Шевроле Нива — обсуждение на форуме — журнал За рулем

Много лет спустя... Chevrolet Niva стала надежнее. Или нет?

Статья о недостатках популярного внедорожника отечественной сборки стала предметом дискуссии и даже подтолкнула некоторых участников на далеко идущие выводы. Продолжим разговор?

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

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Обновленная Chevrolet Niva: тест на шум и расход

— В материале «Chevrolet Niva: полный список ее косяков» вы отметили: «… сломаться может что угодно и когда угодно». Может, заводу просто выгоднее производить относительно дешевую ломучую машину, чем пытаться применять нормальные запчасти, которые поднимают ее себестоимость?

— «Шнива» последних лет выпуска не такая уж и ломучая. Известны экземпляры, без нареканий отходившие 100 000 км (а при таком пробеге уже начинает сказываться естественный износ).

Завод ежегодно понемногу повышал качество многих деталей и узлов. И машину, у которой скверная репутация клинической развалюхи, вряд ли покупали бы такими тиражами.

Учтите, что рынок нивовских запчастей насыщен дешевыми суррогатами от мутных производителей — и вот как раз эти детали могут сломаться в любой момент.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! 

  • Какой будет новая Шевроле Нива, читайте тут.
  • Самое интересное с форума «За рулем» вы найдете по этой ссылке.

Фото: GM-AVTOVAZ
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Отзывы о Chevrolet Niva (15)

Chevrolet 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

дорожный просвет,компактный автомобиль

Недостатки:

маломощный двигатель,сборка печки отвратительная,обдув ног не регулируется,зимой ноги замерзают,всевозможные сальники не так просто менять и дорого это и часто,раздатка включается не всегда.

Комментарий:

Увеличить контроль со стороны руководства за сборкой данного автомобиля.Установить двигатель объёмом 1,8 л.с.мощностью 122 л.с.

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