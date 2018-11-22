Беспилотный БелАЗ: он оставит водителей без работы!

Огромный карьерный самосвал БелАЗ может быть беспилотным. То есть ездить без водителя. Более того, беспилотным может быть и погрузчик — это уже не фантастика. Скоро два роботизированных самосвала отправятся из Белоруссии в Россию. Посмотрим, на что способны автопилотные многотонные гиганты.

Роботизация

Идея сделать карьерный самосвал беспилотным зрела давно. Плюсы роботизированных грузовиков очевидны. Робот может работать 24 часа в сутки. Ему не надо обедать, он не устает и не ошибается. У БелАЗа, как говорят, самое слабое место (оно же и самое сильное) — это его водитель. Дело не только в том, что можно сэкономить на зарплатах тех, кто управляет тяжеловозами. Нередко в карьерах останавливается работа из-за тумана или задымленности. Человеку в таких условиях работать трудно и даже опасно, а вот роботу — в самый раз.

Испытания

Первый карьерный самосвал, которому не нужен водитель, белорусский завод БелАЗ и российская компания «ВИСТ Групп» показали в 2010 году. Проект назвали «Интеллектуальный карьер». Машиной управляли дистанционно. Оператор находился в отдельно стоящем здании и рулил грузовиком сидя за пультом управления. В 2013–2015 годах на белорусском полигоне, который находится при заводе, успешно прошел испытание 130-тонный роботизированный самосвал. Он сам, без водителя и оператора, двигался по заданной траектории. А 10 июля 2018 года на том же полигоне прошли испытания погрузчика. Причем управляли им из Екатеринбурга, за 2500 км.

Роботизированный карьерный самосвал БелАЗ-7513R. Мощность двигателя — 1600 лошадиных сил. Грузоподъемность — 130 тонн. Стоит такая машина примерно миллион долларов. Плюс 10–15% к этой стоимости — оснащение оборудованием и программным обеспечением для дистанционного управления и движения без водителя.

Фронтальный погрузчик БелАЗ-78250 грузоподъемностью 22 тонны тоже беспилотный.

Машины становятся беспилотными, как только водители покидают кабины.



Трудовые будни

Оба беспилотника прекрасно видят друг друга. А самосвал показался даже чересчур шустрым. По меркам БелАЗа, конечно. Беспилотник получил усовершенствованную электрогидравлическую систему рулевого управления. У нее повышены быстродействие и точность. Невооруженным глазом заметно, как споро поворачиваются колеса, даже если машина загружена.

В автономном режиме грузовик двигается по так называемой карте дорог. То есть движение по заранее заданным точкам на маршруте. Кстати, компании, которые планируют использовать роботов в горной добыче, уже думают над тем, как защитить каналы связи с грузовиками, например от преднамеренного взлома хакерами.

На самосвале много различного оборудования. К примеру, GPS- и Wi-Fi-антенны для точного геопозиционирования и связи с оператором.

По бокам и сзади радары для обнаружения препятствий в слепых зонах.

В передней части — лидар (он в самом верху), то есть лазерный радар. Он служит для 3D-картографирования и мониторинга безопасности крупных объектов. Он позволяет работать самосвалу в условиях ограниченной видимости. Внизу — ультразвуковые датчики и радары. Они необходимы для обнаружения движущихся объектов.



Все это оборудование позволяет электронике видеть движущиеся объекты на расстоянии до 60 метров спереди от самосвала, а сбоку и сзади — на расстоянии до 15 метров.

Так выглядит рабочее место оператора. Впереди три монитора, на которые выводится картинка с камер. Обзор довольно широкий. Управление — с помощью джойстиков и руля. Под контролем одного человека может быть от трех до пяти автономных транспортных средств. Переключаться с одного на другое можно с помощью сенсорного монитора слева.

У фронтального погрузчика оборудования меньше: пять камер, один лидар, антенны GPS и Wi-Fi. Движением погрузчика и его ковша может управлять оператор. Пока без него не обойтись. Он может остановить грузовик, чтобы пропустить вперед другой. Экстренно остановить машину, если электроника подаст сигнал о неисправности.

Перспективы

На БелАЗе уверены, что за роботами будущее. То есть самосвалы будут полностью беспилотными.

Пока же роботы и люди работать вместе не могут — для беспилотников выделяют отдельные участки, где они трудятся, не пересекаясь с людьми. Два робота уже готовы для отправки в Россию на предприятия СУЭК.

БелАЗ-75710 — самый большой в мире карьерный самосвал. Его грузоподъемность — 450 тонн. Вероятно, в будущем он тоже станет беспилотным.

Концептуальный макет самосвала БелАЗ-7550. Грузоподъемность этого грузовика планируют поднять до 550 тонн. Но пока эта мечта, так как шин, способных выдержать столь серьезную нагрузку, пока не существует.



Дальнейшее развитие карьерных самосвалов — увеличение грузоподъемности машин, так как это позволяет экономить на топливе, персонале, ремонтных работах. Ну и, конечно же, роботизация.