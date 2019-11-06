Почему в Гранте обзор лучше, чем в Весте — ответ эксперта — журнал За рулем

Почему в Гранте обзор лучше, чем в Весте — ответ эксперта

Иногда модные тенденции вступают в противоречия с требованиями безопасности.

Материалы по теме
Почему Лады делают из тонкого металла — объяснение АВТОВАЗа

— В материале «5 преимуществ и один недостаток Лады Гранты Cross» вы указали, что большая площадь остекления давно вышла из моды. Каким же образом тогда обеспечивается обзорность?

— Хорошая обзорность не укладывается в рамки основных автомобильных трендов. Поэтому ни у одной современной модели нет столь большой площади остекления, как у Гранты.

Толстые стойки кузова — ради пассивной безопасности, купеобразные силуэты и зауженное боковое остекление — ради дизайна. Взгляните на более современную и дорогую Весту SW и сравните ее обзорность с грантовской — разница видна невооруженным ­глазом.

А недостаток естественного обзора компенсируют электронные помощники: парктроники, камеры, автопарковщики.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: АВТОВАЗ
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...