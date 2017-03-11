Чертова дюжина автофриков из Женевы

Ежегодный Женевский автосалон — это не только серийные автомобили и концепткары ведущих автопроизводителей. Женева всегда славилась необычными проектами и завораживающими дизайнерскими идеями. Я прошелся по выставке и предлагаю рассказ о машинах и разработках, которые обычно остаются за кадром.

Sbarro Mojave как развлечение студентов

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Если однажды французская студия

Sbarro

перестанет участвовать в выставках, Женевский автосалон резко обеднеет, ибо каждый год Франк Сбарро со своей командой привозит в

Palexpo

совершенно бесполезные в реальной жизни, но притягивающие словно магнит уникальные проекты. Именно проекты, а не автомобили, поскольку большинство из них не умеют самостоятельно передвигаться — это лишь макеты, прототипы, образы.

В этом году самым заметным на стенде Sbarro стал трековый заднеприводный прототип Mojave слепящего пурпурного цвета. Студентам из студии Франко Сбарро явно вскружили голову болиды Формулы 1 и хот-роды всех мастей, иначе подобный симбиоз не родился бы на свет. В пустыню такого монстра лучше не выпускать (несмотря на имя Мохаве в честь одноименной пустыни в Америке), а вот на треке он смог бы достойно выступить: заднеприводный Mojave оснащен мотором V8 4.0 мощностью 294 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач от BMW. Снаряженная масса — всего 1060 кг.

Speedback GT как кульминация мечты

— А кузов из пластика?

Дэвид Соуден, управляющий директор фирмы David Brown Automotive, чуть не поперхнулся:

— Да ты что, это же алюминий! Выколачивается по деревянным мастер-моделям! Там в углу стоит переднее крыло — посмотри!

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Да, кузов в самом деле алюминиевый. Не признал. А вот шасси распознал: в основе двухдверного купе

Speedback GT лежит снятый с производства

Jaguar

XKR

предыдущей генерации — ягуаровское нутро выдает, в частности, архитектура передней панели интерьера. А уж если открыть капот, то сомнений не останется: здесь ягуаровская пятилитровая «восьмерка» мощностью 510 л.с., работающая в паре с шестиступенчатым автоматом. Она обеспечивает разгон до сотни за 4,8 с. Максимальная скорость — 250 км/ч.

Основанная бизнесменом Дэвидом Брауном (полным тезкой того Дэвида Брауна, который выпускал тракторы и после войны фактически спас фирму Aston Martin) и бывшим шеф-дизайнером автомобилей Land Rover Аланом Мобберли компания David Brown Automotive — лишь способ реализации мечты. А мечта была вполне понятная: Браун хотел создать для себя современный автомобиль с душой классической модели. С поставленной задачей, на мой взгляд, партнеры справились прекрасно. Внешне спорткар сильно напоминает автомобили Ferrari, Maserati, Aston Martin и Jaguar образца 1960-х. Среди необычных идей — выдвигающееся из багажника сиденье, которым удобно пользоваться на пикнике или просто на стоянке возле кафе.

Когда стало понятно, что инвестиции требуются значительные, а машина получается весьма интересной, возникла идея штучного производства — и людей порадуешь, и себестоимость снизишь, и свой след в автопроме оставишь.

Цена машины — 495 тысяч фунтов стерлингов, и это без учета налогов. Всего компания планирует построить сто машин, из которых пять уже сделано и передано заказчикам. Интересно, а где новоиспеченный производитель берет шасси, если XKR уже снят с производства? Дэвид лишь улыбнулся:

— У нас есть запасы!

Pininfarina H600 Concept как способ не быть привязанным к розетке

Знаменитое итальянское кузовное ателье Pininfarina всегда привозило в Женеву роскошные концепткары или прототипы будущих серийных машин, которые итальянцы делали по заказам крупнейших европейских производителей — от Peugeot до Ferrari. Нынче обанкротившаяся Pininfarina принадлежит индийскому автоконцерну Mahindra, и приоритеты потихоньку меняются.

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В этот раз итальянцы показали прототип роскошного седана H600, разработанного по заказу гонконгской компании Hybrid Kinetic Group. Приземистый купеобразный кузов имеет распашные двери без центральной стойки. Длина машины — 5,2 м, ширина — 2,0 метра.

По части дизайна и внутреннего убранства H600 явно вторичен (ни одного свежего решения), а вот техническая начинка впечатляет. Всех секретов инженеры не раскрывают, но говорят, что H600 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью свыше 800 л.с. Седан снаряженной массой 1870 кг ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды! Иными словами, H600 обладает той же динамикой, что лучшие немецкие или итальянские спорткары, хотя с инжиниринговой точки зрения H600 с ними и рядом не стоял.

Электромоторы питаются от неких аккумуляторов, которые обеспечивают пробег без подзарядки аж до 1000 км! Что это за аккумуляторы и какой такой турбогенератор заряжает «супербатарею» во время движения — тайна за семью печатями. Наверняка подразумевается бензиновый мотор, спаренный с генератором. Впрочем, не так уж это важно: едва ли H600 когда-нибудь пойдет в серию.

Dragonfly как мечта о чистом воздухе

«Сравнивать Стрекозу с Мерседесами бессмысленно. В способе передвижения, который мы предлагаем, ваттметры и счетчики мелких частиц гораздо важнее, чем спидометры и тахометры».

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и из описания автомобиля

Dragonfly

(Стрекоза) швейцарской компании

Catecar

Industries

. В основе машины — пространственная алюминиевая рама, на которую навешены наружные панели кузова, сделанные из композитных материалов с использованием волокон льна, сахарного тростника и других материалов растительного происхождения.

Эти строчк

Dragonfly оснащен тяговым электродвигателем и небольшой батареей массой не более 80 кг (литий-полимерной или свинцовой). Аккумулятор подзаряжается от расположенной на плоской крыше солнечной батареи мощностью 300–500 Ватт: часа стоянки под жарким солнцем хватит, чтобы проехать около четырех километров. Масса машины — 560 кг.

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Чтобы увеличить запас хода, на Стрекозу поставили небольшой бензиновый моторчик мощностью 14 л.с. Емкость бензобака — 15 литров. Предельный запас хода — до 1000 км.

Экологический вид транспорта и классический ДВС? Как это сочетается? Создатели говорят, что среднестатистический автомобиль ездит не более двух часов в сутки, а прочее время стоит. А во время стоянки, чтобы солнечная энергия не пропадала даром, такая машина может очищать воздух через фильтры тонкой очистки, которые компания начнет выпускать в этом году: за час система способна пропустить через себя от 30 до 100 кубометров воздуха.

Машинка сделана грубовато — что называется, на коленке. Чистой воды прототип. Но создатели уверяют, что уже проводятся сертификационные испытания и вот-вот такие экологические продвинутые Стрекозы можно будет купить — по цене около 12 тысяч евро за штуку. Без окон? С щелями между пластиковыми панелями и металлическим каркасом? Нет, помешанные на экологии швейцарцы, все эти игры не для нас.

Italdesign Airbus как автодрон

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Автомобиль-дрон по имени Pop.Up — совместная разработка инженеров авиационной компании Airbus и знаменитого итальянского ателье Italdesign. Двухместное чудо техники может передвигаться как на колесах, так и по воздуху , используя тягу восьми огромных пропеллеров, в зависимости от транспортного «обвеса», к которому она присоединена в нужный момент. А можно и вовсе погрузить такую кабинку на железнодорожный состав (конечно же, с автономным управлением) или отправить по сверхскоростной пневматической или электромагнитной транспортной трубе.

Само собой, что привод всего и вся — электрический. При этом колесный модуль имеет свою тяговую батарею, а дрон — свою. Полная автономность. Долетаешь из дома до перехватывающей парковки, ставишь модуль-дрон на зарядку, цепляешь колесный модуль — и едешь в центр города.

Поскольку идея заключается в том, чтобы со всем этим мог управляться человек, не обладающий опытом не только полетов, но и управления автомобилем, пользоваться таким транспортом можно как такси. Очевидно, что смена модулей должна происходить автоматически. Как, где и по какому принципу должен рассчитываться маршрут поездки, пока не очень понятно. Ведь это всего лишь красивая идея.

Dendrobium как вызов из Сингапура

Ничего особо вызывающего в начинке прототипа Dendrobium нет: по электромотору спереди и сзади, причем каждый — со своей коробкой передач. Максимальная расчетная скорость — 320 км/ч, а до сотни такое электрокупе должно выстреливать за 2,7 секунды.

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Куда интереснее дизайн: рубленые формы, оголенные рычаги многорычажной подвески и — необычные подъемно-распашные двери, которые открываются «против шерсти». Одновременно с ними поднимается вверх легкая пластиковая крыша — чтобы облегчить посадку в сиденья-ковши.

А необычность проекта в том, что вызов производителям очень быстрых машин бросает сингапурская электромобильная компания Vanda Electrics, которой в разработке электрической трансмиссии помогали фирма Williams Advanced Engineering. До сей поры ничего подобного в далеком Сингапуре не создавали.

Ждать ли сингапурский Dendrobium на дорогах мира? Да, говорят представители компании, примерно в 2020 году — но при условии, что посетители Женевского автосалона дадут положительную оценку проекту.

Techrules Ren как могильщик европейских суперкаров

Издалека почудилось, что это очередной железнотехнологический фрик, но оказалось, что я забрел на гигантский стенд китайской компании Techrules. В одном углу на всеобщее обозрение выставлено шасси, в центре экспозиции — полный расклад по технической части, а поодаль — собственно дизель-электрический суперкар Techrules Ren, который по своим характеристикам в чем-то затмевает даже купе Bugatti Chiron.

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Сердце машины — дизель-электрическая силовая установка с микротурбогенератором. Предельная мощность — свыше 1300 л.с.! Эту технологию TREV фирма Techrules уже обкатывала ранее на прототипах — и теперь готова запустить в штучное производство.

Ведущие колеса приводятся электромоторами, питающимися от литиево-ионной батареи. При необходимости электричество могут вырабатывать бортовые дизельные генераторы с микротурбинами.

Ren будет предлагаться в различных вариантах — с батареей емкостью 14, 25 и 32 кВтч, с одним или двумя турбогенераторами мощностью 30 или 80 кВт. Количество тяговых электродвигателей — два (ведущие колеса задние), четыре (полный привод) или шесть (полный привод, на задних колесах по два электромотора). Конструкция модульная, и заказчик волен варьировать начинку.

В самом продвинутом варианте Ren способен разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню разменивает за 2,5 секунды. Очевидно, что у машины такой мощности и снаряженной массы (1630 кг) максималка должна быть выше, но ее принудительно ограничили, поскольку для полетов на таких скоростях требуется соответствующее шасси, проработка аэродинамики и много еще чего, чем занимается тот же концерн Volkswagen при разработке Bugatti.

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Восьмидесяти литров солярки (два бака по 40 л) должно хватить на 1170 километров при среднем расходе 7,5 л/100 км. Запас хода на чистой электротяге (с питанием моторов от батареи) — до 200 км.

Шасси и кузов супергибрида разрабатывала итальянская компания L.M. Gianetti. Настраиваемая подвеска — на двойных поперечных рычагах с толкающими штангами и горизонтальными амортизаторами KW.

Дизайн предложили знаменитый Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио. Водитель сидит по центру (помните нашумевший суперкар McLaren F1?), пассажиры — по бокам и чуть сзади. Над каждым седоком — свой прозрачный колпак-обтекатель. Чтобы выйти из машины, ее нужно практически «раздеть» — поднять все колпаки. Наружные зеркала заднего вида заменяют три видеокамеры.

Сборку купе Techrules Ren начнут в 2018 году в Италии. Всего планируют сделать 96 машин в темпе около десяти машин в год. Как китайско-итальянские машины повлияют на мировой рынок подобных гиперкаров, сказать сложно, но без внимания они не останутся. Тем паче что производитель обещает использовать дизель-электрическую технологию TREV при создании более практичных машин — семейного седана и компактного ситикара.

Hagora Pulse как забота о здоровье

Инжиниринговая группа Segula Technologies — крупная компания со штатом около 10 тысяч человек и отделениями в 26 странах. На Женевском автосалоне Segula представила не автомобиль, а прототип Hagora Pulse, на котором обкатываются будущие технологические решения для автономных транспортных средств.

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К примеру, встроенная в головную оптику система обмена информацией по каналу Li-Fi (высокоскоростной двухсторонний обмен данными, аналог

Wi

—

Fi

) позволяет машинам общаться друг с другом и избегать столкновений. Камеры сканируют пространство перед машиной и сводят к минимуму риск наезда на пешеходов. Причем, пропуская пешехода, машина даст ему об этом знать с помощью электронной надписи на капоте — мол, я тебя пропускаю, проходи.

Встроенные в руль и сиденья датчики следят за состоянием здоровья пассажиров, и в случае опасности (например, при острой сердечной недостаточности) система самостоятельно вызовет службу спасения.

А лобовое стекло используется как гигантский проекционный экран системы дополненной реальности, причем подавать команды водитель может поворотами головы — не снимая рук с руля и не отрывая взгляд от дороги.

Когда и какие именно технологии будут использованы на серийных машинах, проектировщики не распространяются — но очевидно, что спрос на подобные разработки есть и в будущем он станет выше.

Ruf как способ поностальгировать

Это не Porsche 911, а спорткупе RUF CTR, в котором сочетается ностальгия и взгляд в будущее.

Porsche

Ruf

Porsche

Ностальгия очевидно какая — по легендарным 911 , по образу и подобию которого сделаны наружные кузовные панели, навешенные на пространственную раму из углеродистой стали. Фирма— один из самых известных тюнеров автомобилейс многолетним опытом работы. Поэтому вполне очевидно желание играть на своем поле, задевая струны души автомобилистов с бензином в крови и с толстыми кошельками.

А взгляд в будущее — это карбоновый полумонокок пассажирского пространства, подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и сзади, полноприводная трансмиссия, керамические тормозные колодки — и, конечно же, мощный двигатель.

CTR RUF оснащен 3,6-литровым шестицилиндровым битурбомотором мощностью 710 л. с. (расположен он, само собой, в заднем свесе), 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним самоблокирующимся дифференциалом.



