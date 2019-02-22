Шпана на дорогах: в Москве избили парковщиков

Пострадавшими оказались пеший инспектор и его начальник. Против хулигана возбудили уголовное дело.

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Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. «23 января по факту нападения на пешего инспектора ГКУ „АМПП“ и его руководителя было возбуждено уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои). Нападавшим грозит до двух лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Само нападение произошло 26 декабря на ул. Кожевнической. Пеший инспектор очистил от снега государственный номер и сфотографировал машину устройством фотофиксации.

В этот момент к нему подошли неизвестные и напали на него и его руководителя, который осуществлял контроль работы.

Очевидцы вызвали наряд полиции и скорую помощь. В больнице одному из пострадавших оказали медицинскую помощь. Оба сотрудника подали заявления в полицию.

«Как правило, нападения на наших сотрудников совершают владельцы премиальных марок автомобилей. Чаще всего это происходит тогда, когда пешие инспекторы освобождают номера автомобилей от посторонних предметов, мешающих произвести фотофиксацию. Эта работа относится к должностным обязанностям сотрудников, и те, кто пытается причинить вред их здоровью, будут нести полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — привели агентству «Москва» слова заместителя генерального директора ГКУ «АМПП» Андрея Головатюка.

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Фото: ИТАР/ТАСС