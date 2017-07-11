Перекресток, о котором пойдет речь, расположен вблизи города Дмитров. Вот его схематичное изображение:
Схема перекрестка в пригороде Дмитрова. Пересечение Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы. В чем ошибка дорожных служб, занимавшихся установкой дорожных знаков? И у кого из водителей приоритет в движении?
Набор дорожных знаков, которые видит водитель, проезжая такой перекресток, обескураживает. Но давайте разберем подробно...
|
Водитель автомобиля А, подъезжая к перекрестку, видит следующую картину: дорожные знаки говорят о том, что впереди перекресток с круговым движением, где придется не просто уступить дорогу другим участникам движения, но сделать это с обязательной остановкой перед знаком Stop.
|
Непосредственно перед перекрестком водитель А видит еще одну партию дорожных знаков. Итак, имеет ли он преимущество в движении при въезде на круг? Если на перекрестке с круговым движением перед каждым примыканием установлен знак «Уступи дорогу», предназначенный для водителей, двигающихся по кругу.
Водитель автомобиля B движется по кругу. Перед примыканием со стороны Москвы он видит знак «Уступи дорогу». Должен ли водитель B уступить дорогу водителю А, который въезжает на перекресток с круговым движением?
Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Кроме этого, пишите в комментариях, чего, на ваш взгляд, не хватает на этом перекрестке? Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.
Читать комментарии (91)