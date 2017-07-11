Безумный круг — проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Перекресток, о котором пойдет речь, расположен вблизи города Дмитров. Вот его схематичное изображение:

Схема перекрестка в пригороде Дмитрова. Пересечение Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы. В чем ошибка дорожных служб, занимавшихся установкой дорожных знаков? И у кого из водителей приоритет в движении?
Схема перекрестка в пригороде Дмитрова. Пересечение Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы. В чем ошибка дорожных служб, занимавшихся установкой дорожных знаков? И у кого из водителей приоритет в движении?

Набор дорожных знаков, которые видит водитель, проезжая такой перекресток, обескураживает. Но давайте разберем подробно...

Водитель автомобиля А, подъезжая к перекрестку, видит следующую картину: дорожные знаки говорят о том, что впереди перекресток с круговым движением, где придется не просто уступить дорогу другим участникам движения, но сделать это с обязательной остановкой перед знаком Stop.
Водитель автомобиля А, подъезжая к перекрестку, видит следующую картину: дорожные знаки говорят о том, что впереди перекресток с круговым движением, где придется не просто уступить дорогу другим участникам движения, но сделать это с обязательной остановкой перед знаком Stop.

Непосредственно перед перекрестком водитель А видит еще одну партию дорожных знаков. Итак, имеет ли он преимущество в движении при въезде на круг? Если на перекрестке с круговым движением перед каждым примыканием установлен знак «Уступи дорогу», предназначенный для водителей, двигающихся по кругу.
Непосредственно перед перекрестком водитель А видит еще одну партию дорожных знаков. Итак, имеет ли он преимущество в движении при въезде на круг? Если на перекрестке с круговым движением перед каждым примыканием установлен знак «Уступи дорогу», предназначенный для водителей, двигающихся по кругу.

Водитель автомобиля B движется по кругу. Перед примыканием со стороны Москвы он видит знак «Уступи дорогу». Должен ли водитель B уступить дорогу водителю А, который въезжает на перекресток с круговым движением?
Водитель автомобиля B движется по кругу. Перед примыканием со стороны Москвы он видит знак «Уступи дорогу». Должен ли водитель B уступить дорогу водителю А, который въезжает на перекресток с круговым движением?

Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Кроме этого, пишите в комментариях, чего, на ваш взгляд, не хватает на этом перекрестке? Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

Безумный круг — проверь себя на знание ПДД

Кто из водителей должен уступить дорогу в данной ситуации?

Водитель автомобиля В, так как с его стороны установлен знак «Уступите дорогу».
6420 (30.32%)
Водитель автомобиля А, так как он съезжает с главной дороги, о чем свидетельствует установленный перед перекрестком с круговым движением знак 2.2 «Конец главной дороги».
1760 (8.31%)
Водитель автомобиля В, так как оба автомобиля двигаются по равнозначным (второстепенным) дорогам, а водитель автомобиля А находится справа.
7680 (36.27%)
Водитель автомобиля А, так как при подъезде к перекрестку был установлен знак 2.2 «Конец главной дороги», 2.4 «Уступите дорогу» и информационная табличка 8.1.2, предупреждающая о наличии перед перекрестком знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».
2796 (13.2%)
Водители вынуждены договариваться об очередности проезда, так как оба обязаны уступить дорогу.
2520 (11.9%)
Всего голосов:
21176

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