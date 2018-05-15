Читатели обсуждают на форуме «За рулем» самые злободневные темы, будь то эксплуатация автомобиля (например, целесообразность ремонта вариаторов), выбор машины или правовые аспекты автомобильной жизни. В дискуссиях участвуют авторы ЗР.

1. Автор материала «Новый бюджетник или нафаршированный „секонд-хэнд“?», опубликованного на сайте zr.ru, не учел торг: случается, что машину ценой 800 тысяч рублей спокойно можно купить за 700 тысяч. И почему не учтены дополнительные расходы, неизбежные при покупке нового автомобиля (например, на зимние шины или коврики), от которых избавляет приобретение бэушного?

Мы рассматривали бывшие в употреблении автомобили ровно за 800 тысяч рублей. А дополнительные расходы, которые возникают при покупке новой машины (траты на шины, коврики), не учитывали по одной простой причине: это именно дополнительные, а не основные расходы на покупку собственно автомобиля. Они одинаково успешно могут возникнуть и при приобретении подер­жанной машины — если, например, ее шины окажутся лысыми, диски — погнутыми, а коврики — протертыми.

2. Прочитал статью «Остановился за стоп-линией — что мне за это будет?» на сайте zr.ru. Поясните, так в каком же месте все-таки надо остановиться, чтобы не быть оштрафованным? Длинный свес или нет — закон-то един.

Очевидно, что для исключения всякого риска нарваться на штраф остановиться следует с некоторым запасом — полметра или метр вполне подойдет. Вовсе ни к чему подводить передние колеса или бампер вплотную к стоп-линии. Если же торможение проходило в экстренном режиме — «красный свет загорелся слишком внезапно» — и вы все-таки уехали дальше, чем следует, то честно признайте, что это ваша вина. Можно было предвидеть подобную ситуацию и подъехать к перекрестку на скорости, при которой остановка до стоп-линии гарантирована.

3. Почему в статье «Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?» вы написали, что дисковые «обеспечивают лучшее охлаждение и могут рассеивать гораздо бóльшую мощность»? Площадь тормозных колодок для барабанных тормозов сильно больше, чем у колодок для дисковых. Тормоза переводят энергию движения в тепло — и барабан по факту может «поглотить» больше энергии.

Недостатком барабанных тормозов всегда было плохое охлаждение. По сути, барабанный механизм — это кастрюля с крышкой, в которой «варятся» колодки, а дисковый — открытая сковорода… Кроме того, на автомобилях давно используют вентилируемые тормозные диски, которые эффективнее отводят тепло из зоны контакта диска с колодкой. Вентилируемых барабанных механизмов в истории практически не было, за исключением нескольких курьезных конструкций.

4. Из статьи «Так всегда ли мы должны пропускать пешеходов?» непонятно, может ли пешеход быть признан виновным по нашим законам. Или всегда виноват водитель?

Виновником ДТП пешеход может быть точно так же, как и автомо­билист. В том числе — переходя дорогу по зебре. Ибо в ПДД есть пункт 4.5, который гласит: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как... убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств...». То есть, не выполнив требования этого пункта, пешеход нарушает ПДД. Вот только наш закон не освобождает водителя от ответственности, даже если он невиновен. Как управляющий «средством повышенной опасности», причинившим вред здоровью, он должен оплатить лечение даже неразумного пешехода.

5. Прочитал, что масло в вариаторе надо менять через 50 тысяч километров. Но во многих публикациях написано, что в вариаторе оно залито на весь срок его службы. Ничего не сказано и в инструкции. Так где же истина?

О том, что масло в вариаторах залито на весь срок службы и не требует замены, заявляют конкретные автогиганты. Это не более чем маркетинговый ход. При этом часто сами производители оговаривают в регламенте ТО, что масло в вариаторах следует обновлять при тяжелых условиях эксплуатации, к которым относится и повседневная езда в крупных городах. Более того, автоконцерны часто расходятся во мнениях даже тогда, когда один и тот же вариатор устанавливают на разные машины. Чтобы гарантированно продлить срок службы вариатора, лучше перестраховаться и делать ему «переливание крови» каждые 50 000–60 000 км.

6. На сайте в статье «Смерть дизелю?» вы писали о том, что ­Германия фактически запрещает въезд на дизельных автомобилях во все города. Простите, а разве это возможно?

На мой взгляд, европейцы просто запутались в собственных проблемах, пытаясь угодить и «зеленым», и заокеанским указаниям, и самим себе. Поэтому и принятое решение носит половинчатый характер: мол, мы ничего не запрещаем, однако если в конкретном городе зафиксировано превышение концентрации азота, пусть муниципалы на месте принимают решение, запрещать у себя дизель или нет. Но фокус в том, что превышение имеет место практически повсюду — от Берлина до Гамбурга. А потому с 1 сентября 2018 года дизели экокласса Евро‑4 окажутся там под запретом. Затем очередь дойдет до Евро‑5.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru.

Фото: depositphotos