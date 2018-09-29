10 моделей Mitsubishi, которые не продают в России

За последние 10–15 лет глобальный модельный ряд Mitsubishi значительно поредел. Это связано как с негативной обстановкой в мировой экономике, так и с желанием самой компании сосредоточиться на кроссоверах и электромобилях. Однако если изучить модельный ассортимент марки на разных рынках, то все же можно наскрести с десяток интересных вариантов, которых нет в российских шоу-румах.

Самые интересные модели Mitsubishi, которые предлагаются в Японии и других странах, помимо России, — в галерее ниже.

10 моделей Mitsubishi, которые не продают в России

  • А что припасла для своих поклонников марка Chevrolet? Смотрите в этой публикации.
  • Модели Мазды, которых не хватает в России, вы найдете тут.
  • А тут — 10 крутейших моделей Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.
  • 10 невиданных в России моделей Toyota можно увидеть по ссылке.
  • Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.
  • А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.

Фото: Mitsubishi

10 моделей Mitsubishi, которые не продают в России

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