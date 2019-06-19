В нашей стране всегда в чести были седаны. Их любили при Советском Союзе, любят и сейчас. Только вот странно, что за все эти годы на основе седанов ни один из заводов так и не сделал удлиненную версию — лимузин.
Да, для высшего руководства такого рода машины производились, но то были штучные экземпляры, поэтому они не в счет.
И только появившиеся с распадом СССР фирмочки (а то и просто частники) начали переделывать седаны в лимузины. У кого-то это получалось весьма неплохо, а чьи-то поделки ничего, кроме улыбки, не вызывают.
Мы подготовили для вас десятку самых ярких и безбашенных проектов — смотрите галерею ниже.
- Фотоподборку 15 уникальных отечественных автомобилей смотрите тут.
- Полная история первого советского лимузина ЗИС-101 — в этой публикации.
- 20+ примеров «русского тюнинга» вы найдете по этой ссылке.
- 15 машин-самоделок времен СССР — тут.
- Автоаксессуары из прошлого — здесь.
- Чудо-тачки из подручных средств мы собрали тут.
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