Почему клеммы аккумуляторов делают коническими?
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Конические выводы (они наиболее распространенные) используют для того, чтобы обеспечить плотную посадку ближе к основанию конуса и облегчить демонтаж после страгивания клеммы вверх. И при конической посадке ради надежности контакта нужно фиксировать клемму крепежным элементом.
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- Ранее мы выяснили, зачем кроссоверу электромоторы....
- ...и для чего владельцу знать параметры своего автомобиля.
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