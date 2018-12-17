На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные вопросы, прямо или косвенно связанные с автомобильной темой. Выбор аккумулятора — в первой десятке. На вопрос о клеммах отвечает эксперт ЗР Алексей Ревин.

Почему клеммы аккумуляторов делают коническими?

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Далеко не все аккумуляторы имеют конические клеммы, на многих — крепления в виде проушин или резьбовых отверстий в теле массивного контакта.

Конические выводы (они наиболее распространенные) используют для того, чтобы обеспечить плотную посадку ближе к основанию конуса и облегчить демонтаж после страгивания клеммы вверх. И при конической посадке ради надежности контакта нужно фиксировать клемму крепежным элементом.

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