Куда вы все лезете со своими стрелками — я ж на главной!

Проезд перекрестков вызывает массу вопросов у водителей. Казалось бы, правила пересечения прописаны давно, но по количеству столкновений перекрестки уверенно лидируют в аварийной статистике. Ниже — очередной камень преткновения.

Подолгу описывать ситуацию на дороге смысла нет — ее красноречиво иллюстрирует схема ниже. На ней — обычный перекресток.

Отмечайте свои варианты в опросе, а правильный ответ на следующей странице.

В какой последовательности этот перекресток проедут автомобили?

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