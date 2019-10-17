Встречный разъезд в узком дворовом проезде — распространенная ситуация. Иногда разъехаться бывает довольно трудно, потому что у каждого водителя — свои правила. Часто доходит до конфликта.

Материалы по теме Правило двух секунд — вы про него помните?

Сложность в том, что придомовые территории (в простонародье — дворы) определены в ПДД как «прилегающая территория», а не дорога, и некоторые водители думают, что обычные правила дорожного движения на такие территории не распространяются. Это ошибка. Даже если придомовые территории относятся к жилой зоне и въезд и выезд из них обозначены знаками 5.21 и 5.22, это лишь подразумевает: приоритет пешеходов, ограничение скорости движения 20 км/ч, запрет на сквозной проезд, особые правила парковки и обязанность уступать пешеходам и другим транспортным средствам при выезде. В остальном необходимо следовать прочим правилам ПДД. А среди них есть пункт 11.7, гласящий, что если встречный разъезд затруднен, уступить дорогу должен водитель, на стороне которого имеется препятствие. На уклонах уступать должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

То есть, если перед вами стоит припаркованная машина, а перед движущимся навстречу автомобилем помех нет, уступить должны именно вы: пропустить встречный транспорт, а потом начинать или возобновлять движение.

А что делать, если автомобили припаркованы сплошь по обеим сторонам проезда, как это часто бывает? В этом случае приходится руководствоваться уже не ПДД, а здравым смыслом: уступает обычно тот водитель, которому легче свернуть в какой-нибудь «карман», проезд, тупик. И, конечно, спокойно осуществить такой маневр гораздо легче и правильнее, чем до посинения доказывать, что вы это делать не обязаны.

Вот пример правильных действий при встречном разъезде во дворах:

А видео с неправильными разъездами мы из-за обилия ненормативной лексики публиковать не станем. Если вам интересно, их очень легко найти самостоятельно. Например, по словам «зарули, дура!».

Как избежать неприятностей при маневрах во дворе, читайте здесь.

А как разъехаться на узком переезде где-то за городом? Удержать автомобиль помогут цепи противоскольжения.

Видео: YouTube