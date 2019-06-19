10 самых зачетных лимузинов на базе отечественных машин (один фейк!) — журнал За рулем

Лимузины из Лад, Москвичей, Волг и Запорожцев — 10 самых удивительных

Думаете, лимузин — это обязательно чопорный автомобиль черного цвета? А вот и нет! И вы сейчас в этом сможете убедиться. Кстати, среди фотографий реальных машин есть одна подделка. Сможете ее найти?

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В нашей стране всегда в чести были седаны. Их любили при Советском Союзе, любят и сейчас. Только вот странно, что за все эти годы на основе седанов ни один из заводов так и не сделал удлиненную версию — лимузин.

Да, для высшего руководства такого рода машины производились, но то были штучные экземпляры, поэтому они не в счет.

И только появившиеся с распадом СССР фирмочки (а то и просто частники) начали переделывать седаны в лимузины. У кого-то это получалось весьма неплохо, а чьи-то поделки ничего, кроме улыбки, не вызывают.

Мы подготовили для вас десятку самых ярких и безбашенных проектов — смотрите галерею ниже.

Лимузины из Лад, Москвичей, Волг и Запорожцев — 10 самых удивительных

  • Фотоподборку 15 уникальных отечественных автомобилей смотрите тут.
  • Полная история первого советского лимузина ЗИС-101 — в этой публикации.
  • 20+ примеров «русского тюнинга» вы найдете по этой ссылке.
  • 15 машин-самоделок времен СССР — тут.
  • Автоаксессуары из прошлого — здесь.
  • Чудо-тачки из подручных средств мы собрали тут.

    Фото: из архива автора

Лимузины из Лад, Москвичей, Волг и Запорожцев — 10 самых удивительных
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