Бюджетные седаны с автоматом: большой тест

«За рулем» выяснил, есть ли на российском рынке достойная альтернатива обновленной Ладе Гранте.

Ее фотографии вызывают странные чувства. С некоторых ракурсов Лада Гранта с «мордой» от Весты и дверьми от Калины образца 2004 года кажется непропорциональным недоразумением. Неудивительно, что на следующий же после презентации день мастерá фотошопа принялись примерять «икс-фейс» на «классику» и старую Ниву ВАЗ‑2121. Команде дизайнеров наверняка было обидно.

Всё меняется при встрече с живой машиной. Подмечая аккуратную подгонку кузовных панелей и любуясь хромированными «бумерангами» под головной оптикой, понимаешь: Стив Маттин постарался на славу. И хотя низкая подоконная линия и большая площадь остекления с потрохами выдают возраст исходника,

Гранта теперь — красотка! Чем она хуже Логана или псевдояпонского Датсуна on-DO? А может, уже и лучше?

В поисках максимально беспристрастного ответа мы выписали троицу в близких спецификациях: каждый седан — с 1,6‑литровым мотором, четырехступенчатым автоматом и располагает всеми опциям, какие только можно заказать. Ах да! Если вам показалось, что Гранте предстоит сражаться с «замшелыми стариками», напомню: существенно обновленный Logan появился в России прошлой осенью. Доработанный on-DO продается чуть больше года.

Renault Logan Франко-румынский бюджетник второго поколения показали в 2012‑м. В прошлом году слегка освежили экстерьер и интерьер. В Европе автомобиль известен под маркой Dacia и доступен также в кузове универсал. Базируется на глобальной платформе B0. Выпускается в Тольятти — на одном конвейере с Грантой. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (82 л.с.) — от 544 000 ₽

1.6 (113 л.с.) — от 667 990 ₽

1.6 (102 л.с.) — от 697 990 ₽ Datsun оn-DO Представлен весной 2014 года. Построен на платформе Гранты и является ее переосмысленной версией, но позиционируется как «настоящий японский автомобиль». Имеет пятидве­рную версию mi-DO. В конце 2017 года обе модели обновились косметически. Гамма двигателей пополнилась 16‑клапанными 106‑сильными моторами. Сборка — в Тольятти. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1,6 (87 л.с.) — от 466 000 ₽

1,6 (106 л.с.) — от 537 000 ₽ Лада Гранта Седан на базе Калины дебютировал весной 2011 года и сменил морально устаревшее семейство Самара. В период с 2011 по 2017 год Гранта несколько раз обновлялась по мелочам. Прошлой осенью пережила полноценный рестайлинг, получив фирменный «икс-фейс». Представлена с кузовами трех типов — седан, лифтбек и универсал. Производится в Тольятти. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (87 л.с.) — от 419 900 ₽

1.6 (106 л.с.) — от 516 500 ₽

1.6 (98 л.с.) — от 581 500 ₽

Заходящее солнце

Попробовать, безусловно, стоило. Идея создания недорогой, но качественной машины, за рулем которой люди не будут чувствовать себя ущербными, была хороша. И поначалу казалось, что у ныне опального Карлоса Гона всё получится. За первые полгода производства с конвейера АВТОВАЗа сошло 20 000 седанов on-DO, и во всех без исключения интервью за 2014 год боссы альянса предрекали российскому отделению Datsun великое будущее.

С эргономикой у Датсуна — как и у Лады — порядок. Дорогим версиям вдобавок положен мультимедийный комплекс Ителма с семидюймовым тачскрином. И хотя в мелочах on-DO уступает Гранте, автомат Jatco хорош! На Датсуне он работает ничуть не хуже, чем на Гранте.

Приборы Датсуна — без затей и провалов. Придраться можно только к верхнему экрану, который «замерзает» при минусовой температуре. А это совсем не красит японскую технику.

Нелепый ручник с обилием голого металла — привет из конца восьмидесятых.

Качество изготовления подрулевых рычажков ниже плинтуса. Самое неприятное, что грубый шов находится точнехонько в месте касания пальцами.



К моменту запуска в производство on-DO действительно был лучше Гранты. Чуть тише, слегка приятнее в управлении, с более интересным интерьером и без кучи вопросов к качеству сборки. А что теперь? Дверной уплотнитель забился под вздыбленную обшивку стойки. Рычажок указателя поворотников впивается в подушечки пальцев острым облоем. Да и в целом интерьер производит тягостное впечатление: рестайлинг привнес сюда лишь новый дисплей трип-компьютера.

On-DO — единственный автомобиль в трио с запрятанным черт-те куда USB-разъемом. Телефон он заряжает еле-еле.

Перчаточный ящик Датсуна самый скромный как по объему, так и по сути. Здесь даже подсветки нет. Полочка над бардачком? Она вызывающе нефункциональна.

Дверные ручки от дорестайлинговой Гранты классные. Но этого маловато, чтобы заставить сделать выбор в пользу Датсуна.

Заправить обшивку под уплотнитель — минутное дело. Тем удивительнее, что автомобиль японского бренда может попасть к покупателю в такой кондиции.



Конечно, я могу ошибаться. Но мне навязчиво кажется, что на нынешнюю линейку Datsun в альянсе махнули рукой. Когда стало понятно, что on-DO продается в четыре раза хуже Гранты и даже демпинг слабо стимулирует спрос, «японца» отправили мирно доживать свой век. Иначе обновление 2017 года принесло бы водительскому сиденью регулировку по высоте, слот USB вытащили бы из бардачка, а сам бардачок оснастили бы подсветкой.

На ходу Datsun неплох. Но не настолько, чтобы за четыре с лишним года не вносить изменений! Руль всё так же пуст в околонулевой зоне, усилие на педали тóрмоза по-прежнему неоднородно и с непривычки провоцирует клевать носом, а шумоизоляция слабовата даже по меркам бюджетников. Особенно настырен двигатель — после 4000 оборотов. В отличие от Гранты, с автоматом здесь дружит только 87‑сильный восьмиклапанный мотор.

Набивка передних сидений Датсуна чуть плотнее, чем в Ладе, — сидеть чуть приятнее. А вот регулировки сиденья по высоте у on-DO нет. Совсем.

Задний ряд Датсуна отличается от грантовского только обивкой сиденья. Втроем здесь невыносимо. Двоим среднего роста — вполне.



Datsun on-DO — рекордсмен по части багажного объема: даже по нашей строгой методике получилось 506 литров! Под ковролином — полноразмерная запаска. По сравнению с Грантой здесь явно больше шумоизоляционного материала, но уши не улавливают разницы.

Эти двое, на мой взгляд, и есть самый ценный актив машины. Более удачный симбиоз двигателя и четырехступенчатой гидромеханики еще поискать! Благодаря совершенно чумовой эластичности мотора и оперативности коробки, в паспортные 14,4 секунды до сотни не веришь. On-DO будто за одиннадцать справляется. При этом и вверх и вниз автомат Jatco переключается гладко. Если собственноручно «допилить» шумку подкапотного пространства, можно получить приличный ездовой комфорт.

Если хотите понять, как едет on-DO, — прочитайте подпись к аналогичной фотографии Гранты. А сейчас лучше обратите внимание на экстерьер: после рестайлинга Лады Datsun не кажется ни современнее, ни дороже.

Агрегаты Датсуна (не) защищает куцый пластмассовый пыльник, который отделяют от земли 170 мм. Впрочем, дилеры всегда рады предложить стальную защиту — как на Гранте.



Стóит ли Datsun своих денег и примерно пятипроцентной переплаты по сравнению с аналогичной Грантой? Безусловно, да — если вы подвержены эффекту плацебо или принципиально хотите пусть ненастоящую, но иномарку. Во всех остальных случаях — категорически нет. И очевидно, что с появлением обновленной Лады и при отсутствии изменений делá Датсуна пойдут только хуже.

Лицо без шрама

Признаюсь — я не успел проштудировать материал Кости Васильева, который поездил на обновленной Гранте первым в нашей редакции (ЗР, № 10, 2018). Так что знакомство с красавицей Ладой происходит для меня здесь и сейчас. И, поскольку лакмусом выступает Datsun on-DO, из которого я вылез минутой ранее, Гранте буквально с порога удается удивить.

Салон достойно собран и очень неплох эргономически. «Телевизора» теперь нет даже в топовых исполнениях. Впрочем, и к этой аудиосистеме с монохромным дисплеем можно прицепиться по Bluetooth. Четырехступенчатый автомат Jatco JF414Е лишь немногим моложе французкого DP0/DP2. Тем не менее это довольно способная и долговечная коробка.

Приборы — с фирменными оранжевыми акцентами. Радиальная оцифровка — на любителя, но лично я не вижу проблем.

На смену антикварному «девяточному» ручнику пришел современный — в красивой пластиковой «упаковке» и с нормальным усилием на кнопке.

Подрулевые рычажки Гранты за семь лет нисколько не изменились. Кстати, оцените качество их штамповки. И сравните с рычажками Датсуна.



Нет, передние двери по-прежнему открываются на сверхширокий угол и плохо фиксируются в промежуточном положении, так что задеть ими соседний автомобиль — пара пустяков. Нахваливая Гранту, я имею в виду интерьер. Здесь по-настоящему красивые приборы с фирменными оранжевыми акцентами, нарядная обивка сидений. Но главное — между этими сиденьями поселился правильный ручник. А рукоять on-DO будто сняли с «девятки».

Двухуровневый бардачок Гранты — что надо! И на подсветке экономить не стали.

За USB-слот непосредственно на консоли — спасибо! Вот только предназначен он в первую очередь для флешки с музыкой и телефон заряжает целую вечность. А вернее будет сказать — не позволяет батарее сесть.

Подобный бокс, вероятно, всё же лучше открытой ниши, но смотреть на него без улыбки непросто. «За проезд передаем!»

Внутренние дверные ручки — то немногое, что испортили при рестайлинге. Прежние можно было подцеплять вслепую и всеми пальцами. В нынешние попробуй попасть хоть двумя!



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Конечно, не всё однозначно. И все-таки на каждый «укус» Датсуна в рукаве у Лады находится «антидот». Набивка сидений не такая плотная, как в «японце»? Зато есть регулировка по высоте. Расстроились, что мультимедийке недоступен цветной тачскрин? Настроение поднимет USB-порт непосредственно на консоли. Для Гранты не пожалели плафона освещения в бардачке. Да и подрулевым рычажком поранишься едва ли.

Паразитных вибраций от работающего двигателя в Ладе теперь точно не больше, чем в Датсуне. Скажи я такое года четыре назад, был бы уволен за профнепригодность. Впрочем, не менее интересно другое: на бумаге 98‑сильный шестнадцатиклапанник способнее датсуновского мотора, но осязаемой разницы нет. Силовые агрегаты предельно близки как по части топливной экономичности, так и по динамике. И оба отлично ладят с коробкой.

Передние сиденья Гранты отлично выглядят, но спрофилированы без затей: кресла конкурентов удобнее. Регулировка по высоте — прерогатива исполнений Luxe и Luxe Prestige.

Три подголовника — хорошо, но третий пассажир в заднем ряду Гранты превращает поездку в ад. Водителю выше 190 см «за собой» неудобно.



В объеме багажника Лада (476 литров, по замерам ЗР) уступает Датсуну, но превосходит Renault. Под полом — полноразмерная запаска на стальном диске.

Дальнейшее сравнение двух седанов, выпускаемых АВТОВАЗом, еще скучнее, поскольку во всех оставшихся вопросах — паритет. Та же слабенькая шумоизоляция моторного отсека, тот же пустой руль, рвущийся из рук в колеях, и та же непробиваемая подвеска. Да-да! «Поливать» по буеракам можно одинаково смело как на Ладе, так и на Датсуне. У обоих клиренс — 170 мм, а передний бампер отделяют от земли аж 250 мм!

Неискушенным водителям Гранта понравится: автомат расторопен и деликатен, подвеска всеядна, а к пустому рулю и «мутному» приводу педали тормоза можно привыкнуть.

Металлическая защита поддона картера — дилерская опция. Дорожный просвет после установки уменьшается на два миллиметра ровно — до 168 мм (в таблице мы традиционно округляем значения до пяти единиц).



Итог? Внешность обновленной Гранты может нравиться или нет (особенно если вы еще не видели ее живьем), но факт остается фактом: именно она современнее, продуманнее, качественнее… и всё еще дешевле Датсуна on-DO. Добавьте сюда впятеро большее количество официальных сервисных центров, и поймете, почему Лада так сильно оторвалась от «японца» в нашей итоговой таблице.

Танцы на граблях

Renault Logan уверенно победил. Думаю, вы уже и без меня это поняли. Но всё же, прежде чем вы побежите к дилеру за машиной, я должен сообщить две не слишком приятные новости. Первая: в сравнимой комплектации Renault примерно на 200 000 рублей дороже конкурентов. Вторая: в нем полно недостатков! Работу над прошлогодним обновлением инженеры и маркетологи проводили, выплясывая на граблях.

Рестайлинг подарил Логану великолепный руль, но оставил без внимания старые неудачные решения (о них подробно — в подписях к фото). За неплохой мультимедийный комплекс LG с семидюймовым тачскрином просят доплатить 16 000 рублей. В нашей машине — четыре электрических стеклоподъемника, просто клавиши управления задними расположены на центральной консоли. Общефранцузская коробка DP2 (в девичестве — DP0) уходит корнями в девяностые. Это выливается в грубоватые переключения и повышенный городской расход. В пробках Logan может сжигать до 14–15 литров на сотню.

Колодцы логановских приборов симпатичны, но нечетная оцифровка спидометра неудобна с точки зрения контроля городских ограничений скорости. Особенно если вы привыкли ездить в режиме «+ 20 км/ч».

В нашей троице только климатический блок Renault имеет индикацию точных значений температуры. При этом скомпонован чересчур сложно. Горящая лампочка на кнопке активации конди­ционера означает, что он выключен. Как так?

Спицы нового руля вполне в состоянии приютить пару-тройку клавиш управления аудиосистемой. Но Renault продолжает подсовывать нам этот ­статичный пульт.



Лет десять назад в Renault могли с ухмылкой закрывать глаза на критику в адрес «первого» Логана. Альтернативы всё равно не было. Не нравится — освобождай очередь! Феноменально, что даже теперь, когда рынок седанов B‑класса поделили Kia Rio, Hyundai Solaris и Лада Гранта, а Logan с «жалкими» 30 000 машин в год барахтается в середине второй десятки, в Renault прислушиваются к клиентам вполýха.

Честное слово, если решил сэкономить на крышке зеркальца в водительском солнцезащитном козырьке, лучше отказаться и от зеркала. Периферическое зрение постоянно ловит в нем паразитные отражения, а это небезопасно.

Бардачок Логана с подсветкой, нишей для мелких вещей и даже держателем для ручки претендует на функциональность. При этом более-менее крупные вещи при открывании будут вываливаться в крышку или на пол.



Если смотреть поверхностно, прошлогодний рестайлинг неплох. Logan посвежел внешне и внутренне: обзавелся новым «оперением» и светодиодными ходовыми огнями, получил великолепный кожаный руль (Ладе и Датсуну эта опция недоступна) и избавил владельцев от необходимости ходить на заправку с нелепой крышкой горловины бензобака, поскольку теперь центральным замком блокируется весь лючок. Но копнешь глубже — и понимаешь: «это уже было в »Симпсонах”».

Клавиши обогрева сидений — по-прежнему на его основании (даже в соплатформенном Иксрее Cross их перенесли на консоль), управлять задними электростеклоподъемниками водитель вынужден перекидными «качелями» под климатическим блоком. Сам же блок скомпонован на редкость «не очень». И вот еще одна давняя беда: никчемные боковые зеркалá!

Сиденья Логана лучшие в тесте. Регулировка по высоте доступна богатым версиям — Drive и Style.

По запасу пространства сзади Logan — лидер. Здесь можно сидеть втроем. Да и рослый водитель без проблем устраивается «за собой».



У багажника Логана широкий (метровый!) проем, но большая погрузочная высота и сравнительно скромный на фоне конкурентов объем — 400 литров. В подполье — полноразмерная запаска, на которую зачем-то наклеили стикер с ограничением скорости.

При взгляде на нескромный ценник обилие подобных «нюансов» расстраивает еще сильнее. Но, справедливости ради, в более важных аспектах Logan лучше. В нем самое удобное сиденье водителя, наиболее просторный задний ряд, способный приютить троих взрослых и не превратить вояж в каторгу. Logan тише, приятнее в управлении и единственный в тесте не требует привыкания к приводу педали тóрмоза. Салон самый качественный. Стóит ли игра свеч?

Ждать от Логана драйверских откровений наивно, но вести его приятнее, чем парочку Лада/Datsun. Руль не пугает пустотой в околонулевой зоне. А еще Renault чуть тише.

Пластиковая защита поддона — базовое оснащение Логана во всех, даже самых доступных исполнениях. От земли ее отделяют 160 мм — это чуть меньше, чем просветы сегодняшних конкурентов.



Отвечать вы вновь должны сами. Сходите к дилеру, закажите тест-драйв, подумайте. Но если вам интересно мое мнение — я переплачивать за Logan не стал бы. Ведь даже если отказаться от боковых подушек безопасности и электрических зеркал, заменить климат-контроль кондиционером и забыть про добрый десяток мелких опций, всё равно разница в цене с Грантой и Датсуном будет очень солидной для машин этого класса — минимум 100 000 рублей.

Открывать и закрывать глаза Logan второго поколения выпускается и продается в России больше четырех лет, а в Европе — и вовсе шесть. Тем не менее, несмотря на многочисленные замечания владельцев и прессы, проблема маленьких боковых зеркал осталась нерешенной. На сегодняшний день они однозначно худшие в сегменте. На их фоне зеркалá Датсуна и особенно Гранты — само совершенство. Renault Logan

Лада Гранта

Datsun оn-DO



Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также ­потери при перепродаже машины.

DATSUN ON-DO RENAULT LOGAN ЛАДА ГРАНТА 7,78 9,26 6,95

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА DATSUN ON-DO RENAULT LOGAN Снаряженная / полная масса 1160 / 1560 кг 1160 / 1560 кг 1156 / 1600 кг Время разгона 0–100 км/ч 13,1 с 14,4 11,7 с Максимальная скорость 176 км/ч 166 км/ч 171 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 6,1 / 7,2 л / 100 км 10,4 / 6,1 / 7,7 л / 100 км 10,9 / 6,7 / 8,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 8 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1596 см³ 1598 см³ Мощность 72 кВт/98 л.с. при 5600 об/мин 64 кВт/87 л.с. при 5100 об/мин 75 кВт/102 л.с. при 5750 об/мин Крутящий момент 145 Н·м при 4000 об/мин 140 Н·м при 3800 об/мин 145 Н·м при 3750 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А4 А4 А4 Передаточные числа:

I / II / III / IV / з.х. 2,86 / 1,56 / 1,00 / 0,70 / 2,31 2,86 / 1,56 / 1,00 / 0,70 / 2,31 2,73 / 1,50 / 1,00 / 0,71 / 2,46 Главная передача 4,10 4,10 3,65 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая поперечная балка McPherson / упругая поперечная балка McPherson / упругая поперечная балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / барабанные дисковые, вентилируемые / барабанные дисковые, вентилируемые / барабанные Шины 185/55 R15 185/55 R15 185/65 R15

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) DATSUN ON-DO 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 60 ЛАДА ГРАНТА 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 301 RENAULT LOGAN 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 146

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ