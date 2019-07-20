8 любимых автомобилей безумной телезвезды Ричарда Хаммонда Он бился за рулем чаще всех телеведущих и даже некоторых гонщиков, но это не останавливает Хаммонда. В его личном гараже машины от американских маслкаров до европейских внедорожников — телеведущего постоянно бросает из крайности в крайность. Две мойки по цене одной: вот как можно утопить Мерседес Эта автовладелица вымыла свой кроссовер дважды, выскочив из ворот автомойки прямиком в реку. Водителям рассказали об ошибках на платных парковках А заодно напомнили, что на штраф за неоплату парковки скидка не распространяется.