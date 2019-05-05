90-е возвращаются: теперь парковщики стреляют в водителей

Конфликт сотрудника Московского паркинга (АМПП) и автомобилиста, который, припарковавшись на тротуаре напротив медицинского центра, прикрыл номер машины бумажкой, закончился нетрадиционно: сотрудник государственной организации выстрелил в гражданина из газового пистолета. Как мы дожили до вооруженного противостояния водителей и парковщиков и что будет дальше — давайте обсудим вместе с экспертом «За рулем».

Петр Шкуматов

Сотрудник АМПП выполнял свои служебные обязанности, фотографируя номерá автомобилей на платной парковке.

Увидев автомобиль, припаркованный с нарушением, сотрудник снял с номерного знака бумажку и начал фотографировать машину на личный смартфон. Спустя 40 секунд к нему подошел водитель автомобиля и, оскорбляя сотрудника, потребовал удалить фотографии. Закончился диалог плевком водителя в сторону служащего Моспаркинга. А дальше…

Сотрудник АМПП вытащил пистолет (как потом ока­залось, газовый) и направил в сторону водителя. Началась перебранка — ролик об этом легко найти на Youtube.

Водитель попытался сфотографировать на телефон сотрудника Моспаркинга и его нагрудный жетон. После чего набрал 112, ведь ситуация, когда сотрудник государственной организации угрожает пистолетом, из ряда вон выходящая и требует срочного вмешательства полиции.

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Однако полиции служащий Московского паркинга не стал дожидаться и спешно покинул место конфликта. Водитель попытался догнать его, но парковщик без предупреждения выстрелил ему в лицо и дал дёру. Далеко парковщик убежать не сумел: кто-то из прохожих повалил его на землю и держал до прибытия полицейских.

Ситуация чудовищная. Начнем с того, что сотрудник АМПП — это не полицейский, не инспектор ГИБДД. Наличие униформы, жетона и некоторых полномочий вовсе не приравнивает его в правах и обязанностях к сотрудникам полиции. Его дело маленькое — проверять оплату парковки там, где она организована. Всё! Выискивание машин на тротуарах или газонах, воспитание водителей, выписывание штрафов не входило и не входит в его служебные обязанности.

Сотрудники АМПП — гражданские служащие, они не вооружены. Пистолет, пусть даже и газовый, - самодеятельность парковщика. Представьте себе, что вы пришли в МФЦ, возникла перебранка по поводу начислений ЖКХ, а сотрудник взял и выстрелил вам в лицо из газового пистолета. Юридически это аналогичная ситуация. Надеюсь, полиция даст правовую оценку действиям обеих сторон.

Водитель, понятное дело, хам. Но даже в хама недопустимо стрелять из газового пистолета. Сотрудник Московского паркинга был обязан действовать по закону, ибо жизни его ничто не угрожало. Да, неприятно, когда тебя оскорбляют. Но надо звонить в полицию и писать заявление (тем паче что есть запись видеорегистратора), а не угрожать стволом средь бела дня и стрелять в лицо без наличия видимых угроз.

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Итак, некоторые сотрудники ГКУ «АМПП» дошли до такой степени вседозволенности, что позволяют себе не только самовольное ношение оружия на работе, но и стрельбу в непонравившихся людей. Почему никто не контролирует соблюдение должностной инструкции сотрудниками? Почему никто не контролирует наличие оружия у парковщиков? Поскольку оружие было применено в рабочее время, часть ответственности ложится и на работодателя этого парковщика. Не пора ли разобраться в деятельности самогó Моспаркинга? Но еще больше меня поразило другое. Многие, как выяснилось из комментариев в социальных сетях, прямо-таки жаждут возвращения суровых времен и оправдывают действия парковщика лишь на основании того, что водитель повел себя по-хамски. Люди, вы правда всерьез хотите, чтобы конфликты на парковке (вне зависимости от степени правоты любой стороны) заканчивались применением оружия? Что это, как не рецидив махрового беззакония и реализация права сильного, которое причудливо трансформировалось в ситуацию признания частью общества безусловной правоты любого чиновника, даже такого мелкого, как рядовой сотрудник Моспаркинга?

Разве вы не понимаете, что ящик Пандоры нельзя приоткрыть лишь чуть-чуть? Он приведет нас всех к известным из нашей истории событиям. Потом будет уже поздно пить минеральную воду известной марки.

Когда звонит колокол, не спрашивай, по ком он звонит. Он звонит по тебе.

Автор: Петр Шкуматов