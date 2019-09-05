7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер

Зачем до сих пор производят заднеприводные машины, если передний привод давно доказал свое превосходство? Не все так однозначно — плюсы есть и у заднего!

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Интересно, многие ли современные автовладельцы почувствуют, если старик Хоттабыч вдруг похохмит над их машиной и быстренько поменяет передний привод на задний? Или наоборот — задний на передний: неважно...

Возьму на себя смелость заявить, что подавляющее большинство обыкновенных наездников и наездниц ничего не поймет. Во всяком случае, ничего не поймет сразу — особенно, если под колесами сухой асфальт без гололёдов. Со временем — возможно, а так, в обычной ситуации — вряд ли. За исключением какого-нибудь сумасшедшего дрифтера, который ежесекундно совершенствует «квалификацию», а потому сразу почует, что дым повалил откуда-то «не оттуда»…

Почему в массовой нише передний привод сегодня одержал убедительную победу над задним, написано и сказано многое. Фактически серийный задний привод стал редкостью. Тем не менее такие машины до сих пор производят: на них есть устойчивый спрос. Причин этого явления я вижу несколько.

«Классика» против массовости

Задний привод не зря называют классическим: сегодня это отдельная ниша рынка как раз для тех, кто нарочито чурается ширпотреба. Именно для них выпускают машины Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Bentley… Цена производства здесь роли не играет — это не бюджетный сектор. При этом задний привод автоматически становится как бы частью имиджа таких автомобилей — мощных, комфортабельных и солидных. Как и подобает классике, которой надлежит слыть вечной.

Разворачивайся в марше

Переднеприводный автомобиль всегда уступит такому же заднеприводному в маневренности. И все потому, что его радиус поворота, ограниченный углом поворота ШРУСов, всегда будет несколько больше, чем у соперника. Поэтому в тесном дворе или на узкой дороге на заднем приводе будет легче развернуться. Пустячок, конечно, но приятно.

Инстинкты

Апологеты заднего привода убеждены, что их машины безопаснее — особенно для непродвинутых водителей. Объясняется это тем, что при попытке автомобиля сорваться в занос неопытный водитель машинально убирает ногу с правой педали. Мол, виноват — больше не буду! На переднем приводе так лучше не делать: машину смогут вытащить именно передние ведущие колеса.

Я бы не назвал возможность участие в подобных состязаниях преимуществом, но многие считают именно так.

Умный в гору

При прочих равных условиях заднеприводный автомобиль охотнее поедет в гору, чем переднеприводный. Увеличение нагрузки на заднюю ось улучшает сцепление шин с дорожным покрытием, помогая взбираться на более крутые участки местности, чем способен будет одолеть передний привод. Тот же эффект сказывается и при разгоне автомобиля, который как бы приседает перед рывком.

Освобожденный руль

Приверженцы заднего привода утверждают, что рулевое колесо в их автомобилях ведет себя совсем не так, как в переднеприводных собратьях. Причина в том, что на него не передаются никакие силы или моменты, которыми грешат приводы передних колес. В нормальных современных автомобилях почувствовать это довольно проблематично, но не будем спорить.

Обслуживание

У заднеприводной машины нет такой тесноты под капотом, как у переднеприводной. Ее передняя подвеска проще и, как правило, дешевле в ремонте, чем у переднеприводной машины аналогичного уровня.

Шинное равенство

На заднеприводных автомобилях цины изнашиваются равномернее, чем на переднеприводных. Это объяснимо: на ведущие передние колеса воздействуют как поперечные нагрузки при вхождении в повороты, так и продольные — при разгонах.