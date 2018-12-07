Штрафы за превышение скорости на 1 км/ч: слухи или... пробный шар?

Грядет возврат штрафа за превышение скорости на 20 км/ч — разбираемся, что к чему.

«Ты ведь знаешь разницу между новостью и сплетней, надеюсь? Новость сообщает тебе о том, что люди делали. А сплетня говорит, какое удовольствие они от этого получали».

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

По всем СМИ прокатились сообщения о том, что столичные власти предложили вернуть штраф за превышение скорости на величину до 20 км/ч. Слухи?

Пока что — слухи. Хотя я назвал бы это пробным шаром. Когда-то такие шары запускали в воздух для испытания условий предстоящего полета. Мол, поглядим, чего получится, а затем примем решение, лететь или ну его...

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Впрочем, реакция на такой шар вполне предсказуема. Средний российский водитель сегодня искренне полагает, что официально разрешенная скорость — это циферки на дорожном знаке плюс бонус в 20 км/ч. Дескать, власти поняли, что жить надо по понятиям, а не по закону, вот и дали холопам поблажку на 20 км/ч. А когда у тебя отнимают поблажку, то тебе от этого всегда плохо. И ты невольно делаешь вывод: власти, мол, совсем зажрались… Теперь поток штрафов тут же вырастет на ровном месте — если, конечно, автомобилисты вдруг не начнут избавляться от своих автомобилей. А они не начнут.

Платить штрафы всегда неприятно: в этом году пару раз сам нарывался… Однако же упомянутый бонус в 20 км/ч, который всем нам так нравится, был с самого начала введен неправильно — и вот почему.

Всякий измерительный прибор имеет погрешность — это факт. Поэтому в давние-предавние времена, когда у гаишников в СССР еще только появлялись радары, пошла волна массового недовольства. Дескать, ну как меня можно наказывать за какие-то 62 км/ч при разрешенных 60, когда я честно старался держать стрелку спидометра в нужном месте! Может быть, это ваш радар подвирает: ведь идеальных приборов нет в природе!

Тогда, насколько мне известно, было принято негласное, но мудрое решение. Радары гаишников настраивали на команду «Фас» с определенным запасом: скажем, при знаке «60» тебя тормозили, начиная с 72 км/ч. Грубо говоря, накинули по десятку процентов на погрешность обоих приборов — спидометра и радара. Но при этом никто не заявлял участникам движения про какие-то «поблажки», потому что никаких поблажек и не было. Было грамотное использование имеющейся техники и заслуженное наказание за реальное нарушение закона. И уж если тебя все-таки «тормознули», то — за дело.

Сегодня наверху кого-то из законотворцев постоянно колбасит. Вспомним хотя бы безграмотный подход к определению степени опьянения и дурацкие «нулевые промилле», отмененные совсем недавно (да и надолго ли?). Господа начальники, да не бывает в природе нулей — всегда есть некий «плюс-минус»! Но этот самый «плюс-минус» — вовсе не подачка с барского стола алкашам и гонщикам: это грамотный технический подход к определению степени виновности.

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К сожалению, и упомянутый порог в 20 км/ч был преподнесен публике не под тем соусом. Это должна быть не «лицензия на убийство», как у агента 007, а простая техническая предосторожность, помогающая избежать наказания вследствие неточности измерительных приборов. И она вовсе не разрешает ездить быстрее, чем предписывает знак. Но начальники, собирающиеся завесить мегаполисы знаками «40», сами этого не понимают. И уже открыто говорят о том, что грядущие «40» — это, мол, и есть нынешние «60» с учетом нашего бонуса. А это в корне неправильно.

Короче говоря, я считаю, что если поставлена цель снизить где-то разрешенную скорость движения, то делать это следует только одним способом: вешать соответствующие дорожные знаки, а не кивать на какие-то «бонусы». Иначе получается, что мы, мол, для вида вешаем знак, но ты не обращай на него внимания. А это порождает пренебрежение к закону в целом.

Так надо ли сохранять порог превышения, ниже которого наказывать нельзя? Мое мнение — да, обязательно! Но — исключительно из технических соображений, чтобы пресекать на корню все претензии по части неточности замеров. Кстати, я полагаю, что это могут быть и 10 км/ч — погрешность дорожных комплексов, измеряющих скорость, гораздо ниже, а спидометры, как известно, могут только завышать скорость, но не занижать ее.

Кстати говоря, особо афишировать это ни к чему. Ведь речь идет не о каких-то закулисных сделках и сговорах, а всего лишь о грамотном техническом подходе к проблеме. Штраф не может быть выписан ошибочно — вот единственное, в чем должен быть уверен участник движения. А уж как это обеспечить технически — дело инженера, а не законотворца.