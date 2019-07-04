Как разводят покупателей: автомобиль по доверенности

Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском. И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон. Нечистые на руку продавцы не дремлют и постоянно совершенствуют методы изъятия денег у населения. Вместе с юристом мы рассмотрели различные спорные ситуации и выяснили, когда стоит ввязываться в сделку, а когда лучше этого не делать.

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Типичная история: на сделку с вами, покупателем автомобиля, приезжает шустрый гражданин, который заявляет, что он близкий родственник собственника. Сам владелец присутствовать при продаже не сможет — он в командировке/за границей/заболел (нужное подчеркнуть).

В одном случае у продавца на руках есть только так называемая генеральная доверенность, в которой предусматривается право продажи автомобиля, в другом он может просто предложить расписаться за собственника авто в договоре купли-продажи. Как бы там ни было, соглашаясь передать деньги такому продавцу, покупатель серьезно рискует. По факту автомобиль может числиться в угоне, быть с аннулированным учетом и тому подобное. Не исключено также, что его собственник сейчас как раз через суд делит имущество с супругой. А что, если он и вовсе недавно умер, и тогда сделка купли-продажи окажется недействительной. В этом случае новоиспеченному покупателю придется познакомиться уже с реальными родственниками прежнего владельца — ведь они наверняка захотят получить то, что причитается им по закону.

Тревожный звонок: отсутствие на сделке фактического собственника авто, который указан в ПТС; продавец предъявляет вам генеральную доверенность от собственника, заверенную нотариусом.

Рекомендации юриста:

Сергей Радько, адвокат движения «Свобода выбора»

— Мой совет всем автомобилистам: никогда не покупайте автомобиль по доверенности, а также у лица, действующего по доверенности от собственника. Потому что доверенность — это не переход права собственности на автомобиль, это право пользования им. Условно говоря, вам просто дали машину покататься. Проданный по доверенности автомобиль продолжает «висеть» на предыдущем собственнике в базе ГИБДД, так что такой документ, по сути, ничего не означает.

Кроме того, собственник авто может отозвать доверенность хоть через пять минут после того, как продавцом были получены деньги от покупателя. Конечно, по закону тот, кто отменил доверенность, обязан уведомить об этом ГИБДД и нового хозяина машины. Но наши суды к этому вопросу подходят довольно странно. Их логика такова: если доверенность была отменена, следовательно, сделка купли-продажи недействительна. Налицо необоснованное обогащение. Можно попробовать взыскать уплаченные деньги через суд, но это очень длительная и затратная процедура.