Вообще-то да. Но привлечь водителя за такие действия почти невозможно. За одним исключением.

Для начала напомним, что такое двор с юридической точки зрения. В ПДД определения такому термину нет. Зато есть другой термин:

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

Для обозначения жилой зоны предусмотрены специальные дорожные знаки: при въезде устанавливают знак 5.21 «Жилая зона», а при выезде — 5.22 «Конец жилой зоны». Я никогда не понимал, почему в определении прилегающей территории фигурирует другой термин — «жилые массивы» и чем он отличается от «жилой зоны». Ответа на этот вопрос в Правилах нет. Спишем на очередную нестыковку.

А можно ли срезать через эту самую прилегающую территорию (читай «двор»)? Об этом в ПДД сказано следующее:

17.2 . В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Осталось выяснить, что означает «сквозное движение» и кто и как его контролирует. И вот тут в Правилах нас поджидает очередной пробел. Потому что определения сквозному движению нет. Что, если при движении через жилую зону я остановлюсь на секунду? Будет ли это означать, что сквозное движение прервано? А надо ли при этом глушить двигатель? А открывать дверь или выходить из машины? Правила на этот счет молчат.

Какой штраф за сквозное движение через жилую зону?

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Согласно ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах», водителю грозит штраф в размере 1500 рублей (в Москве или Санкт-Петербурге — 3000 рублей). Вообще-то сумма не маленькая, но реально ли получить такой штраф?

В теории привлечь водителя за сквозное движение через жилую зону можно лишь в одном случае. Если следом за таким водителем будет двигаться патруль ДПС с включенным видеорегистратором. При этом автомобиль нерадивого владельца должен миновать сначала знак 5.21, а через какое-то время — 5.22 и в промежутке ни разу не остановиться. Ну, и конечно, у инспектора должно быть желание вас после этого остановить и оформить протокол об административном правонарушении.

Как избежать неприятностей при маневрах во дворе, читайте здесь.

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