Иногда модные тенденции вступают в противоречия с требованиями безопасности.

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— В материале «5 преимуществ и один недостаток Лады Гранты Cross» вы указали, что большая площадь остекления давно вышла из моды. Каким же образом тогда обеспечивается обзорность?

— Хорошая обзорность не укладывается в рамки основных автомобильных трендов. Поэтому ни у одной современной модели нет столь большой площади остекления, как у Гранты.

Толстые стойки кузова — ради пассивной безопасности, купеобразные силуэты и зауженное боковое остекление — ради дизайна. Взгляните на более современную и дорогую Весту SW и сравните ее обзорность с грантовской — разница видна невооруженным ­глазом.

А недостаток естественного обзора компенсируют электронные помощники: парктроники, камеры, автопарковщики.

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Чем новая Гранта отличается от старой, читайте тут.

Улучшить обзор, особенно в зимний период, можно при помощи щеток с обогревом BURNER. Отвести грязь и оставить чистыми боковые окна помогут дефлекторы лобового стекла.

Фото: АВТОВАЗ