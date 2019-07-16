Много лет спустя... Chevrolet Niva стала надежнее. Или нет?

— В материале «Chevrolet Niva: полный список ее косяков» вы отметили: «… сломаться может что угодно и когда угодно». Может, заводу просто выгоднее производить относительно дешевую ломучую машину, чем пытаться применять нормальные запчасти, которые поднимают ее себестоимость?
— «Шнива» последних лет выпуска не такая уж и ломучая. Известны экземпляры, без нареканий отходившие 100 000 км (а при таком пробеге уже начинает сказываться естественный износ).
Завод ежегодно понемногу повышал качество многих деталей и узлов. И машину, у которой скверная репутация клинической развалюхи, вряд ли покупали бы такими тиражами.
Учтите, что рынок нивовских запчастей насыщен дешевыми суррогатами от мутных производителей — и вот как раз эти детали могут сломаться в любой момент.
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