно преимущество — шины Bridgestone Dueler H/T: на асфальте они ведут себя лучше, чем злые покрышки с маркировкой A/T старой машины.
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