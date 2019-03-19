Подержанные отечественные автомобили стоят недорого, а потому отлично подходят для различного рода тюнинга. ЗР собрал самые интересные проекты стилизации под иностранные модели. Например, Гелендваген из Нивы и Хаммер из ГАЗ-66.

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В СССР выбор покупателей был ограничен несколькими моделями. Да и то купить ВАЗ или Москвич было за счастье. Машины холили и лелеяли. Многие нехитрым тюнингом приближали их внешность к виду иномарки (как казалось владельцам).

Кто-то ставил диковинные тогда кассетные магнитолы, кто-то умудрялся раздобыть легкосплавные колеса. Это же шик!

Но кузовные переделки были крайне редки — не было ни соответствующих материалов, ни оборудования. Зато сейчас реплик под иномарки — хоть отбавляй.

Самые яркие и интересные образцы такого тюнинга смотрите в галерее ниже.

А уж что творят с нашими УАЗами иностранцы!.. Примеры — по ссылке.

10 зарубежных клонов Лад, УАЗов и ГАЗов вы найдете в этой публикации.

Эволюцию советского и раннего российского тюнинга можно проследить тут.

Диковинные автомобили — такие, как этот десятиколесный пикап, — любят и арабские шейхи.

Фото: из архива автора