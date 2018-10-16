Самое главное в законопроекте — исключение из расчета стоимости ОСАГО коэффициента мощности и территориального коэффициента. Однако делать это предлагается поочередно — сначала убрать первое, через год — второе. И все это только после внедрения поправок, предложенных профильным ведомством — Банком России.
На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные вопросы автомобильной жизни. Читателей интересует и такой вопрос: можно ли номера с проданного автомобиля перевести на новый, и если да, то как это сделать. Отвечает эксперт ЗР.
Проезд перекрестков вызывает массу вопросов у водителей. Казалось бы, правила пересечения прописаны давно, но по количеству столкновений перекрестки уверенно лидируют в аварийной статистике. Ниже — очередной камень преткновения.
Новые шины обычно тестируют на полигонах: туда не поверни, там не езди... Но испытатели «За рулем» обули Шкоду в новую резину Giti GT Radial IcePro3 и махнули по северным дорогам «диким» путем. Шипованная резина на протяжении 5000 километров и асфальт царапала — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип, и из рыхлого снега выбиралась — ведь это было самое снежное путешествие года!
Сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее! Но на пороге замаячило четвертое поколение Cerato, построенное на новой платформе. А новое поколение, как известно, — всегда новые цены. Вот и поглядим, насколько они оправданы.
Куда вы все лезете со своими стрелками — я ж на главной!
Проезд перекрестков вызывает массу вопросов у водителей. Казалось бы, правила пересечения прописаны давно, но по количеству столкновений перекрестки уверенно лидируют в аварийной статистике. Ниже — очередной камень преткновения.
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