Обзор главных премьер Женевы-2017

Приятные «мелочи»
Корейская Kia обещает показать в Женеве новое поколение своей малютки — Picanto. Хэтчбек А-класса сохранил прежние габариты, однако при этом его колесная база подросла до 2400 мм — на 15 мм, что обещает больше простора для ног обитателей салона компактного автомобильчика. Изменения во внешности машинки также можно лишь приветствовать. И в первую очередь это касается новой «улыбки тигра» — фирменной формы фальшрадиаторной решетки. Более гармоничная и динамичная внешность — далеко не все, что заслуживает упоминания. Как уверяют корейцы, новый Picanto станет приятным в управлении не только с точки зрения флегматичной бухгалтерши преклонных лет. Сообщается о перенастроенной подвеске, заметно более острой рулежке и увеличенной почти на треть жесткости кузова.
Судя по всему, ждать пришествия седьмого поколения Ford Fiesta на российский рынок придется как минимум пару лет. Однако это не мешает нам с завистью присмотреться к его дебюту в Женеве.
Пропорции и габариты текущей генерации сохранены, но кузов уже не смахивает на граненый стакан. Теперь перед нами если не культурист, то любитель фитнеса как минимум. С технической точки зрения новая Fiesta — глубоко модернизированный предшественник. Изменились настройки подвески, передняя колея увеличилась на 30 мм, а задняя — на 10 мм. Жесткость кузова выросла на 15%. Стандартным двигателем для европейской Фиесты останется литровый турбированный бензиновый EcoBoost. Правда, степень форсировки разнится: 100, 125 и 140 л.с. Предусмотрен и атмосферник схожего объема с более скромными 85 «лошадками». Впрочем, это еще не предел — наименее производительная версия выдает лишь 70 л.с.
В салоне новичка подмечаем улучшенную шумоизоляцию, приборку с цветным дисплеем, медиасистему Sync третьей генерации, а также целый «букет» вариантов персонализации салона при помощи разноцветных вставочек и различных материалов отделки.
Следующее поколение Suzuki Swift, которое уже продается в Японии, получило новую платформу, позволившую на 100 кг снизить вес машины. Компактный хэтч на 10 мм короче предшественника, однако при этом его колесная база удлинилась на 20 мм. В базовой комплектации машина, как и прежде, оснащается 1,2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 91 л.с. Трансмиссии на выбор: 5-ступенчатая механика либо вариатор. Предусмотрена модификация и с полным приводом. Впрочем, для нас эти детали малосущественны, поскольку на российский рынок завозить Swift Suzuki явно не планируют.
Как, впрочем, и Toyota Yaris, уже презентованный японцами европейской публике и красующийся на стенде компании в Женеве. Одной из самых его существенных новаций считается новый 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор заурядной мощностью 111 л.с., позиционируемый производителем в качестве сверхэкономичного агрегата, удовлетворяющего нормам Евро-6.
Судя по всему, Toyota пошла по пути, проторенному Mazda с ее семейством двигателей Skyactiv. На это намекает, в частности, практически «дизельная» степень сжатия — 13,5. Экстерьер нового Яриса в духе последних творений японцев — с радиаторной решеткой и клювиком капота над ним, агрессивно намекающие на динамику имперского истребителя из «Звездных войн». Салон же получил новую приборную панель и более благородные материалы отделки.
В Женеву Skoda привезет свою слегка обновленную бюджетную модель Rapid. Фейслифт немного освежил ее «мордочку». Изменилась форма противотуманных фар, иной стала нижняя часть бампера. Контуры головной оптики и ее начинка также претерпели изменения: в качестве основного головного света появился биксенон, а дневные ходовые огни стали светодиодными. А вот задние фонари изменились не столь существенно — в них лишь появились затемненные секции.
Наиболее интересные метаморфозы — под капотом Rapid FL. Машина получила новый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом семейства TSI рабочим объемом 1 литр. Малыш доступен в двух вариантах: мощностью 95 и 110 л. с. Ждем и появления версии Rapid Black Edition, подразумевающую окраску в черный цвет крыши, декоративных накладок, спойлера, решетки радиатора, накладок на пороги, а также колесных дисков. А в цветовой гамме рестайлингового Рапида значатся два новых колера — желтый Savannah и оранжевый Copper.
Демократичное большинство
Hyundai анонсировала появление на своей женевской экспозиции универсала i30 (прошлой осенью в Париже мы были свидетелями появления хэтчбека). Уже известно, что универсал длиннее хэтчбека на 185 мм — итого 4485 мм. Интерьер i30 Wagon будет таким же, как у хэтча. Багажное отделение «вагона» имеет объем 528 л. При сложенных задних сиденьях оно вырастет до 1642 л. В линейку моторов Hyundai i30 Wagon войдут бензиновые двигатели: базовый атмосферник 1.4 мощностью 100 л.с., турбированный трехцилиндровый литровый 120-сильный агрегат, также наддувный 1.4 T-GDI (140 л.с.). Их дополнит 1,6-литровый дизель в трех вариантах форсировки: 95, 110 и 135 л.с. Однако он вряд ли появится на российских просторах.
Присмотримся в Женеве и к новому Dacia Logan MCV Stepway, чтобы «прочитать» в нем преемника Лады Ларгус. Logan MCV Stepway имеет передний привод. В линейке силовых агрегатов числятся 0,9-литровый бензиновый турбомотор мощностью 90 л.с. и 4-цилиндровый турбодизель объемом 1,5 л такой же мощности. Этот агрегат устанавливается сейчас под капот дизельной модификации Renault Duster. Приставка Stepway появилась у Logan MCV благодаря наличию «внедорожного» пластикового обвеса, увеличенному на 50 мм клиренсу и защите картера.
Opel Insignia второго поколения пожалует в деловую столицу Швейцарии практически другим автомобилем — в образе пятидверного лифтбека с удлиненной на 90 мм (до 2827 мм) колесной базой и уменьшенной на 30 мм высотой кузова. Insignia построена на новой платформе E2XX, благодаря которой вес машины удалось уменьшить на 175 кг. Компания обещает будущим владельцам богатую отделку салона и длинный перечень допоборудования. Разумеется, модель подорожает и станет, судя по всему, бюджетным аналогом Audi A7 и Mercedes-Benz CLS.
SEAT Ibiza пятого поколения, который покажут в Женеве, наглядно продемонстрирует, насколько модель унифицировалась со своим старшим братом — хэтчбеком SEAT Leon. Оба авто построены на глобальной фольксвагеновской платформе MQB. Это означает не менее «глобально-унифицированную» техническую начинку: наддувный литровый бензиновый мотор мощностью 95 либо 115 л.с., 1,6-литровый дизель (80, 95 и 115 л.с), а также 5- и 6-ступенчатые МКП либо 7-ступенчатый робот DSG с сухим сцеплением. Спереди новая Ibiza отличается от Leon лишь головной оптикой, отсутствием треугольных секций в фальшрадиаторной решетке. Корма Ибицы получила угловатую светодиодную заднюю оптику, целиком расположенную на задних стойках кузова.
Renault привезет в Женеву первую после 22-летнего коматоза Alpine серийную модель спорткара этой марки. Французы планируют выпускать под ней исключительно спортивные автомобили. Первой в воскрешенной из небытия линейке станет двухдверка A110. Ее экстерьер будет выполнен в стилистике старых купе Alpine A110 и A310 с той разницей, что их скруглят в соответствии с современными представлениями об автомобильной красоте. В связи с этим существуют большие подозрения, что новейший A110 будет изрядно напоминать представленный в прошлом году концепт Alpine Vision. Об агрегатах модели точно ничего не известно, однако можно предположить, что под капотом новичка будет работать 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 250 л.с., известный, например, по Megane RS.
Женева-2017 станет подиумом для презентации обновленного семейства Skoda Octavia, включая модификации RS и Scout. Внешне фейслифт выразился в новом дизайне головной оптики — с четырьмя раздельными блок-фарами, уже вызвавший неоднозначную реакцию у наших читателей. Машины получили в качестве опции адаптивные светодиодные фары вместо биксенона. Изменилась и радиаторная решетка. Передний бампер решен в новом ключе и обзавелся новыми противотуманками. Задние фонари — уже в базовой комплектации, светодиодные.
Подвеска получит расширенную на 20–30 мм (в зависимости от модификации) колею задних колес. Гамма моторов останется прежней. Разве что 2,0-литровый мотор заряженной Октавии RS 245 обзаведется лишними 15 «лошадьми». Универсал Octavia Scout, обновившись на манер своих братьев, сохранит пластиковый внедорожный обвес по кругу, защиту тормозных трубок и топливных магистралей и увеличенный на 30 мм дорожный просвет. В полноприводной трансмиссии машины будет присутствовать электронная имитация межколесных блокировок и появится возможность комплектации с 7-ступенчатой DSG.
SUVверенная территория
Полноприводный японский дебютант Женевы — кроссовер Subaru XV, подобно новой Импрезе, создан на основе фирменной модульной платформы SGP (Subaru Global Platform). Это уже третье поколение модели. Машина слегка подросла: колесная база увеличилась с 2635 до 2670 мм, а общая длина — с 4450 до 4520 мм. Клиренс, судя по всему, останется на нынешнем уровне — 220 мм. Принимая во внимание ТТХ новой Subaru Impreza, на наш рынок новая XV, скорее всего, придет с 2,0-литровым 150-сильным оппозитником и вариатором Lineartronic.
Mitsubishi представит новичка, построенного на укороченной платформе современного Аутлендера, и станет «соседом» модели ASX в иерархии бренда. Его зовут Eclipse, а чтобы мы с вами не перепутали его с известной двухдверкой японцев из прошлого, к названию прибавили частичку Cross. Компактный кроссовер-купе получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с. и вариатор в качестве трансмиссии. По некоторым данным, в моторной гамме будет присутствовать 2,2-литровый дизель. Кроме того, ожидаются модификации с 6-ступенчатой МКП и передним приводом.
Nissan оказался крайне скуп на анонсирование женевской презентации своего кроссовера Qashqai после рестайлинга. Судя по просочившимся в прессу снимкам закамуфлированной машины на дорогах Европы, паркетник получит измененную переднюю и заднюю оптику и новые бамперы. Изменения в дизайне модели любопытны еще и с той точки зрения, что могут показать, в каком направлении будут модернизироваться прочие кроссоверы — X-Trail, Murano и Pathfinder. Известно, что обновленный Qashqai получит систему автоматического вождения ProPilo, а его интерьер будет выполнен в стиле концепткара Nissan Roque Sport.
Для Honda CR-V пятого поколения Женевский автосалон — всего лишь региональная премьера после мирового дебюта в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Ранее нам уже удалось познакомиться с прототипом в ходе теста. Кроссовер делит платформу с Honda Civic десятой генерации. Уже известно, что на российском рынке модель будет продаваться с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 л (150 и 186 л.с. соответственно). А также то, что российские Хонды будут поставляться с полным приводом и вариатором в качестве трансмиссии. По сравнению с предшественницей колесная база нового CR-V на 41 мм длиннее, благодаря чему на 53 мм увеличилось пространство для ног задних пассажиров, а объем багажного отсека вырос на 56 л.
Посетители Женевы-2017 не обнаружат серьезных внешних отличий Skoda Kodiaq Scout от обычного Кодиака. Пластиковая защита обоих бамперов, более интенсивная тонировка задних стекол, «серебро» в отделке радиаторной решетки и 19-дюймовые колеса к таковым вряд ли могут быть отнесены. При этом клиренс модели по сравнению со стандартным Kodiaq увеличен на 7 мм и достигает 194 мм. А несколько иная форма бамперов позволила увеличить угол въезда и съезда. В список опций входят электронный ассистент движения по бездорожью, пакет защиты двигателя и днища, задний и передний парктроники, а также системы кругового обзора, помощники при езде по склонам, маневрировании с прицепом, а также адаптивные амортизаторы DCC.
После Женевы уйдет, наконец, на покой изрядно устаревший Renault Koleos первого поколения. Его наследник, с которым нам уже удалось познакомиться воочию, внешне и по начинке близок к собрату по альянсу Renault-Nissan — X-Trail. И это вполне объяснимо, поскольку оба они построены на общей глобальной модульной платформе CMF. С хорошо известным Nissan X-Trail второе поколение Koleos роднит не только внешность, но и точно такая же колесная база (2705 мм) и клиренс в 210 мм. То же и с агрегатами. У них общие моторы: бензиновые 2,0-литровый (144 л.с.) и 2,5-литровый (171 л.с.), а также два дизеля: 1,6 л (130 л.с) и 2 л (175 л.с.). В трансмиссии — старая добрая ниссановская All Mode 4x4-i. Что радует в новом Koleos, так это дизайн интерьера. В нем французы удачно избавились от сиротского стиля в оформлении салона, присущего прочим современным моделям марки. А с другой стороны, они счастливо избежали скатывания к по-японски невыразительному интерьеру, сохранив европейскую интеллигентность, несмотря на широкое применение японской фурнитуры.
Новое поколение кроссовера Volvo XC60 построено на фирменной модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). То есть новичок — кровь от крови большого паркетника XC90, седана S90 и универсала V90 с его внедорожной версией V90 Cross Country. По причине этого родства, в частности, новый шведский SUV получил в свое распоряжение агрегаты «старших братьев»: 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы семейства Drive-E и 8-ступенчатые автоматы. Одна из примечательных модификаций Volvo XC60 — оснащенная гибридной силовой установкой T8 совокупной мощностью 400 л.с.
«Большие мальчики»
Главное в новом универсале BMW 5-й серии, разумеется, багажник. Он вмещает 570 л в штатном положении заднего дивана и 1700 л при его заваленных спинках, которые складываются электроприводом отдельно друг от друга в пропорциях 40/20/40. Стекло пятой двери может открываться отдельно, а в списке дополнительных опций значится система открывания задней двери без использования рук. Под капотом «туринга» будут устанавливаться четыре двигателя: два бензиновых и два дизельных — все с двойным турбонаддувом. Версия 520d Touring с 2,0-литровым дизелем мощностью 190 л.с. станет базовой. Трансмиссия — либо 6-ступенчатая механика, либо 8-ступенчатый автомат. Второй дизельный агрегат — 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый, мощностью 265 л.с. Кроме них новый «сарай» получит бензиновые двигатели: 2,0-литровый мощностью 252 л.с. и 3,0-литровую рядную «шестерку» производительностью 340 л.с.
В основе конструкции нового универсала Jaguar XF Sportbrake — удлиненная версия нового модульного шасси с алюминиевым монококом, используемая и в недавно дебютировавшем Jaguar XF. Его более вместительная модификация получит ту же моторную гамму, что и седан: дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 170 до 380 л.с. Предполагается, что универсал будет продаваться как с 6-ступенчатой МКП, так и с 8-ступенчатым автоматом.
Вслед за седаном Mercedes-AMG E 63, увидевшим публику Лос-Анджелеса, пришла пора выйти на подиум его собрату — универсалу Mercedes-AMG E 63 Estate. Заряженный «сарай» оснащен 4,0-литровым V8 c двойным турбонаддувом, мощность которого может составлять либо 571, либо 612 л.с. Время разгона до 100 км/ч в первом случае составляет 3,6 с, а во втором — 3,5 секунды. «Бешеный сарай» может похвастать 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Базовая версия AMG E 63 Estate оснащается самоблокирующимся дифференциалом в заднем мосту, а более шустрая — электронно-управляемым.
Новый кроссовер Range Rover Velar в фирменной линейке Land Rover расположится аккурат между Эвоком и Спортом. Новинка получит шесть двигателей. Среди них четырехцилиндровые дизели (180 и 240 л.с.), а также четырехцилиндровые «четверки» (250 и 300 л.с.). На вершине моторной гаммы Велара располагается 380-сильный V6. Все модификации будут оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF и полным приводом. Уже объявлена цена новичка в линейке «британцев» для российского рынка: с 2,0-литровым 180-сильным дизельным мотором или бензиновым агрегатом мощностью 250 л.с. машина будет стоить 3 880 000 рублей. Версия с 240-сильным двигателем обойдется в 4 640 000 рублей, а самый дорогой Velar, с бензиновый V6 под капотом, компания оценила в 5 340 000 рублей.
Четырехдверное купе Volkswagen Arteon называют преемником модели Passat CC. Таким образом, это четырехдверное купе будет позиционироваться в легковой линейке Volkswagen на ступень выше Пассата, придя на смену былому флагману — Фаэтону. По задумке маркетологов, новичок должен стать более статусным транспортным средством, получив мощные двигатели и дорогую отделку. Судя по всему, под его капотом окажутся 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 220 л.с., новейший 240-сильный битурбодизель аналогичного объема и гибридная силовая установка ориентировочной совокупной мощностью 380 л.с.
Еще один флагман, но уже японской Lexus, заедет в PalExpo справить свой европейский дебют (в начале года его уже показывали в Детройте). Пятое поколение представительского седана LS построено на платформе GA-L, которую японцы впервые применили в купе LC 500. В длину новичок достигает 5235 мм, в ширину — 1900 мм, а в высоту — 1450 мм. Его шасси на 90 кг легче, чем у модели-предшественницы. Профиль Lexus LS приобрел купеобразный силуэт.
Под капотом 3,5-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 415 л.с. Он агрегатируется с новейшим 10-ступенчатым автоматом, обеспечивая машине динамику на уровне чуть более 4,5 секунды до сотни.
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Все это пока лишь на бумаге. Десант «За рулем» уже высадился на подступах к выставочному центру Palexpo, который завтра распахнет свои двери для прессы. В течение первых двух дней мы будем вести онлайн-трансляцию со стендов. Не переключайтесь и будьте первыми, кто увидит все своими глазами! Полная версия событий — в нашем спецпроекте, посвященном Женеве-2017.
Фото: компании-производители и «За рулем»
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