5 преимуществ и один недостаток Лады Гранты Кросс

Задержавшись на целых три квартала, на рынок вышел универсал Лада Гранта Кросс, прежде именовавшаяся Калиной Кросс. И без того высокая практичность семейства с этой версией вышла на новый уровень.

В период правления Бу Андерссона вазовцы в кратчайшие сроки подготовили три новинки. Калина Кросс, Ларгус Кросс и Лада 4х4 Урбан стали ответом на возросший интерес к чисто городским кроссоверам и внедорожникам. Все машины оказались успешными, но за минувшие с момента их представления пять лет обновиться успела только первая. После рестайлинга, как и остальные Калины, приподнятый универсал примерил «лицо» от Весты и шильдик с надписью Гранта.

Яркая внешность

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О внешности Весты плохих отзывов слышать не приходилось: однозначный дизайнерский успех! Переднюю часть в том же стиле Стив Маттин сумел удачно «прирастить» к Гранте, не меняя при этом кузов при взгляде с других ракурсов. И уже не скажешь, глядя на автомобиль в профиль, что это модель 15-летней давности (Калина пошла в серию в 2004-м).

Добавляет привлекательности «внедорожный» антураж: накладки на колесные арки, широкий молдинг, бамперы с серебристыми накладками и гармонирующие с ними рейлинги на крыше. Интерьер, по сложившейся для кросс-Лад традиции, можно выбрать в классическом черно-сером или броском черно-оранжевом оформлении.

Оранжевый цвет был фирменным и у прежней Калины Кросс. Для Гранты его замешали по-новому, и он стал еще ярче.

Обзорность

Вообще-то большая площадь остекления давно вышла из моды. Поэтому Гранта и Логан смотрятся устаревшими, а изнутри создают эффект нахождения в аквариуме. Ну и пусть, зато это обеспечивает отличную обзорность, которой не могут похвастаться современные модели. А обзорность — это залог безопасности.

Неширокие стойки кузова, большое заднее стекло, хороших размеров «лопухи» боковых зеркал: водитель Гранты Кросс видит все вокруг собственными глазами, а не с помощью электронных помощников. Хотя, конечно, в люксовой комплектации предусмотрен задний парктроник. Свою лепту вносит и высокая посадка. В приподнятой версии водитель сидит почти на два сантиметра выше, чем в обычной: клиренс Гранты составляет 180 мм, Гранты Кросс — 198 мм.

Обозревать дорожную ситуацию водителю Гранты ничего не мешает. Дополнительно улучшить обзорность можно с помощью регулировки сиденья по высоте, которая есть во всех комплектациях.

«Безвтыковые» двигатели

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Недавно АВТОВАЗ модернизировал двигатели объемом 1,6 литра. Отныне в них стоят поршни с выемками, сделавшие моторы «безвтыковыми». Это означает, что при обрыве ремня ГРМ поршни и клапаны не встретятся, и владелец избежит дорогого капитального ремонта силового агрегата. Достаточно будет просто поставить новый ремень.

Сделано это не для того, чтобы дать автомобилистам возможность «забивать» на обслуживание машины, тянуть с регламентными заменами до последнего. Хотя чего греха таить? Гранта — машина бюджетная, и для ее хозяев это тоже аргумент.

Основная проблема в другом. Качество комплектующих Лады, увы, не на высоте. На редакционной Гранте ремень порвался из-за заклинившей помпы, на Датсуне зубцы срезало — предположительно — по причине производственного брака. В обоих случаях детали не доходили до отметки плановой замены, выставив на многотысячную переборку двигателя. Так что переход на «безвтык» можно только приветствовать: водителям будет спокойнее.

Самая доступная на рынке

Лада Гранта была и остается самой дешевой новой машиной российского рынка. Причем в любой версии. Вот и Кросс-исполнение из всех модных псевдовнедорожников стоит ближе всех к покупателю. При этом по части практичности со своим дорожным просветом и непробиваемой подвеской Лада готова дать фору кому угодно из соперников.

Комбинация приборов после рестайлинга тоже стала в стиле Весты. Даже если обивка салона серая, оранжевые акценты на шкалах останутся. Маршрутный компьютер есть на всех Грантах Кросс, круиз-контроль с ограничителем скорости — привилегия комплектации Luxe.

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Начальная комплектация Classic с 87-сильным мотором оценена в 554 900 рублей. И это уже с литыми колесами, климат-контролем, регулировкой водительского сиденья по высоте, электроприводами зеркал и передних стекол. Доплата за уровень оснащения Comfort составляет 23 тысячи, а опций добавляется изрядно: вторая подушка безопасности, сигнализация, складной ключ с кнопками управления центральным замком, аудиосистема и обогрев сидений.

Для любителей ездить пошустрее предлагается исполнение с 16-клапанником в 106 л.с. (от 592 900 рублей). Для него доступен робот АМТ, стоимость которого неизменна вот уже несколько лет — плюс 25 тысяч к цене машины.

Модернизированный робот АМТ

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Сколько негативных и откровенно гневных откликов собрал вазовский робот с одним сцеплением — не счесть! Причем это коснулось и Гранты, у покупателей которой относительно флагманских Весты и Иксрея все же ожидания от машины заведомо ниже. Когда градус достиг предела, в Тольятти взялись переделывать коробку.

Результатом стала так называемая версия 2.0. В ней появились «ползущий» режим для пробок и зимний режим для трогания со второй передачи. А еще примерно на треть сократили время переключения передач, попутно улучшив логику работы. Стало лучше на порядок! На Гранту Кросс ставится именно такой робот. Ускоренные переключения активируются нажатием клавиши Sport на центральной консоли, и машина становится заметно бодрее.

Кнопка Sport улучшает поведение автомобиля, но сотворить чудо не в силах. Гранта Кросс со 106-сильным мотором и коробкой АМТ все равно медленнее, чем с 87 силами и «ручкой»: 12,7 с до сотни против 12,2.

Нет автомата

А вот классического 4-ступенчатого автомата Jatco, как у всех остальных Грант, на Кроссе нет и не будет. Основная причина в том, что эта коробка на 15 мм уменьшает дорожный просвет, что идет вразрез с кроссоверной концепцией и отличной приспособленностью для передвижений вне асфальта. Хотя, думается, и 183 мм под днищем большинству клиентов хватило бы за глаза.

Выбор покупателя Гранты Кросс ограничен тремя силовыми установками: 87 л.с. с механикой, 106 л.с. с механикой или роботом. Автоматической коробки не предлагается.

Не стоит сбрасывать и вопрос цены. Японская коробка — это плюс 55 тысяч к цене Гранты с механикой. То есть с ней люксовый Кросс вплотную подошел бы к рубежу в 700 тысяч рублей. Видимо, маркетологи посчитали для бюджетной модели такую сумму чрезмерной, хотя Лады теперь стоят и за миллион (вспомним Весту Спорт).

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Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»