Murano (заводской индекс Z52) в третий раз штурмует рынок — с устаревшей мультимедиасистемой и с новыми ценами.

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до нас обновки (например, новая мультимедиасистема и модернизированный V 6 с непосредственным впрыском вместо распределенного) так и не доехали

Murano

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Особого инфоповода для недавнего тест-драйва у его организаторов не было: машина обновилась на родном для себя американском рынке, однако. И все же кое-какие вести с полей пришли: производитель здорово переписал ценник на, обещая выгоду до 400 тыс. рублей. Итого 2 722 000 руб. за максимальное исполнение, оказавшееся на тесте. Речь, правда, о прошлогодних машинах (потому что новые недавно подорожали ), покупаемых в трейд-ин, да еще и при сдаче своего Ниссана.

И все же присмотримся к кроссоверу пристальнее. Пусть у нас на это всего пара дней путешествия из Москвы в Тулу и обратно. Тем более что здесь вот еще какое дело. Из трех дорогих ниссановских «проходимцев» на рынке нынче остался лишь один. Семиместный Pathfinder (в последнем поколении он лишился рамы) пал жертвой «внутреннего каннибализма» — так называют возникающие соперничество внутри одной марки. У Nissan было много планов на эту модель. Шутка ли, в Санкт-Петербурге даже локализовали сборку ее гибридной (!) версии. Но тут появился новый Murano, и «следопыта» вообще прекратили покупать: за весь 2017-й дилерам удалось продать лишь 1520 автомобилей.

Где себя уверенно чувствует Nissan Murano, так это на прямиках: мощный 249-сильный V6 легко устремляет кроссовер в горизонт.

А еще ранее сгинул рамный Patrol. И это на начавшем-то было восстанавливаться рынке!

Вы, наверное, подумали, что, лишившись такой компании, Murano заиграл первой скрипкой? Не совсем. Хотя, как сообщили «За рулем» в «Ниссан Мотор Рус», продажи кроссовера «планомерно растут» (за 2018 год продано 3409 единиц, что на 20% выше, чем годом ранее), до массовых им пока далековато. И, конечно, 20-процентный рост вряд ли назовешь «компенсацией морального вреда» от потерь Патфайндера с Патролом — их покупатели явно изменили японцам.

Чем же Murano не угодник? Безоговорочно могу признать лишь то, что внешне он удался. В своей недавней заметке про Lexus RX я даже сравнивал профили «земляков» из-за схожей задней парящей стойки. Причем сравнение это, разумеется, было в пользу Ниссана. Прочие его «плюсы» — с оговорками. Потому что даже коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,31, как у иных спорткаров, сыграл с Murano злую шутку — жижа с ветрового стекла встречным потоком воздуха тут же норовит испачкать стекла боковые, ухудшая видимость в зеркалах.

Интерьер Nissan Murano в целом выглядит неплохо. Особенно в таком бежевом исполнении. Не вполне практично, но смотрибельно. И отделка на уровне. Смутила лишь подгонка деталей местами. К примеру, между торпедо и картой закрытой двери пролезет палец.

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Или вот еще. Когда мы говорим о легендарном 3,5-литровом VQ35 под капотом (я уже сбился со счета, сколько раз он побеждал в своей «весовой категории» в конкурсе Engine of the Year), то должны понимать пару моментов. Во-первых, из-за минимальных обновлений, которые этот движок пережил за последние лет этак десять (с Z51 он попросту перекочевал как был), у нас на приборке по-прежнему солидный расход топлива. По трассе расходомер ниже 12 л/100 км загнать никак не удалось. А во-вторых, даже несмотря на доработки вариатора за счет снижения трения в подшипниках и уменьшения объема масляной ванны, разгон за 8,2 секунд до 100 км/ч все еще никак не назовешь сногсшибательным — ньютон-метры, похоже, блуждают где-то в лабиринтах трансмиссии.

С управляемостью тоже не все в порядке. Да, в арках красуются эффектные 20-дюймовые колеса (тут конкуренты отдыхают!), но руль отчего-то все равно с невнятным «нулем», хотя и с выверенным реактивным усилием. Одна из причин, надо полагать, кроется в шинах Yokohama Geolandar I/T—S 235/55 R20 (между прочим, почти 11 тысяч рублей за баллон). Они же успешно противодействуют штатной системе активного шумоподавления с использованием 11 динамиков Bose — с таким-то протектором да по нашим дорогам не справится никакой электронный помощник. Нет, в салоне Murano вполне можно услышать друг друга. Просто, начитавшись брошюр, ожидаешь большего эффекта от крутой функции, что ли.

Те самые шины Yokohama Geolandar I/T-S 235/55 R20, что наделали немало шума. С таким протектором их стихия — снегопад.

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И, раз уж мы незаметно пробрались в салон, нельзя пройти мимо новых сидений. С ними ниссановцы здорово заморочились: десять лет разрабатывали и тестировали кресла на фокус-группах из мужчин и женщин разного роста и телосложения. В расчет шли 14 точек нагрузки, забирались пробы крови на предмет уровня молочной кислоты, которая закисляет мышцы (знаю это как бегун со стажем) и приводит к их усталости. Удивительным образом, проехав почти 400 км за пару дней, я так и не понял, какая часть тела при езде нагружается больше всего — вес просто распределился согласно фирменной технологии Zero Gravity («нулевая гравитация»). Даже короткие подушки сидений, вызывавшие поначалу недоумение, не нарушили удобства.

А вот что напрашивается на замену, так это морально устаревшая мультимедийная система. В ней нет поддержки Car Play и Android Auto — лишь невнятная навигация, кружившая нас по Туле в поисках выезда, да огрехи с русификацией (см. фото ниже). Даже младшим X-Trail и Qashqai положена в качестве опции поддержка Яндекс Авто. В Murano же, по признаниям ниссановцев, ее прикрутить пока не удается — из-за закрытой CAN-шины и невозможности приладить дорогую акустику от Bose.

Русификация меню прошла не без огрехов. Недолго рыская, нашел такой вот перл. Я выбрал «Да» и по итогу получил как громкую связь, так и музыку через bluetooth. Так что тут к чему?

Подготовился ли Murano к русской зиме? Сполна. Правда, и тут с оговорками. Скажем, ветровое стекло подогревается лишь в зоне покоя стеклоочистителей, а дистанционный запуск двигателя доступен лишь на расстоянии до 60 метров. Так что паркуйтесь поближе к дому! Зато, если все настроить правильно, по приходу вас встретит уютная атмосфера — прогреется салон, сиденья и даже обод руля.

И конечно, в машине за три миллиона просто обязан быть адаптивный круиз-контроль вместо устаревшего обычного! Ну нельзя же так, братцы, даже в гольф-классе он уже — норма! Вы же научили Murano следить за трафиком за кормой при движении задним ходом, в чем проблема с машинами спереди?

Вот и остается в сухом остатке вариант «и хочется, и колется». Взглянешь на Nissan Murano, и этот черт вонзается своим образом в твое сердце. А начинаешь углубляться в детали, натыкаешься на червоточинку.

Кто на «новенького»?

Обновленный Kia Sorento Prime

Хорошо, а что, если сравнить нашего подопечного с конкурентами. В первую очередь на ум приходит корейская парочка Kia Sorento Prime/Hyundai Santa Fe. У первого в арсенале как раз есть топовая полноприводная версия с 249-сильным 3.5 V6, работающая в паре с 8-ступенчатым фирменным автоматом. В максимальном исполнении GT Line автомобиль 2018 модельного года обойдется в те же 2,7 миллиона. Машина со светодиодной оптикой по кругу будет «обута» в 19-дюймовые колеса, в отделанном кожей салоне вы обнаружите также проекционный дисплей, коего нет у «японца» даже за доплату. Современная мультимедиасистема с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Car Play и Android Auto передает звуки через 8 динамиков Harman Kardon. А за лучшую управляемость отвечает установленный на рулевой рейке электроусилитель.

Новый Hyundai Santa Fe

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Но если уж искать соперника по одежке, то новое поколение Hyundai Santa Fe будет более точным попаданием. Появилось оно аккурат под занавес прошлого года и уже встречается на наших дорогах. Почему? Корейцы круто перелопатили внешний облик и внутреннее убранство кроссовера. Правда, пока так и не снабдили его мотором помощнее, поэтому топовым для «Санты» все еще остается 2,2-литровый дизель мощностью 200 л.с., отчего и разгон неважный — 9,4 с до 100 км/ч.

Впрочем, этот семиместный «семьянин» (в базе — пять мест) не про гонки. Зимой он даже в городе будет расходовать до 12 л/100 км. В богатом исполнении High—tech (от 2 749 000 руб.) вы можете расслабиться в пробке — за вас автомобилем будет управлять электронный помощник. И даже во время движения по шоссе — за счет ассистента удержания автомобиля в полосе.