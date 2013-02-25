На нашем форуме обсуждается все, что волнует автовладельцев. В дискуссиях участвуют авторы «За рулем». На этот раз речь идет о видеорегистраторах и обзорности, алгоритме работы кондиционеров, кузовном чемпионате, тормозах, дизельном топливе.

Материалы по теме Универсалы Веста против Креты и Фокуса: итоги 60-часовой гонки на выносливость

В статье «60 часов „За рулем“» сказано, что Hyundai Creta отметилась «повышенным содержанием меди» в деталях двигателя, поэтому он изнашивается «втрое интенсивнее». Стоит ли понимать, что Creta — фактически одноразовая машина? И как в масло могла попасть медь?

Наличие меди говорит об износе поверхностного слоя деталей кривошипно-шатунного механизма. Но это не означает, что автомобиль одноразовый. На повышенный износ во время испытаний повлияли два фактора. Первый — это условия эксплуатации: низкая температура, интенсивность разгонов. Второй — родное масло плохо приспособлено к интенсивным нагрузкам, особенно к холодным пускам с неполным прогревом. Это подтвердили результаты экспертизы: содержание кальция в противоизносной присадке после цикла холодных пусков упало вдвое! Если ваш автомобиль эксплуатируется в таких условиях, советуем чаще менять масло.

Имеет ли инспектор право заявлять, что регистратор ухудшает обзорность?

Формулировку «ухудшение обзора для водителя» применяют, в основном, для борьбы с тонировкой, хотя формально под нее подпадает и видеорегистратор, и крепление для смартфона, и даже наклейка «Ш» на заднем стекле. Что касается оборудования, установка которого должна сертифицироваться и регистрироваться, то в этом вопросе сейчас нет абсолютно никакой ясности. Не существует ни полного перечня таких устройств, ни отлаженной процедуры их регистрации. Но нам неизвестны случаи, когда водителя наказывали за установленный на ветровом стекле видеорегистратор. Однако не исключено, что особо ретивый инспектор может попытаться это сделать. Выход из ситуации очень простой: вы снимаете регистратор и можете продолжать движение, поскольку причина ухудшения обзора устранена.

Материалы по теме Можно ли включать кондиционер зимой? Нужно!

Вопрос по статье «Можно ли включать кондиционер зимой? Нужно!» на сайте www.zr.ru. Получается, что на каких-то машинах он включится, а на других — нет. Нажать кнопку несложно, но как понять, будет он работать или нет? От чего это зависит — каждый производитель разрабатывает свой алгоритм?

Системы кондиционирования проектируют сторонние фирмы по заказу автогигантов, которые устанавливают свои требования касательно их производительности и алгоритма работы. Поэтому температурный диапазон, при котором возможно безопасное включение компрессора, индивидуален для каждой конкретной модели автомобиля. Общего рецепта здесь нет, кроме пресловутого нуля за бортом, - от него делают небольшой отступ в плюс или минус.

Вопрос по статье «Как умирает мировой Туринг». Считаете ли вы нормальным, когда автомобиль сначала рисует дизайнер, стремящийся поразить публику своим видением «струящихся линий», а уже потом в эту «Джоконду» впихивают регламентированный технический хлам?

Как правило, «струящиеся линии» не так уж далеки от здравого смысла, поскольку в конструкции автомобиля всё подчинено требованиям рациональности и технологичности производства. Так что все эти линии зачастую не мешают придать кузову необходимую жесткость или наделить машину хорошей аэродинамикой. И дизайнер заранее осведомлен, сколько «технического хлама» неизбежно запихнут в его детище. Что касается преобразования серийного автомобиля в гоночный, то это единичные случаи. Принципы здесь иные: рациональность остается, но технологичность уходит на второй план. Главенствующим фактором становится безо­пасность водителя. Ради этого идут на многое — например, помещают в салон некрасивый сварной каркас из стальных труб.

В материале «Примерзли тормоза — что делать?» вы, в частности, рекомендуете надевать на выхлопную трубу шланг. А как вы это представляете на практике — например, когда труба квадратная и запрятана под заднюю «юбку»?

В упомянутой статье сказано, что примерзают чаще всего колодки тормозных механизмов барабанного типа. А такие обычно устанавливают на недорогие автомобили, у которых никаких вычурных исполнений системы выпуска отработавших газов не бывает. Как правило, используется обычная круглая труба сравнительно небольшого диаметра, неглубоко спрятанная под бампер. Для такой трубы нетрудно подобрать шланг — например, от старого пылесоса. Кстати, он пригодится и для вывода отработавших газов за пределы гаража при диагностике мотора.

Журнал применяет слова «соляр» или «солярка» в матери­алах про дизельное топливо. Но ведь это же не синонимы!

Вы правы, не синонимы. Дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Что до названия «солярка», то оно происходит от немецкого Solaröl — «солнечное масло». Так полтора века назад называли более тяжелую фракцию желтоватого оттенка, образующуюся при перегонке нефти. Солярка — это отдельный вид топлива, применяется разве что в тихоходных тракторах и категорически не годится для питания двигателей современных автомобилей. Однако же в разговорной речи термин прижился. И в журнальных статьях мы допускаем подобные вольности. Но в таблицах и протоколах всегда используем выражение «дизельное топливо».

У вас есть вопросы к нашим экспертам? Пишите на info@zr.ru.

Фото: depositphotos.com, «За рулем.РФ»



