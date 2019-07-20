Газовое топливо — 1 аргумент за и 9 против — журнал За рулем

Газовое топливо — одно достоинство и куча недостатков

Газ дешевле бензина. Что плюс. Но недостатки этого топлива способны перечеркнуть даже выигрыш в деньгах.

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Любители газового топлива взахлеб готовы рассказывать о его преимуществах перед прочими видами топлива. Основной аргумент «за» очевиден: сегодня цены на газ почти на 80% ниже бензино-соляровых. Однако же айсберг — это не только его торчащая макушка. И если заглянуть поглубже, то набегут следующие доводы «против».

  • Регистрация. Режим типа «Купил и установил» сегодня не работает: владельцу переделанного под газ автомобиля предстоит хождение по инстанциям, которые должны узаконить его переделки. А это — время, нервы и деньги.
  • Игра не стоит свеч. Конечно, переход на более дешевое топливо должен себя оправдать финансово. Но это происходит только при солидных пробегах автомобиля — например, в режиме такси. Дачник, который несколько раз в году ездит туда-сюда, не отобьет затраты никогда.
  • Не продать! Когда захотите расстаться с машиной, то сразу увидите: желающих приобрести ее за хорошие деньги не найдется. И не пытайтесь скручивать одометр: все прекрасно понимают, что «газовую» машину всю жизнь гоняли в хвост и в гриву, а потому ее пробег не может быть маленьким. Снимать перед продажей газовую аппаратуру тоже глупо: следы всегда остаются. А сегодня это просто бессмысленно: по документам-то она числится как переделанная под газ! Так что снижайте цену — и сильно!
  • Губим двигатель. Что бы там ни говорили любители газового топлива, а наш опыт показывает: в моторе, переведенном на газ, подгорают седла и клапаны. Готовьтесь к ремонту!
  • Нет заправок. Заправки, конечно, есть, но их настолько мало, что их как бы и нет. И если обладатель бензинового авто всегда имеет выбор, где и почем заправиться, то владелец газовой машины свободы действий не имеет.
  • Вонь. Все газовые машины, извините, воняют. Даже если их владельцы придерживаются иного мнения.
  • Паркинги. Ни в один приличный подземный паркинг вас больше не пустят — и правильно сделают. Пропан-бутан любит скапливаться где-то внизу, а это чревато катастрофой.
  • Гарантия. Переоборудованный для езды на газе автомобиль лишится гарантии по многим узлам и агрегатам. Вследствие этого на газ переводят преимущественно неновые машины.
  • Багажник. Нормального багажника у вас больше не будет: в нем поселится огромный баллон. Отныне поклажу будете возить в салоне… Ну или ездить без запаски, но с тороидальным баллоном.

Всех, желающих продолжить или оспорить наш перечень, приглашаем высказаться.

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