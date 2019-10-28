Нормальный кроссовер за 600 тысяч? Нет, не миф!

Но это в том случае, если вы готовы рассматривать категорию «оч.хор.бэу». Если да — отлично: даже сейчас за такие деньги вариантов довольно много. Мы выбрали 8.

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Если нормальная машина для вас — та, которая исправно возит на любые расстояния в любое время года, не досаждая поломками и обеспечивая приемлемый комфорт, читайте дальше. Если вы считаете нормальным автомобилем только новый, муха не сидела, то статья не для вас. За эти деньги в России нормальный новый кроссовер не купишь — за исключением Chevrolet Niva в начальной комплектации L при покупке по кредиту и с трейд-ин. Да еще многие считают, что Шнива — это не кроссовер, а внедорожник — хотя конкурирующий Renault Duster так мало кто называет. Не говоря уж про UAZ Patriot.

Кстати, Duster — неплохой вариант покупки за 600 тысяч рублей. Новый за эти деньги не купишь (цены начинаются от 719 тысяч), подержанный — можно. Вы, конечно, помните, что машина теряет треть цены, как только покидает автосалон. В случае с Дастером это правило не работает (модель очень популярна и на вторичном рынке), так что, накопив 600 тысяч, можно рассчитывать максимум на машину 2017 года в самой простой комплектации, 1.6 с механикой. Если хотите что-то поинтереснее, с 2,0- или 1,5-литровым дизелем, готовьтесь, что машина будет как минимум пятилетней. О том, что требует особого внимания в Дастере, читайте в предыдущем материале на эту тему.

Ford Kuga

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Интересный вариант для покупки за эти деньги — Ford Kuga. По цене подходят автомобили первого поколения, выпущенные до осени 2012 года. Это достаточно мощные и быстрые автомобили (если не брать начальную версию 1.6 с механикой), вместительные, удобные и довольно выносливые: в рейтингах надежности Kuga занимает неплохие места.

Что критикуют владельцы: дешевый и быстро надоедающий интерьер, большой расход топлива, слабый головной свет, «глючную» мультимедийку. Те, кто считает Кугу не кроссовером, а внедорожником, «убивают» коробки передач, муфту Haldex в полноприводной версии, даже пружины. «Гонщики» жалуются на часто «летящие» тормоза. Традиционный совет: при покупке смотреть не только на машину, но и на владельца. Подробно расспросите его о том, как эксплуатировался автомобиль, внимательно изучите сервисную историю. Если автомобиль вовремя проходил ТО в авторизованном центре, не был завязан в узел и не горел — можно брать.

Между прочим, Kuga первого поколения считается у нас неликвидной, то есть труднопродаваемой машиной — из-за распущенных нерадивыми владельцами слухов многие боятся покупать эту модель. Значит, у вас есть отличный повод хорошо поторговаться с продавцом.

Subaru Forester

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У многих вызывает опасения и Subaru Forester (имея 600 тысяч, сейчас можно рассчитывать на десятилетку). Напрасно. Во-первых, среди владельцев «Форей» гонщиков меньше, чем достопочтенных отцов семейств. А среди них практически не встречаются случайные люди — как правило, выбор Subaru для них осознанный, продуманный, и автомобиль получал полноценные уход и обслуживания. Но не будешь же всю жизнь ездить на одной модели! К тому же автомобиль не лишен недостатков: у него скучный, старомодный интерьер, посредственная шумоизоляция, некоторым он кажется тесноватым — особенно на заднем ряду.

Subaru для нашего рынка собирают в Японии. Покрашены машины хорошо, ржавеют неохотно. Из атмосферных двигателей 2,0 и 2,5 серии EJ предпочтительнее первый вариант — у него толще стенки цилиндров. При этом популярнее 2,5 как более мощный. И полный привод, и механика, и автомат, как правило, не доставляют хлопот. Не вызывают нареканий также подвеска и рулевое. К расходникам относятся разве что стойки и втулки стабилизаторов. Но учтите, что этот автомобиль требователен к качеству сервиса и запчастей: он не прощает «кривые» руки и «левые» запчасти, наказывая владельца рублем.

Kia Sportage

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За те же 600 тысяч можно присмотреть и Kia Sportage 2010 года — второго поколения. Если очень повезет, то третьего, 2011–2013 годов. И этот автомобиль считается в целом довольно надежным. Недостатки: посредственная шумоизоляция (и такая практически у всех машин из подборки), ограниченная обзорность из-за широких стоек ветрового стекла, неинформативное рулевое управление, жестковатая подвеска.

При выборе Kia Sportage требуется особенно внимательно отнестись к состоянию лакокрасочного покрытия (оно считается «слабым») и проверить кузов на отсутствие дефектов (кузовные панели сложной формы стоят довольно дорого). Неудачным считается двухлитровый бензиновый двигатель G4KD — о нем говорят, что его ресурс всего лишь 100 тысяч километров. Он сочетался с механикой, которую тоже не назовешь образцом совершенства. Более надежен двухлитровый же дизельный мотор, сочетавшийся с выносливым автоматом. Правда, владельцам рекомендуют тщательно следить за качеством топлива.

Регулярно требуют внимания и ступичные подшипники. При небрежной эксплуатации «просаживаются» пружины (в первую очередь задние). А те, кто путает Kia Sportage с внедорожником, встречаются с поломками полного привода (например, «обрывом» муфты).

Hyundai Tucson

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Самые «свежие» Туссаны, предлагающиеся сегодня за 600 тысяч, — десятилетки, 2009 года. Как говорится, «молодая была не молода». Но значит ли это, что машина плохая? Нет. Самые часто встречающиеся характеристики — «старомодная», но при этом «простая», «надежная», «выносливая». А еще — вместительная. Действительно, места в Hyundai Tucson для среднестатистической семьи вполне достаточно: эту модель создавали в первую очередь для североамериканского рынка — поэтому у нас на вторичке до сих пор встречаются «американцы». Их лучше избегать, в первую очередь из-за любви янки экономить на ТО.

Моторы весьма надежны, и беды связаны лишь с халтурным обслуживанием. Бензиновый двигатель G4GC серии «Бета» (2,0 л) перекочевал с Элантры, а G6BA серии «Дельта» (V6; 2,7 л) — с Сонаты. От этих же моделей позаимствован и дизель D4EA серии D-Engine. Механические коробки M5GF1, что называется, неубиваемы. «Родное» сцепление выхаживает 150 тыс. км и более — если не увлекаться поездками по бездорожью. Равно не любит оффроуд и автоматическая коробка F4A42. Туссан при своем солидном виде всего лишь кроссовер, и тяжелая распутица для него нежелательна.

Mitsubishi Outlander

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В ту же возрастную категорию, «10+», попадает и Mitsubishi Outlander второго поколения — если искать его с 600 тысячами в кармане. Помимо «дореформенных» автомобилей за эти деньги доступны и рестайлинговые, но в небогатых комплектациях. Это достаточно ликвидная машина, особенно в версии с полным приводом и вариатором. Приготовьтесь к аскетичности салона, который к тому же скорее всего окажется сильно потертым, и слабой шумоизоляции.

Лакокрасочное покрытие плохо противостоит сколам и царапинам, тем не менее у кузова нет явных слабых мест, подверженных коррозии.

Моторы 2,0 и 2,4 лишены серьезных недостатков, довольно надежны и имеют приличный ресурс. Двигатель 3,0 даже надежнее младших агрегатов, но требует более существенных затрат на обслуживание. С ним агрегатируется автомат Jatco, который имеет хорошую репутацию. Не доставляет хлопот и механическая коробка. А вот с вариатором JF011Е, работающим совместно с двигателями 2.0 и 2.4, надо обращаться аккуратно, и тогда он проживет 200 000 км — скорее всего, на 2-литровом моторе, так как у 2.4 крутящий момент близок к предельному для этого агрегата. Остальные элементы как моно-, так и полноприводной трансмиссии, как правило, не требуют внимания. То же можно сказать и о компонентах подвески и рулевого управления.

Nissan X-Trail

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Не моложе окажется и Nissan X-Trail — в лучшем случае десятилеткой, машиной второго поколения. Зато велика вероятность приобрести автомобиль японского производства. Напомню, что выпуск X-Trail в Санкт-Петербурге началась именно в 2009 году. Мне нравится характеристика, данная этому автомобилю одним из владельцев: «минус — нужно заправлять бензин». Это все. Автомобиль в целом очень надежен, — при условии своевременного и качественного техобслуживания. Хотя, конечно, выглядит он сегодня сильно устаревшим, у него не выдающаяся динамика и слабая шумоизоляция. На такой немолодой машине скорее всего придется обновлять лакокрасочное покрытие и смириться с потускневшим «хромом».

У автомобилей в дорогих комплектациях необходимо тщательно проверить исправность электрооборудования.

В моторной гамме бензиновые двигатели MR20DE объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,5 литровый QR25DE (169 л.с.) соседствуют с двухлитровым турбодизелем M9R в двух вариантах мощности (150 или 173 л.с.). Более половины автомобилей на рынке оснащены двухлитровыми бензинками — и они чаще всего ломаются. Если вы присматриваетесь к автомобилю 2008 года, выясните у владельца или механиков, не менялась ли поршневая. Марка проводила сервисную кампанию из-за повышенного расхода масла. Кстати, поискать течи под двигателем нелишне на любой машине.

Коробки передач Nissan X-Trail надежны. Проблемы возникают, как правило, только с вариатором Jatco JF011E — из-за несвоевременного, ненадлежащего техобслуживания.

SsangYong Actyon

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Чуть поновее, 2012, а то и 2013 года, может оказаться SsangYong Actyon за 600 тысяч. Это будет автомобиль второго поколения, с несущим кузовом, до рестайлинга. На рынке примерно поровну дизельных и бензиновых версий (двигатели объемом 2,0 л), с механикой или автоматом, в основном переднеприводных. Кстати говоря, при прочих равных дизельные Актионы не только экономичнее, но и быстрее бензиновых. Впрочем, они не лишены проблем. У дизельных моторов автомобилей до 2012 года считается слабым ТНВД, нередко забиваются клапан EGR и сажевый фильтр. Традиционная рекомендация: тщательно выбирать заправки.

У бензинового двигателя G20 требует внимание натяжитель цепи ГРМ, и неудачно расположен генератор, который заливает водой и закидывает грязью.

Механическая коробка передач в принципе беспроблемная, на автомате DSI-6 M11 австралийского производства до 2012 года перекашивало тормозную ленту.

По подвеске чаще всего критикуют низкое качество резиновых деталей. Что касается кузова и лакокрасочных материалов — на автомобиле наверняка найдутся хоть небольшие очаги коррозии, так что потребуется оценить, во что выльется их устранение.

Suzuki Grand Vitara

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Под наш бюджет подходят и «большие» Витары периода первого рестайлинга (2008 год). Suzuki Grand Vitara фигурирует во многих рейтингах надежности, занимая неплохие места. Автомобиль пользуется спросом на вторичном рынке. Самый ходовой вариант — с мотором 2,0 и автоматом. К недостаткам можно отнести ту же посредственную шумоизоляцию, жестковатую подвеску, аскетичный салон и старомодный вид: по уровню комфорта Grand Vitara застряла в 2005 году. К достоинствам же можно отнести отменную надежность и высокую проходимость.

Качество лакокрасочного покрытия хорошее, ржавых болячек у кузова нет. Однако даже при несерьезных ДТП его передняя часть страдает слишком сильно, хотя общий уровень пассивной безопасности высок.

Двигатель 2.0 надежен, но слабоват для довольно тяжелой машины — лучше поискать вариант с 2.4. Четырехступенчатый автомат Aisin архаичен, зато долговечен. Механическая коробка также не доставляет хлопот. Компоненты полноприводной трансмиссии особенно не беспокоят, распространены разве что течи сальников. Слабые звенья в подвеске — втулки переднего стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные детали служат долго (это относится и к составляющим рулевого управления).

В целом Suzuki Grand Vitara — один из лучших вариантов кроссовера за 600 тысяч рублей.

Кроссовер выше и вместительнее седанов и хэтчбеков, при этом проходимость до внедорожника явно недотягивает. Подобрать подходящие цепи на колеса и браслеты противоскольжения можно онлайн на сайте, можно приехать в шоу-рум, а можно проконсультироваться с менеджерами.

Фото: фирмы-производители