Кто придумал гнать бензин? Конечно, русский!

Перерабатывать мазут в светлые нефтепродукты, в частности в бензин, еще в 1890 году предложил русский ученый Владимир Шухов.

БЕНЗИН ИМЕНИ ШУХОВА

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Перерабатывать мазут в светлые нефтепродукты, в частности в бензин, еще в 1890 году предложил Владимир Шухов. Он запатентовал первую на планете промышленную установку для непрерывного крекинга нефти.

Любопытно, что само слово «крекинг» появилось лишь в 1912 году. Первенство россиянина пытались оспорить американцы, но международный патентный суд в Гааге оставил ­приоритет за Россией.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Он знает, что гусеничный транспорт изобрели в России, и выяснил, что маховичный автомобиль придумали тоже русские.

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