Обзор главных премьер Женевы-2017

Засилье SUV почти на каждом мировом мотор-шоу уже давно стало привычным делом. В этом смысле Женевский автосалон — 2017 оказался мероприятием выдающимся: среди новинок перерожденные седаны, хэтчбеки и универсалы — автомобили на любой вкус и кошелек.

Приятные «мелочи»

Корейская Kia обещает показать в Женеве новое поколение своей малютки — Picanto. Хэтчбек А-класса сохранил прежние габариты, однако при этом его колесная база подросла до 2400 мм — на 15 мм, что обещает больше простора для ног обитателей салона компактного автомобильчика. Изменения во внешности машинки также можно лишь приветствовать. И в первую очередь это касается новой «улыбки тигра» — фирменной формы фальшрадиаторной решетки. Более гармоничная и динамичная внешность — далеко не все, что заслуживает упоминания. Как уверяют корейцы, новый Picanto станет приятным в управлении не только с точки зрения флегматичной бухгалтерши преклонных лет. Сообщается о перенастроенной подвеске, заметно более острой рулежке и увеличенной почти на треть жесткости кузова.

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Судя по всему, ждать пришествия седьмого поколения Ford Fiesta на российский рынок придется как минимум пару лет. Однако это не мешает нам с завистью присмотреться к его дебюту в Женеве.

Пропорции и габариты текущей генерации сохранены, но кузов уже не смахивает на граненый стакан. Теперь перед нами если не культурист, то любитель фитнеса как минимум. С технической точки зрения новая Fiesta — глубоко модернизированный предшественник. Изменились настройки подвески, передняя колея увеличилась на 30 мм, а задняя — на 10 мм. Жесткость кузова выросла на 15%. Стандартным двигателем для европейской Фиесты останется литровый турбированный бензиновый EcoBoost. Правда, степень форсировки разнится: 100, 125 и 140 л.с. Предусмотрен и атмосферник схожего объема с более скромными 85 «лошадками». Впрочем, это еще не предел — наименее производительная версия выдает лишь 70 л.с.

В салоне новичка подмечаем улучшенную шумоизоляцию, приборку с цветным дисплеем, медиасистему Sync третьей генерации, а также целый «букет» вариантов персонализации салона при помощи разноцветных вставочек и различных материалов отделки.

Suzuki Swift

Следующее поколение Suzuki Swift, которое уже продается в Японии, получило новую платформу, позволившую на 100 кг снизить вес машины. Компактный хэтч на 10 мм короче предшественника, однако при этом его колесная база удлинилась на 20 мм. В базовой комплектации машина, как и прежде, оснащается 1,2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 91 л.с. Трансмиссии на выбор: 5-ступенчатая механика либо вариатор. Предусмотрена модификация и с полным приводом. Впрочем, для нас эти детали малосущественны, поскольку на российский рынок завозить Swift Suzuki явно не планируют.

Toyota Yaris

Как, впрочем, и Toyota Yaris, уже презентованный японцами европейской публике и красующийся на стенде компании в Женеве. Одной из самых его существенных новаций считается новый 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор заурядной мощностью 111 л.с., позиционируемый производителем в качестве сверхэкономичного агрегата, удовлетворяющего нормам Евро-6.

Судя по всему, Toyota пошла по пути, проторенному Mazda с ее семейством двигателей Skyactiv. На это намекает, в частности, практически «дизельная» степень сжатия — 13,5. Экстерьер нового Яриса в духе последних творений японцев — с радиаторной решеткой и клювиком капота над ним, агрессивно намекающие на динамику имперского истребителя из «Звездных войн». Салон же получил новую приборную панель и более благородные материалы отделки.

В Женеву Skoda привезет свою слегка обновленную бюджетную модель Rapid. Фейслифт немного освежил ее «мордочку». Изменилась форма противотуманных фар, иной стала нижняя часть бампера. Контуры головной оптики и ее начинка также претерпели изменения: в качестве основного головного света появился биксенон, а дневные ходовые огни стали светодиодными. А вот задние фонари изменились не столь существенно — в них лишь появились затемненные секции.

Наиболее интересные метаморфозы — под капотом Rapid FL. Машина получила новый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом семейства TSI рабочим объемом 1 литр. Малыш доступен в двух вариантах: мощностью 95 и 110 л. с. Ждем и появления версии Rapid Black Edition, подразумевающую окраску в черный цвет крыши, декоративных накладок, спойлера, решетки радиатора, накладок на пороги, а также колесных дисков. А в цветовой гамме рестайлингового Рапида значатся два новых колера — желтый Savannah и оранжевый Copper.

Демократичное большинство

Универсал Hyundai i30

Hyundai анонсировала появление на своей женевской экспозиции универсала i30 (прошлой осенью в Париже мы были свидетелями появления хэтчбека). Уже известно, что универсал длиннее хэтчбека на 185 мм — итого 4485 мм. Интерьер i30 Wagon будет таким же, как у хэтча. Багажное отделение «вагона» имеет объем 528 л. При сложенных задних сиденьях оно вырастет до 1642 л. В линейку моторов Hyundai i30 Wagon войдут бензиновые двигатели: базовый атмосферник 1.4 мощностью 100 л.с., турбированный трехцилиндровый литровый 120-сильный агрегат, также наддувный 1.4 T-GDI (140 л.с.). Их дополнит 1,6-литровый дизель в трех вариантах форсировки: 95, 110 и 135 л.с. Однако он вряд ли появится на российских просторах.

Новый Dacia Logan MCV Stepway

Присмотримся в Женеве и к новому Dacia Logan MCV Stepway, чтобы «прочитать» в нем преемника Лады Ларгус. Logan MCV Stepway имеет передний привод. В линейке силовых агрегатов числятся 0,9-литровый бензиновый турбомотор мощностью 90 л.с. и 4-цилиндровый турбодизель объемом 1,5 л такой же мощности. Этот агрегат устанавливается сейчас под капот дизельной модификации Renault Duster. Приставка Stepway появилась у Logan MCV благодаря наличию «внедорожного» пластикового обвеса, увеличенному на 50 мм клиренсу и защите картера.

Opel Insignia Sports Tourer

Opel Insignia второго поколения пожалует в деловую столицу Швейцарии практически другим автомобилем — в образе пятидверного лифтбека с удлиненной на 90 мм (до 2827 мм) колесной базой и уменьшенной на 30 мм высотой кузова. Insignia построена на новой платформе E2XX, благодаря которой вес машины удалось уменьшить на 175 кг. Компания обещает будущим владельцам богатую отделку салона и длинный перечень допоборудования. Разумеется, модель подорожает и станет, судя по всему, бюджетным аналогом Audi A7 и Mercedes-Benz CLS.

Пятое поколение SEAT Ibiza

SEAT Ibiza пятого поколения, который покажут в Женеве, наглядно продемонстрирует, насколько модель унифицировалась со своим старшим братом — хэтчбеком SEAT Leon. Оба авто построены на глобальной фольксвагеновской платформе MQB. Это означает не менее «глобально-унифицированную» техническую начинку: наддувный литровый бензиновый мотор мощностью 95 либо 115 л.с., 1,6-литровый дизель (80, 95 и 115 л.с), а также 5- и 6-ступенчатые МКП либо 7-ступенчатый робот DSG с сухим сцеплением. Спереди новая Ibiza отличается от Leon лишь головной оптикой, отсутствием треугольных секций в фальшрадиаторной решетке. Корма Ибицы получила угловатую светодиодную заднюю оптику, целиком расположенную на задних стойках кузова.

Alpine A110

Renault привезет в Женеву первую после 22-летнего коматоза Alpine серийную модель спорткара этой марки. Французы планируют выпускать под ней исключительно спортивные автомобили. Первой в воскрешенной из небытия линейке станет двухдверка A110. Ее экстерьер будет выполнен в стилистике старых купе Alpine A110 и A310 с той разницей, что их скруглят в соответствии с современными представлениями об автомобильной красоте. В связи с этим существуют большие подозрения, что новейший A110 будет изрядно напоминать представленный в прошлом году концепт Alpine Vision. Об агрегатах модели точно ничего не известно, однако можно предположить, что под капотом новичка будет работать 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 250 л.с., известный, например, по Megane RS.

Женева-2017 станет подиумом для презентации обновленного семейства Skoda Octavia, включая модификации RS и Scout. Внешне фейслифт выразился в новом дизайне головной оптики — с четырьмя раздельными блок-фарами, уже вызвавший неоднозначную реакцию у наших читателей. Машины получили в качестве опции адаптивные светодиодные фары вместо биксенона. Изменилась и радиаторная решетка. Передний бампер решен в новом ключе и обзавелся новыми противотуманками. Задние фонари — уже в базовой комплектации, светодиодные.

Подвеска получит расширенную на 20–30 мм (в зависимости от модификации) колею задних колес. Гамма моторов останется прежней. Разве что 2,0-литровый мотор заряженной Октавии RS 245 обзаведется лишними 15 «лошадьми». Универсал Octavia Scout, обновившись на манер своих братьев, сохранит пластиковый внедорожный обвес по кругу, защиту тормозных трубок и топливных магистралей и увеличенный на 30 мм дорожный просвет. В полноприводной трансмиссии машины будет присутствовать электронная имитация межколесных блокировок и появится возможность комплектации с 7-ступенчатой DSG.

SUVверенная территория

Тизер нового поколения Subaru XV

Полноприводный японский дебютант Женевы — кроссовер Subaru XV, подобно новой Импрезе, создан на основе фирменной модульной платформы SGP (Subaru Global Platform). Это уже третье поколение модели. Машина слегка подросла: колесная база увеличилась с 2635 до 2670 мм, а общая длина — с 4450 до 4520 мм. Клиренс, судя по всему, останется на нынешнем уровне — 220 мм. Принимая во внимание ТТХ новой Subaru Impreza, на наш рынок новая XV, скорее всего, придет с 2,0-литровым 150-сильным оппозитником и вариатором Lineartronic.

Mitsubishi представит новичка, построенного на укороченной платформе современного Аутлендера, и станет «соседом» модели ASX в иерархии бренда. Его зовут Eclipse, а чтобы мы с вами не перепутали его с известной двухдверкой японцев из прошлого, к названию прибавили частичку Cross. Компактный кроссовер-купе получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с. и вариатор в качестве трансмиссии. По некоторым данным, в моторной гамме будет присутствовать 2,2-литровый дизель. Кроме того, ожидаются модификации с 6-ступенчатой МКП и передним приводом.

Nissan оказался крайне скуп на анонсирование женевской презентации своего кроссовера Qashqai после рестайлинга. Судя по просочившимся в прессу снимкам закамуфлированной машины на дорогах Европы, паркетник получит измененную переднюю и заднюю оптику и новые бамперы. Изменения в дизайне модели любопытны еще и с той точки зрения, что могут показать, в каком направлении будут модернизироваться прочие кроссоверы — X-Trail, Murano и Pathfinder. Известно, что обновленный Qashqai получит систему автоматического вождения ProPilo, а его интерьер будет выполнен в стиле концепткара Nissan Roque Sport.

Пятое поколение кроссовера Honda CR-V

Для Honda CR-V пятого поколения Женевский автосалон — всего лишь региональная премьера после мирового дебюта в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Ранее нам уже удалось познакомиться с прототипом в ходе теста. Кроссовер делит платформу с Honda Civic десятой генерации. Уже известно, что на российском рынке модель будет продаваться с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 л (150 и 186 л.с. соответственно). А также то, что российские Хонды будут поставляться с полным приводом и вариатором в качестве трансмиссии. По сравнению с предшественницей колесная база нового CR-V на 41 мм длиннее, благодаря чему на 53 мм увеличилось пространство для ног задних пассажиров, а объем багажного отсека вырос на 56 л.

Skoda Kodiaq Scout

Посетители Женевы-2017 не обнаружат серьезных внешних отличий Skoda Kodiaq Scout от обычного Кодиака. Пластиковая защита обоих бамперов, более интенсивная тонировка задних стекол, «серебро» в отделке радиаторной решетки и 19-дюймовые колеса к таковым вряд ли могут быть отнесены. При этом клиренс модели по сравнению со стандартным Kodiaq увеличен на 7 мм и достигает 194 мм. А несколько иная форма бамперов позволила увеличить угол въезда и съезда. В список опций входят электронный ассистент движения по бездорожью, пакет защиты двигателя и днища, задний и передний парктроники, а также системы кругового обзора, помощники при езде по склонам, маневрировании с прицепом, а также адаптивные амортизаторы DCC.

Renault Koleos

После Женевы уйдет, наконец, на покой изрядно устаревший Renault Koleos первого поколения. Его наследник, с которым нам уже удалось познакомиться воочию, внешне и по начинке близок к собрату по альянсу Renault-Nissan — X-Trail. И это вполне объяснимо, поскольку оба они построены на общей глобальной модульной платформе CMF. С хорошо известным Nissan X-Trail второе поколение Koleos роднит не только внешность, но и точно такая же колесная база (2705 мм) и клиренс в 210 мм. То же и с агрегатами. У них общие моторы: бензиновые 2,0-литровый (144 л.с.) и 2,5-литровый (171 л.с.), а также два дизеля: 1,6 л (130 л.с) и 2 л (175 л.с.). В трансмиссии — старая добрая ниссановская All Mode 4x4-i. Что радует в новом Koleos, так это дизайн интерьера. В нем французы удачно избавились от сиротского стиля в оформлении салона, присущего прочим современным моделям марки. А с другой стороны, они счастливо избежали скатывания к по-японски невыразительному интерьеру, сохранив европейскую интеллигентность, несмотря на широкое применение японской фурнитуры.

Пока все, что мы можем увидеть из нового Volvo XC60

Новое поколение кроссовера Volvo XC60 построено на фирменной модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). То есть новичок — кровь от крови большого паркетника XC90, седана S90 и универсала V90 с его внедорожной версией V90 Cross Country. По причине этого родства, в частности, новый шведский SUV получил в свое распоряжение агрегаты «старших братьев»: 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы семейства Drive-E и 8-ступенчатые автоматы. Одна из примечательных модификаций Volvo XC60 — оснащенная гибридной силовой установкой T8 совокупной мощностью 400 л.с.

«Большие мальчики»

Универсал BMW 5-й серии (Touring)

Главное в новом универсале BMW 5-й серии, разумеется, багажник. Он вмещает 570 л в штатном положении заднего дивана и 1700 л при его заваленных спинках, которые складываются электроприводом отдельно друг от друга в пропорциях 40/20/40. Стекло пятой двери может открываться отдельно, а в списке дополнительных опций значится система открывания задней двери без использования рук. Под капотом «туринга» будут устанавливаться четыре двигателя: два бензиновых и два дизельных — все с двойным турбонаддувом. Версия 520d Touring с 2,0-литровым дизелем мощностью 190 л.с. станет базовой. Трансмиссия — либо 6-ступенчатая механика, либо 8-ступенчатый автомат. Второй дизельный агрегат — 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый, мощностью 265 л.с. Кроме них новый «сарай» получит бензиновые двигатели: 2,0-литровый мощностью 252 л.с. и 3,0-литровую рядную «шестерку» производительностью 340 л.с.

В основе конструкции нового универсала Jaguar XF Sportbrake — удлиненная версия нового модульного шасси с алюминиевым монококом, используемая и в недавно дебютировавшем Jaguar XF. Его более вместительная модификация получит ту же моторную гамму, что и седан: дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 170 до 380 л.с. Предполагается, что универсал будет продаваться как с 6-ступенчатой МКП, так и с 8-ступенчатым автоматом.

Mercedes-AMG E 63 Estate

Вслед за седаном Mercedes-AMG E 63, увидевшим публику Лос-Анджелеса, пришла пора выйти на подиум его собрату — универсалу Mercedes-AMG E 63 Estate. Заряженный «сарай» оснащен 4,0-литровым V8 c двойным турбонаддувом, мощность которого может составлять либо 571, либо 612 л.с. Время разгона до 100 км/ч в первом случае составляет 3,6 с, а во втором — 3,5 секунды. «Бешеный сарай» может похвастать 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Базовая версия AMG E 63 Estate оснащается самоблокирующимся дифференциалом в заднем мосту, а более шустрая — электронно-управляемым.

Range Rover Velar займет в люксовой линейке «британцев» место между Эвоком и Спортом

Новый кроссовер Range Rover Velar в фирменной линейке Land Rover расположится аккурат между Эвоком и Спортом. Новинка получит шесть двигателей. Среди них четырехцилиндровые дизели (180 и 240 л.с.), а также четырехцилиндровые «четверки» (250 и 300 л.с.). На вершине моторной гаммы Велара располагается 380-сильный V6. Все модификации будут оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF и полным приводом. Уже объявлена цена новичка в линейке «британцев» для российского рынка: с 2,0-литровым 180-сильным дизельным мотором или бензиновым агрегатом мощностью 250 л.с. машина будет стоить 3 880 000 рублей. Версия с 240-сильным двигателем обойдется в 4 640 000 рублей, а самый дорогой Velar, с бензиновый V6 под капотом, компания оценила в 5 340 000 рублей.

Четырехдверное купе Volkswagen Arteon называют преемником модели Passat CC. Таким образом, это четырехдверное купе будет позиционироваться в легковой линейке Volkswagen на ступень выше Пассата, придя на смену былому флагману — Фаэтону. По задумке маркетологов, новичок должен стать более статусным транспортным средством, получив мощные двигатели и дорогую отделку. Судя по всему, под его капотом окажутся 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 220 л.с., новейший 240-сильный битурбодизель аналогичного объема и гибридная силовая установка ориентировочной совокупной мощностью 380 л.с.

Пятое поколение флагманского седана Lexus LS

Еще один флагман, но уже японской Lexus, заедет в PalExpo справить свой европейский дебют (в начале года его уже показывали в Детройте). Пятое поколение представительского седана LS построено на платформе GA-L, которую японцы впервые применили в купе LC 500. В длину новичок достигает 5235 мм, в ширину — 1900 мм, а в высоту — 1450 мм. Его шасси на 90 кг легче, чем у модели-предшественницы. Профиль Lexus LS приобрел купеобразный силуэт.

Под капотом 3,5-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 415 л.с. Он агрегатируется с новейшим 10-ступенчатым автоматом, обеспечивая машине динамику на уровне чуть более 4,5 секунды до сотни.

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Все это пока лишь на бумаге. Десант «За рулем» уже высадился на подступах к выставочному центру Palexpo, который завтра распахнет свои двери для прессы. В течение первых двух дней мы будем вести онлайн-трансляцию со стендов. Не переключайтесь и будьте первыми, кто увидит все своими глазами! Полная версия событий — в нашем спецпроекте, посвященном Женеве-2017.





Фото: компании-производители и «За рулем»