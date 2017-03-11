Чертова дюжина автофриков из Женевы

Sbarro Mojave как развлечение студентов
В этом году самым заметным на стенде Sbarro стал трековый заднеприводный прототип Mojave слепящего пурпурного цвета. Студентам из студии Франко Сбарро явно вскружили голову болиды Формулы 1 и хот-роды всех мастей, иначе подобный симбиоз не родился бы на свет. В пустыню такого монстра лучше не выпускать (несмотря на имя Мохаве в честь одноименной пустыни в Америке), а вот на треке он смог бы достойно выступить: заднеприводный Mojave оснащен мотором V8 4.0 мощностью 294 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач от BMW. Снаряженная масса — всего 1060 кг.
Speedback GT как кульминация мечты
— А кузов из пластика?
Дэвид Соуден, управляющий директор фирмы David Brown Automotive, чуть не поперхнулся:
— Да ты что, это же алюминий! Выколачивается по деревянным мастер-моделям! Там в углу стоит переднее крыло — посмотри!
Основанная бизнесменом Дэвидом Брауном (полным тезкой того Дэвида Брауна, который выпускал тракторы и после войны фактически спас фирму Aston Martin) и бывшим шеф-дизайнером автомобилей Land Rover Аланом Мобберли компания David Brown Automotive — лишь способ реализации мечты. А мечта была вполне понятная: Браун хотел создать для себя современный автомобиль с душой классической модели. С поставленной задачей, на мой взгляд, партнеры справились прекрасно. Внешне спорткар сильно напоминает автомобили Ferrari, Maserati, Aston Martin и Jaguar образца 1960-х. Среди необычных идей — выдвигающееся из багажника сиденье, которым удобно пользоваться на пикнике или просто на стоянке возле кафе.
Когда стало понятно, что инвестиции требуются значительные, а машина получается весьма интересной, возникла идея штучного производства — и людей порадуешь, и себестоимость снизишь, и свой след в автопроме оставишь.
Цена машины — 495 тысяч фунтов стерлингов, и это без учета налогов. Всего компания планирует построить сто машин, из которых пять уже сделано и передано заказчикам. Интересно, а где новоиспеченный производитель берет шасси, если XKR уже снят с производства? Дэвид лишь улыбнулся:
— У нас есть запасы!
Pininfarina H600 Concept как способ не быть привязанным к розетке
Знаменитое итальянское кузовное ателье Pininfarina всегда привозило в Женеву роскошные концепткары или прототипы будущих серийных машин, которые итальянцы делали по заказам крупнейших европейских производителей — от Peugeot до Ferrari. Нынче обанкротившаяся Pininfarina принадлежит индийскому автоконцерну Mahindra, и приоритеты потихоньку меняются.
В этот раз итальянцы показали прототип роскошного седана H600, разработанного по заказу гонконгской компании Hybrid Kinetic Group. Приземистый купеобразный кузов имеет распашные двери без центральной стойки. Длина машины — 5,2 м, ширина — 2,0 метра.
По части дизайна и внутреннего убранства H600 явно вторичен (ни одного свежего решения), а вот техническая начинка впечатляет. Всех секретов инженеры не раскрывают, но говорят, что H600 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью свыше 800 л.с. Седан снаряженной массой 1870 кг ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды! Иными словами, H600 обладает той же динамикой, что лучшие немецкие или итальянские спорткары, хотя с инжиниринговой точки зрения H600 с ними и рядом не стоял.
Электромоторы питаются от неких аккумуляторов, которые обеспечивают пробег без подзарядки аж до 1000 км! Что это за аккумуляторы и какой такой турбогенератор заряжает «супербатарею» во время движения — тайна за семью печатями. Наверняка подразумевается бензиновый мотор, спаренный с генератором. Впрочем, не так уж это важно: едва ли H600 когда-нибудь пойдет в серию.
Dragonfly как мечта о чистом воздухе
«Сравнивать Стрекозу с Мерседесами бессмысленно. В способе передвижения, который мы предлагаем, ваттметры и счетчики мелких частиц гораздо важнее, чем спидометры и тахометры».
Dragonfly оснащен тяговым электродвигателем и небольшой батареей массой не более 80 кг (литий-полимерной или свинцовой). Аккумулятор подзаряжается от расположенной на плоской крыше солнечной батареи мощностью 300–500 Ватт: часа стоянки под жарким солнцем хватит, чтобы проехать около четырех километров. Масса машины — 560 кг.
Чтобы увеличить запас хода, на Стрекозу поставили небольшой бензиновый моторчик мощностью 14 л.с. Емкость бензобака — 15 литров. Предельный запас хода — до 1000 км.
Экологический вид транспорта и классический ДВС? Как это сочетается? Создатели говорят, что среднестатистический автомобиль ездит не более двух часов в сутки, а прочее время стоит. А во время стоянки, чтобы солнечная энергия не пропадала даром, такая машина может очищать воздух через фильтры тонкой очистки, которые компания начнет выпускать в этом году: за час система способна пропустить через себя от 30 до 100 кубометров воздуха.
Машинка сделана грубовато — что называется, на коленке. Чистой воды прототип. Но создатели уверяют, что уже проводятся сертификационные испытания и вот-вот такие экологические продвинутые Стрекозы можно будет купить — по цене около 12 тысяч евро за штуку. Без окон? С щелями между пластиковыми панелями и металлическим каркасом? Нет, помешанные на экологии швейцарцы, все эти игры не для нас.
Italdesign Airbus как автодрон
воздуху, используя тягу восьми огромных пропеллеров, в зависимости от транспортного «обвеса», к которому она присоединена в нужный момент. А можно и вовсе погрузить такую кабинку на железнодорожный состав (конечно же, с автономным управлением) или отправить по сверхскоростной пневматической или электромагнитной транспортной трубе.
Само собой, что привод всего и вся — электрический. При этом колесный модуль имеет свою тяговую батарею, а дрон — свою. Полная автономность. Долетаешь из дома до перехватывающей парковки, ставишь модуль-дрон на зарядку, цепляешь колесный модуль — и едешь в центр города.
Поскольку идея заключается в том, чтобы со всем этим мог управляться человек, не обладающий опытом не только полетов, но и управления автомобилем, пользоваться таким транспортом можно как такси. Очевидно, что смена модулей должна происходить автоматически. Как, где и по какому принципу должен рассчитываться маршрут поездки, пока не очень понятно. Ведь это всего лишь красивая идея.
Dendrobium как вызов из Сингапура
Ничего особо вызывающего в начинке прототипа Dendrobium нет: по электромотору спереди и сзади, причем каждый — со своей коробкой передач. Максимальная расчетная скорость — 320 км/ч, а до сотни такое электрокупе должно выстреливать за 2,7 секунды.
А необычность проекта в том, что вызов производителям очень быстрых машин бросает сингапурская электромобильная компания Vanda Electrics, которой в разработке электрической трансмиссии помогали фирма Williams Advanced Engineering. До сей поры ничего подобного в далеком Сингапуре не создавали.
Ждать ли сингапурский Dendrobium на дорогах мира? Да, говорят представители компании, примерно в 2020 году — но при условии, что посетители Женевского автосалона дадут положительную оценку проекту.
Techrules Ren как могильщик европейских суперкаров
Издалека почудилось, что это очередной железнотехнологический фрик, но оказалось, что я забрел на гигантский стенд китайской компании Techrules. В одном углу на всеобщее обозрение выставлено шасси, в центре экспозиции — полный расклад по технической части, а поодаль — собственно дизель-электрический суперкар Techrules Ren, который по своим характеристикам в чем-то затмевает даже купе Bugatti Chiron.
Сердце машины — дизель-электрическая силовая установка с микротурбогенератором. Предельная мощность — свыше 1300 л.с.! Эту технологию TREV фирма Techrules уже обкатывала ранее на прототипах — и теперь готова запустить в штучное производство.
Ведущие колеса приводятся электромоторами, питающимися от литиево-ионной батареи. При необходимости электричество могут вырабатывать бортовые дизельные генераторы с микротурбинами.
Ren будет предлагаться в различных вариантах — с батареей емкостью 14, 25 и 32 кВтч, с одним или двумя турбогенераторами мощностью 30 или 80 кВт. Количество тяговых электродвигателей — два (ведущие колеса задние), четыре (полный привод) или шесть (полный привод, на задних колесах по два электромотора). Конструкция модульная, и заказчик волен варьировать начинку.
В самом продвинутом варианте Ren способен разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню разменивает за 2,5 секунды. Очевидно, что у машины такой мощности и снаряженной массы (1630 кг) максималка должна быть выше, но ее принудительно ограничили, поскольку для полетов на таких скоростях требуется соответствующее шасси, проработка аэродинамики и много еще чего, чем занимается тот же концерн Volkswagen при разработке Bugatti.
Шасси и кузов супергибрида разрабатывала итальянская компания L.M. Gianetti. Настраиваемая подвеска — на двойных поперечных рычагах с толкающими штангами и горизонтальными амортизаторами KW.
Дизайн предложили знаменитый Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио. Водитель сидит по центру (помните нашумевший суперкар McLaren F1?), пассажиры — по бокам и чуть сзади. Над каждым седоком — свой прозрачный колпак-обтекатель. Чтобы выйти из машины, ее нужно практически «раздеть» — поднять все колпаки. Наружные зеркала заднего вида заменяют три видеокамеры.
Сборку купе Techrules Ren начнут в 2018 году в Италии. Всего планируют сделать 96 машин в темпе около десяти машин в год. Как китайско-итальянские машины повлияют на мировой рынок подобных гиперкаров, сказать сложно, но без внимания они не останутся. Тем паче что производитель обещает использовать дизель-электрическую технологию TREV при создании более практичных машин — семейного седана и компактного ситикара.
Hagora Pulse как забота о здоровье
Инжиниринговая группа Segula Technologies — крупная компания со штатом около 10 тысяч человек и отделениями в 26 странах. На Женевском автосалоне Segula представила не автомобиль, а прототип Hagora Pulse, на котором обкатываются будущие технологические решения для автономных транспортных средств.
Встроенные в руль и сиденья датчики следят за состоянием здоровья пассажиров, и в случае опасности (например, при острой сердечной недостаточности) система самостоятельно вызовет службу спасения.
А лобовое стекло используется как гигантский проекционный экран системы дополненной реальности, причем подавать команды водитель может поворотами головы — не снимая рук с руля и не отрывая взгляд от дороги.
Когда и какие именно технологии будут использованы на серийных машинах, проектировщики не распространяются — но очевидно, что спрос на подобные разработки есть и в будущем он станет выше.
Ruf как способ поностальгировать
Это не Porsche 911, а спорткупе RUF CTR, в котором сочетается ностальгия и взгляд в будущее.
А взгляд в будущее — это карбоновый полумонокок пассажирского пространства, подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и сзади, полноприводная трансмиссия, керамические тормозные колодки — и, конечно же, мощный двигатель.
CTR RUF оснащен 3,6-литровым шестицилиндровым битурбомотором мощностью 710 л. с. (расположен он, само собой, в заднем свесе), 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним самоблокирующимся дифференциалом.
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