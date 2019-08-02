Стоимость бензина с начала века выросла примерно в 20 раз. О зарплате этого не скажешь. Но массового отказа от личного транспорта не произошло. И, судя по всему, не предвидится. Эксперт «За рулем» разобрался в причинах этого явления.

— Ой, когда всё это кончится?

— Никогда!.. А что ты, собственно, имеешь в виду?!

Из к/ф «Берегись автомобиля»

Двадцать лет назад литр бензина АИ-92 стоил, по данным Росстата, в среднем 2 рубля 15 копеек. Сегодняшняя цена — сами знаете: раз эдак в 20 побольше.

Средняя зарплата, согласно данным того же Росстата, за указанный период выросла, представьте себе, сильнее: примерно с 1500 до 42 000 рублей! Но к этим цифрам у меня особого доверия нет. Потому что ценники на АЗС — это реальность, факт. А вот ссылки на чьи-то доходы, которые я все равно не могу проверить, — это просто некая статистика. Как говорится, факты — вещь упрямая, но статистика гораздо сговорчивее.

Возможно, что сам по себе бензин и не является лидером по скорости подорожания: цены растут и на электроэнергию, и почти на всё остальное. Однако именно по бензину почти каждый год россиянам задают один и тот же вопрос: какой ценник на АЗС заставит вас отказаться от поездок на автомобиле?

Ради интереса порылся в старых публикациях на эту тему. И вот что заявляли в 2011 году наши респонденты. От поездок на своей машине восемь лет назад готовы были отказаться:

Материалы по теме Вас заставят продать автомобиль. И я знаю, кто конкретно

23% опрошенных, если цена литра будет выше 30 ₽;

17% при цене свыше 40 ₽;

7% при стоимости бензина свыше 50 ₽;

4% при цене выше 60 ₽.

Аналогичная картина была и 20 лет назад — с той разницей, что планка предельной, по тем временам, цены была ниже. Но итог мы видим: от автомобиля, в общем-то, никто не отказывается — ни тогда, ни сейчас. И что-то мне подсказывает, что и 100 ₽ за литр не станут точкой массового невозврата россиян к личной машине.

Данные компании Форд это подтверждают. 72% опрошенных заявили, что не откажутся от личной машины ни в пользу общественного транспорта, ни даже в пользу каршеринга. При этом большинство россиян видит себя за рулем личного автомобиля даже через 10 лет.

Неужели всем наплевать на цену топлива? Вряд ли. Причины упертости, на мой взгляд, у всех разные. У одних денег действительно полно — категории таких граждан неплохо известны. У других превалируют амбиции — мол, буду помирать, но в автобус не сяду. А вот третьим, четвертым и пятым просто некуда деваться: работа далеко от дома, ребенка надо куда-то возить, автобусы вымерли и т.п.

Впрочем, я убежден, что отказ от личного автомобиля все равно не за горами — и не только из-за дорогущего бензина. Сегодня машиной становится неудобно и невыгодно пользоваться, причем не только у нас. Не случайно в том же Париже центр города уверенно занимают самокаты и прочие сегвеи. За океаном и в Европе люди стали отказываться от получения водительских прав. Они почувствовали, что машина становится балластом, пожирающим время и деньги. А имиджевая составляющая (типа «у меня есть автомобиль — значит, я крутой!») там давно сошла на нет — то же происходит и у нас. И молодежь давно уже не ставит личный автомобиль на первое место в жизненных приоритетах.

Любопытно, что даже поездки на такси, когда-то казавшиеся излишеством для богатых, сегодня порой оказываются выгоднее содержания собственного экипажа. Успешное развитие каршеринга в мегаполисах также говорит о том, что без личной машины в ряде случаев вполне можно обойтись. Так проще и дешевле.

А те, кто прекрасно видит создавшиеся сложности, но при этом не мыслит себя без автомобиля, обычно поступают просто: максимально сокращают число поездок за рулем, оставляя машину разве что для вылазок по выходным дням. Именно такая участь когда-то была уготовлена лошади.