Думаете, лимузин — это обязательно чопорный автомобиль черного цвета? А вот и нет! И вы сейчас в этом сможете убедиться. Кстати, среди фотографий реальных машин есть одна подделка. Сможете ее найти?

В нашей стране всегда в чести были седаны. Их любили при Советском Союзе, любят и сейчас. Только вот странно, что за все эти годы на основе седанов ни один из заводов так и не сделал удлиненную версию — лимузин.

Да, для высшего руководства такого рода машины производились, но то были штучные экземпляры, поэтому они не в счет.

И только появившиеся с распадом СССР фирмочки (а то и просто частники) начали переделывать седаны в лимузины. У кого-то это получалось весьма неплохо, а чьи-то поделки ничего, кроме улыбки, не вызывают.

Мы подготовили для вас десятку самых ярких и безбашенных проектов — смотрите галерею ниже.