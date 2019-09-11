Они вернулись: 11 знаменитых марок, которые воскресли

Многие до сих пор ностальгируют по автомобилям Москвич, Волга или, скажем, Чайка, но едва ли кто-то возьмется сейчас подарить вторую жизнь хоть одной из этих марок. Однако за рубежом подход часто другой.

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Многие всемирно известные имена, которые некогда произносили с придыханием, по экономическим или политическим причинам стали достоянием истории. Но поскольку память о них грела сердца автомобильных гурманов, находились те, кто пытался возродить легендарную марку. Иногда (хотя и нечасто) — успешно.

1. Stutz

Первыми по этому пути пошли американцы. Еще в 1968-м знаменитый дизайнер Вирджил Экснер вспомнил о знаменитых некогда автомобилях Stutz, которые выпускали с 1911 по 1939 годы. Новый Stutz под прославленным еще в начале ХХ столетия именем Bearcat получил смелый и уж точно не банальный дизайн. При этом машина базировалась на серийных шасси концерна GM. Позднее под именем Diplomatica выпускали и четырехдверный седан. Жутко дорогие автомобили покупали в основном представители артистической богемы, например Фрэнк Синатра. Мелкосерийное производство вели четверть века, но в 1995-м марка Stutz вновь прекратила существование.

Stutz Bearcat 1911 и 1992 годов.

2. Datsun

Имя Datsun после Второй мировой узнал весь мир. Но в 1984-м, через полвека после рождения японской фирмы, приняли решение оставить лишь имя Nissan, долгие годы существовавшее параллельно с первым. Последние Datsun продали в 1986-м, чтобы… возродить имя в 2012-м. Теперь под ним делают дешевые автомобили для третьего мира, а также для России, Украины, Белоруссии. В этом смысле возвращение Datsun можно считать вполне успешным.

Datsun 1936 года и скромный потомок Datsun on-DO — одноплатформенник Lada Granta.

3. Maybach

Одним из самых громких возвращений еще в конце 1990-х стал Maybach. Под этим именем с 1921 по 1939 гг. сделали около 1200 классных, мощных и дорогих автомобилей, самый знаменитый из которых Maybach Zeppelin с двигателем V12. Возрождение марки фирмой Mercedes-Benz стало успешным относительно. Дорогущие седаны продавались хуже, чем планировали. Тем не менее очередное поколение топовой версии S-класса под именем Mercedes-Maybach делают и сегодня.

Легендарный Maybach Zeppelin с V12 — дедушка Maybach-Mercedes

4. Bugatti

Еще одно относительно успешное возвращение — легендарный бренд Bugatti, прославленный скоростными, роскошными и экстравагантными по дизайну автомобилями 1920–1930 гг. Новая история марки началась в конце 1980-х и воплотилась в астрономически быстрые и дорогие суперкары мощностью 1000–1500 л.с. Машины собирают мелкосерийно под крылом концерна Volkswagen. По слухам — в убыток, но такие проекты не закрывают.

Экстравагантный Bugatti Type 57 Atalante конца 1930-х и вполне достойный потомок — Bugatti Veyron.

5. Isotta-Fraschini

Итальянская марка Isotta-Fraschini гремела в 1920-х — начале 1930-х благодаря своим большим, мощным и дорогим автомобилям. Кстати, именно эту марку особенно уважал герой «Золотого теленка» Ильфа и Петрова — Казимир Козлевич. Попытки наладить послевоенное производство ни к чему хорошему не привели. Еще через полвека, в конце 1990-х, на автосалонах показывали изящные Isotta-Fraschini T8 и T12. Машины с моторами, соответственно, V8 и V12 базировались на узлах Audi A8. Дальше прототипов дело не пошло.

Isotta-Fraschini 8A, в память о которой в 1996-м построили Isotta-Fraschini 8Т

6. Hispano-Suiza

Еще одна легенда первой трети ХХ столетия — франко-испанская марка Hispano-Suiza, существовавшая до 1944 года. Попытки возродить имя роскошных, технически совершенных машин в 1949-м успеха не принесли. В 2000-м за это дело взялась испанская фирма Mazel. А совсем недавно показали прототип Hispano-Suiza Carmen. Говорят, мощность электромобиля с действительно очень красивым кузовом и приводом лишь на заднюю ось — около 1000 л.с. Обещают собрать лишь 19 машин по цене около 1,5 млн евро.

Две Hispano-Suiza: модели 68 Biss середины 1930-х и Carmen XXI века

7. Lagonda

Британская марка Lagonda, ведущая историю с 1906 года, исчезала и возрождалась не единожды. В 1947-м фирму купила компания Aston-Martin, но марку Lagonda сохраняла до 1958 года. После трехлетнего перерыва имя Lagonda вновь замелькало в автокаталогах в 1961–1965 гг. Потом был перерыв почти на десятилетие, а в 1974–1990 гг. под именем Aston Martin Lagonda мелкосерийно собирали роскошные седаны. Наконец в 2014-м бренд вновь вернули. Lagonda Taraf — красивый седан с 6-литровым V12 мощностью 565 л.с. Планировали 200 машин для Британии, США и Ближнего Востока. Но пока, говорят, собрали лишь 120.

Легендарная Lagonda Rapid и мелкосерийная Lagonda Taraf

8. Borgward

Самый, пожалуй, дурацкий проект возрождения — Borgward. Известная в свое время немецкая марка больше всего прославилась моделью Isabella, прекрасно продававшейся в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Но в 1963-м фирму объявили банкротом. А в 2016-м внук отца-основателя Кристиан Боргвард задумал возродить марку, не придумав ничего лучше, чем дать ее имя очередному безликому китайскому кроссоверу, сотворенному компанией Foton. Сильно сомневаюсь, что такой Borgward кому-то нужен.

Borgward Isabella 1957 года и современный Borgward BX7 — made in China

9. Abarth

Вполне успешным возвращением на сцену может похвастаться итальянская марка Abarth, вернее — концерн FIAT. Под именем Abarth еще с 1949 года делали тюнинговые версии малолитражек FIAT. И даже когда небольшая компания влилась в могучий концерн, гоночные Abarth собирали еще до 1983 года. А с 2007-го имя вновь присваивают топовым модификациям FIAT. А под названием Abarth 124 Spider выпускают 170-сильную версию родстера Mazda MX-5.

Ветеран FIAT Abarth 650 и современный Abarth 124 Spider

10. Alpine

Еще одно успешное возвращение — французский Alpine. Под этой маркой в 1955–1995 гг. делали спортивные версии Renault, в том числе с оригинальными изящными кузовами. С 2017-го предлагают купе с именем, в точности повторяющим то, под которым делали одну из самых знаменитых моделей 1960-1970-х, — Alpine A110.

Два Alpine A110 — дед и внук.

11. MG

Легендарная британская марка MG, знакомая поклонникам легких спортивных родстеров, вроде бы тоже вернулась. Но теперь она принадлежит китайцам, и предлагают под ней (кстати, и в Великобритании) кроссоверы с моторами в 106–120 л.с., в том числе электрические. У настоящих поклонников MG восторга это, разумеется, не вызвало.

Родстер MGA космически далек от современного китайского MG ZS.