Уникальные модели: 11 автомобилей с двумя моторами

Такие машины во имя роста мощности и скорости строили в разные времена и в разных странах. Как правило, это были единичные экспериментальные или гоночные образцы. Но во Франции и в СССР двухмоторные автомобили даже поставили на конвейер.

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Вообще-то, теперь мы уже привыкли к двух- и даже трехмоторным автомобилям.

Но в данном случае речь не о гибридах, которые, к слову, тоже изобрели более ста лет назад и в которых основной — бензиновый или дизельный двигатель, а в подмогу ему работают один или пара электромоторов.

В галерее ниже — экзотические конструкции... с двумя двигателями внутреннего сгорания!

Уникальные модели: 11 автомобилей с двумя моторами


  • Как советские автомобили переделывали за рубежом, читайте тут.
  • 13 неизвестных фактов из истории советского автопрома мы собрали в этой публикации.
  • Про гибрид УАЗа с ГАЗом и другие малоизвестные серийные модели времен СССР — здесь.
  • 15 Жигулей, которые мало кто видел, — тут.
  • 15 самых редких иномарок в СССР смотрите по этой ссылке.

Фото: из архива автора

Уникальные модели: 11 автомобилей с двумя моторами
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