Полицейский увидел у вас в машине нож — что будет? Ситуация распространенная: поехали на пикник и взяли с собой нож. Вас остановил полицейский. Если он заметил лежащий в машине нож, то это может привести к тому, что вместо пикника вы прибудете совсем в другое место, что чревато крупными неприятностями. 10 моделей Mitsubishi, которые не продают в России За последние 10–15 лет глобальный модельный ряд Mitsubishi значительно поредел. Это связано как с негативной обстановкой в мировой экономике, так и с желанием самой компании сосредоточиться на кроссоверах и электромобилях. Однако если изучить модельный ассортимент марки на разных рынках, то все же можно наскрести с десяток интересных вариантов, которых нет в российских шоу-румах. Первый серийный советский мотоцикл: история одной копии Острая нехватка техники, требовавшейся для восстановления страны после Октябрьской революции, привела к появлению в 1920-х годах первого советского мотоцикла — Л-300. Наша галерея — попытка разобраться в истории возникновения двухколесного первенца.