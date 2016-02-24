Ориентируемся по звездам: Fiat 130 Coupe и Peugeot 504 Coupe

Париж и Рим, Виа-дель-Корсо и Елисейские поля, Адриано Челентано и Джо Дассен… Время — начало семидесятых, карьера итальянского и французского певцов резко идет вверх, совсем недалеко и до всемирной известности. Тем временем на рынок выходят элегантные двухдверки Fiat 130 Coupe и Peugeot 504 Coupe. У этих машин и эстрадных звезд немало общего.

Первая половина 1970‑х — золотой век европейского автопрома. По миру уже гулял энергетический кризис, но фирмы, не теряя оптимизма, предлагали всё новые и новые самобытные, не похожие на другие модели. До глобализации и однотипных машин на унифицированных платформах с усредненными ездовыми параметрами было еще далеко. Виданное ли нынче дело — большое купе под маркой Fiat? Да и от элегантных двухдверных машин на базе массовых седанов Peugeot мы уже отвыкли. А уж о столь разных подходах к стилистике нынче и говорить не приходится.

А ведь на обеих машинах есть магическая для автомобильных гурманов буква f — знак итальянского ателье Pininfarina. Только Fiat при этом остался Фиатом, а купе Peugeot работы итальянских мастеров не утратило французского шарма.

Peugeot 504 Сoupe, созданный на базе удачного седана, дебютировал в 1969 году. Fiat 130 Сoupe, построенный на основе большого, с претензией на представительность, седана Fiat 130, дебютировал весной 1971 года в Женеве.

На переднем крае

Внешне причудливее «итальянец» — удивительное сочетание некоего американизма в виде больших габаритов и огромного заднего свеса с классической простоватостью, свойственной массовым моделям всемогущего в те годы концерна. Вглядываешься в лицо 130‑го и видишь… Да-да! Не только массовые итальянские модели второй половины 1970‑х годов, но и наш ВАЗ‑2105 . До него, правда, еще десяток лет.Fiat с моделью 130 Coupe собирался конкурировать не с кем-нибудь, а с быстрыми машинами BMW и Mercedes-Benz . Создатели двухдверного Peugeot на такие подвиги не замахивались. Но, положа руку на сердце: Fiat, несмотря на размеры, высокую мощность и цену, всё же ближе к «французу», нежели к немецким грандам.

41-Peugeot_zr-02_16 Peugeot 504 Coupe. Салон Peugeot роскошью не поражает, но добротен и уютен. Слева под рулем примостился рычажок управления светом с очень хитрым алгоритмом перемещения.

Салон Peugeot роскошью не поражает, но добротен и уютен.

Слева под рулем примостился рычажок управления светом с очень хитрым алгоритмом перемещения.

В наших героях сконцентрировались многие передовые достижения автомобильной инженерии тех лет. Например, задний привод в сочетании с независимой задней подвеской. Тормоза — дисковые. А на Peugeot с заводским обозначением С12, который делали с 1970 года, стоит двухлитровый 97‑сильный мотор с впрыском топлива.

Двигатель Fiat 130 куда внушительнее: V‑образная «шестерка» рабочим объемом 3,2 л развивает 165 л.с. Но итальянский мотор — с карбюратором и электробензонасосом. Для Peugeot 504 Сoupe тоже предлагали двигатель V6, но лишь с 1978 года.

Коробки передач — механические пятиступенчатые (для обеих машин можно было заказать и трехступенчатый автомат). Максимальная скорость Фиата — 190 км/ч, а Peugeot — 180 км/ч. Проверить это не удастся, но в спокойных режимах я поезжу.

21-Fiat_zr-02_16 Fiat 130 Coupe. Тонкий руль, похожий на жигулевский, причудливо сочетается с ярким плюшевым великолепием.

Fiat 130. Тонкий руль, похожий на жигулевский, причудливо сочетается с ярким плюшевым великолепием

Однако сначала хочется пообжиться в салонах. Особенно завораживает итальянский. Есть в этих рыжих мягких креслах нечто обволакивающее и даже порочное. Не зря в семидесятые годы Fiat 130 снимали в итальянской комедии «Грехи молодости», которая по тем временам казалась очень откровенной.

Берусь за модный для тех лет руль и… ощущаю до боли знакомую баранку Жигулей. Подрулевые переключатели тоже знакомы. Но сидеть в «сто тридцатом» куда удобнее, чем в массовых туринских и тольяттинских машинах: ноги не согнуты. Правда, ход педали сцепления очень длинный, а педали тормоза и газа стоят слишком близко даже для водителя в не самой массивной обуви.

Как и прославленные певцы, эти автомобили теперь тоже — звезды. Время это подтвердило!

В Peugeot для пущего удобства хочется отодвинуться подальше от руля, но некуда. Здесь нет яркого, кричащего итальянского шика, всё спокойнее и строже. Но это не мешает, а может, и подкрепляет ощущение уюта и комфорта.

Без обмана

Вроде семидесятые были не так уж давно, но, изучая эти машины, можно написать целое пособие по истории того, что нынче именуют эргономикой. В выкрутасах наши герои соревнуются вполне успешно. Например, в Фиате выключатель наружного освещения размещен на рулевой колонке, а управление воздушной заслонкой карбюратора — на туннеле, слева от рычага коробки. В Peugeot свет включают левым подрулевым переключателем (причем рычажок надо двигать с хитрым поворотом), а указатели поворотов — правым рычажком. Не боялись предки нынешних дизайнеров и инженеров фантазировать!Уже почти забытая операция: пора открыть воздушную заслонку карбюратора прогревшегося фиатовского мотора. Первая передача включается движением влево на себя, а напротив — задняя. Видимо, итальянские инженеры, создавая пятиступенчатую коробку, немного растерялись.

44-Peugeot_zr-02_16 Peugeot имеет посадочную формулу 2 + 2. Двум взрослым сзади тесновато.

Peugeot имеет посадочную формулу 2 + 2. Двум взрослым сзади тесновато.

Отпускаю туговатое сцепление и вслушиваюсь в сладостный рык шестицилиндрового мотора. Впрочем, здесь есть не только рык! По нынешним меркам 165 сил — не так уж много. Но если на сырой дороге чуть порезче надавить педаль газа, Fiat фривольно и очень энергично виляет кормой. Тут всё натуральное — без всяких там ESP и прочих электронных заморочек.

У Peugeot такой прыти нет. Впрочем, и 97 сил для не слишком тяжелой и не перегруженной электроникой машины — совсем не мало. Peugeot на ходу мягче, деликатней, нежнее. К слову, передачи переключаются четче и в повороты он входит охотнее.

Однако в ходовых качествах общего у этих машин всё же больше, нежели различий. Главное — они не пытаются казаться тем, чем не являются, не вытрясают душу на кочках во имя псевдоспортивности и «сказочной четкости» прохождения быстрых поворотов. Это комфортные и очень красивые купе для ценителей автомобильного прекрасного.

32-Fiat_zr-02_16 Fiat 130 Coupe. В Фиате задний диван действительно полноценный.

В Фиате задний диван действительно полноценный.

Во времена своей молодости Fiat и Peugeot не конкурировали друг с другом. На западногерманском рынке за Peugeot 504 Coupe просили 18 150 марок, а за Fiat 130 Coupe — 28 тысяч. Ценовой разрыв между ними велик. Для сравнения: Volkswagen Käfer в те годы стоил чуть больше 5000 марок. А в Италии Fiat 130 Coupe обходился в 4 800 000 лир, в то время как Fiat 124 ( прообраз нашей «копейки» ) можно было купить за 1 190 000 лир.

Карьера «итальянца» оказалась скоротечной: Fiat 130 Coupe сняли с производства в 1977 году. А двухдверный Peugeot 504 с небольшими изменениями делали до 1983‑го. И вот теперь, три десятилетия спустя, мне посчастливилось свести две южные машины на дорогах северной Финляндии.

ФРАКИ НАРОДУ

Хожу от одного автомобиля к другому… И Peugeot 504 мне нравится, и от «сто тридцатого» не оторваться. Они и правда похожи на эстрадных кумиров семидесятых — немного грубоватого, но свойского, дружелюбного, а потому обаятельного Челентано и утонченного, элегантного, романтичного Дассена. Как и прославленные певцы, эти автомобили теперь тоже — звезды. Время это подтвердило.

СТО ТРИДЦАТЬ С ПЛЮСОМ

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Fiat Opera

Ателье Pininfarina, основанное в 1930 году Джованни Баттистой Фариной по прозвищу Пинин на севере Италии, в городке Камбьяно, известно в первую очередь концепт-карами и стильными кузовами для спортивных автомобилей Alfa Romeo и Ferrari. Но мастерская проектировала кузова и для недорогих серийных моделей других фирм. Для концерна Fiat были сделаны Fiat Coupe и Fiat Dino. А для Peugeot пининфариновцы создали кузова массовых успешных моделей 404, 504, 205 и 406.

В 1974 году ателье Pininfarina представило два прототипа, сделанных на базе двухдверки Fiat 130 Coupe. Седан Opera мог бы сменить менее экстравагантный серийный Fiat 130, а трехдверный универсал Maremma практически не имел массовых аналогов в мире — разве что Volvo 1800ES. Оба прототипа серийными не стали, но в летопись автомобильного дизайна вошли.

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Fiat Maremma

БОЛЬШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ СЕМЬЯ

КУПЕЙНЫЕ МЕСТА

В семейство Peugeot 504 входили седан, универсал, пикап, купе и кабриолет. Фирма Dangel делала на базе универсала полноприводную версию. Помимо Франции сборку осуществляли в Испании, Южной Америке, Африке. В Аргентине потомков 504‑го производили до 2000 года, а в Нигерии и вовсе до 2006‑го.

Fiat 130 Coupe делали на базе одноименного седана с 1971 по 1977 год. Его оснащали мотором 3.2 V6 мощностью 165 л.с. Помимо пятиступенчатой механической коробки предлагали трехступенчатую автоматическую (в основном для рынка США). За все годы сделали 4491 автомобиль. Пик продаж пришелся на 1972 год — 1746 экземпляров, а в финальном 1977‑м сделали всего 19 машин. Купе на основе популярного массового седана Peugeot 504 выпускали с 1969 по 1983 год. На него ставили моторы объемом 1,8–2,7 л, механические и автоматические коробки. Изготовили 13 795 купе и 8180 кабриолетов.

Фото и видео: Александр Кульнев