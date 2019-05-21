Уникальные модели: 11 автомобилей с двумя моторами

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Вообще-то, теперь мы уже привыкли к двух- и даже трехмоторным автомобилям.
Но в данном случае речь не о гибридах, которые, к слову, тоже изобрели более ста лет назад и в которых основной — бензиновый или дизельный двигатель, а в подмогу ему работают один или пара электромоторов.
В галерее ниже — экзотические конструкции... с двумя двигателями внутреннего сгорания!
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Фото: из архива автора
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