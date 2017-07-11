Как объехать пробку и не лишиться прав? Проверь себя на знание ПДД В городах, где есть трамвайное движение, такие ситуации встречаются очень часто. Разрешают ли ПДД подобные маневры? Заменил двигатель, диски, лампы — ждать штрафов? Ответы НАМИ Можно ли установить на автомобиль комплект ГБО не четвертого поколения, а более раннего? Нужно ли проходить сертификацию при замене штатных ламп в фарах на светодиодные? Разрешается ли устанавливать топливный бак большего объема взамен штатного? Как узнать максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль? Стоит ли менять мощность двигателя с целью снижения налогов? Как взламывают автомобили через CAN-шину Автомобильная электроника стала настолько крутой, что позволяет очень многое — даже убить водителя или совершить теракт. И это может случиться с каждым. Между тем у России есть шанс оказаться на поприще борьбы с уязвимостью автоэлектроники впереди планеты всей: программисты МИФИ готовы дать средство от вредоносных вирусов.