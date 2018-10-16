Красный и синий проедут перекресток одновременно. Белый начнет движение после того, как для него загорится разрешающий сигнал.

Первым проедет красный, за ним синий и только затем, когда загорится разрешающий сигнал, — белый.

Красный обязан пропустить синий автомобиль, так как тот выполняет разворот с главной дороги. Белый проедет последним, когда для него загорится разрешающий сигнал.

Траектории движения не пересекаются, поэтому автомобили проедут перекресток одновременно.

На перекрестке неравнозначных дорог главная меняет направление. При этом в дополнение к дорожным знакам работает светофор. Поэтому очередность будет зависеть и от этого. Первым проедет синий, двигаясь по главной и на зеленый сигнал. Одновременно с ним, проедет белый, который также едет по главной дороге, а его траектория не пересекается с синим автомобилем. Красный — последним.