Весной прошлого года два победителя конкурса читателей ЗР уехали из Москвы на призовых автомобилях. Это были Лады Весты SW в максимальной комплектации. Мы связались с победителями и узнали, как поживают машины.

В апреле минувшего года наш журнал вручил победителям читательского конкурса Гран-при «За рулем» два автомобиля. Призами стали универсалы Лада Веста SW в максимальной комплектации Luxe/Prestige — с боковыми подушками безопасности, мультимедийной системой, камерой заднего вида, климат-контролем, обогревом всех сидений и подлокотником.

Победители читательского конкурса Валерий Дунда и Павел Бакурков получили ключи из рук главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Машины превратили в настоящий эксклюзив. Раз уж вручали их в год 90-летия журнала «За рулем», не обошлось без специального декора. Универсалы украсили шильдиками на пятой двери, накладками на пороги и вышивкой на сиденьях с логотипом нашего издания. А чтобы Весты не оказались абсолютно идентичными, их изначально подобрали с разными вариантами отделки салона.

Одну машину выиграл Валерий Дунда, вторую — Павел Бакурков. Отправились Весты, кстати, в соседние регионы, Вологду и Кострому. Несмотря на уже имеющиеся во владении автомобили, наши читатели пообещали оставить призовые Лады у себя — и сдержали слово. Спустя девять месяцев мы связались с владельцами и узнали, как показали себя вазовские машины в повседневной эксплуатации.

Призовые Весты SW украшены оригинальным декором, превратившим серийные машины в эксклюзивные.

Валерий Дунда (г. Кострома):

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Веста проехала всего чуть больше 3000 км. В основном ездим по выходным до магазина. Летом — на дачу по грунтовке, местами раскисшей. Машина едет не хуже кроссоверов: ни днищем, ни бампером не задевает. В конце апреля устроили Весте пробег на северо-восток Костромской области, за 500 км в одну сторону. Застали разбитый асфальт, выбоины, снег и лед: к машине никаких претензий. Поломок не было, за исключением одного погнутого колеса. Слишком уж оно «мягкое».

Недостаток пока заметил только один. Ограничители хода дверей практически отсутствуют, при выходе из машины приходится их ловить, чтобы не приложить обо что-нибудь типа Лексуса. В целом машиной довольны: практичная, вместительная, стойкая к большой нагрузке, экономичная. Плюс кроссоверный дорожный просвет, что для российских условий очень важно.

Павел Бакурков (г. Вологда):

Проехали на Весте почти 13 тысяч километров. С полной уверенностью могу сказать, что автомобиль надежен и экономичен. Обращений по гарантии у нас не было, но периодически возникают стуки в районе левого колеса. Обратим на них внимание мастера во время предстоящего ТО. Единственной неприятностью стала небольшая авария, произошедшая буквально на днях, 10 января. О резко остановившуюся ГАЗель повредили капот. В целом автомобилем очень довольны, благодарим редакцию журнала «За рулем» за прекрасный подарок.

Весты под управлением новых владельцев отправляются в свою первую дальнюю дорогу.

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Как видите, впечатления наших читателей схожи с основной массой отзывов о Вестах: в целом надежна, экономична, с хорошим дорожным просветом. Легко гнущиеся колеса, слишком слабые ограничители дверей и периодические стуки в ходовой части — эти недочеты подмечают и другие владельцы. А мы очень рады, что подаренные редакцией автомобили не разочаровали.

У вас же есть возможность повторить судьбу прошлогодних победителей, поборовшись за новые призы. На этот раз разыгрываем Лады Гранты.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

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